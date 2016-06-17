Что услышали участники ПМЭФ в выступлении Путина

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Россия готова идти навстречу Европе, при этом расширяя и углубляя сотрудничество с Востоком, заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Опрошенные Би-би-си участники ПМЭФ считают, что заявление об открытости страны - один из главных месседжей, которые хотел донести Путин.

Необходимо вернуть доверие в российско-европейские отношения, сказал российский президент, обращаясь к участникам форума.

"Все наши действия были и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнерам, но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота", - сказал президент.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков услышал в словах российского президента сигнал для Запада о том, что Россия открыта и готова сотрудничать с Европой.

"Мне кажется, была очень хорошая реакция со стороны итальянского премьера [Маттео Ренци, присутствовавшего на пленарном заседании], который рассказал, что нужно строить мосты, а не стены. Вот Петербургский форум, мне кажется, именно такие мосты и строит", - сказал он Би-би-си.

Губернатор Кировской области Никита Белых назвал выступление Путина "жизнеутверждающим". "Ориентиры и на развитие ЕАЭС, и на работу по привлечению инвесторов, и на усиление значения регионов в этом процессе можно только приветствовать", - отметил политик в интервью bbcrussian.com.

Сотрудничество и санкции

В первой части выступления Путин выдвинул предложение о создании на базе Евразийского экономического союза, начавшего работу с 1 января прошлого года, нового, более широкого, объединения.

"Мы совсем недавно в Астане обсуждали это и предлагаем подумать о создании большого Евразийского партнерства с участием Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у нас уже сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран. И конечно, имею в виду наших партнеров по СНГ, другие заинтересованные государства и объединения", - сказал российский лидер.

Вкупе с сигналами Европе это свидетельствует о том, что Россия хочет построить открытую экономику, считает заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"[Россия] работает на выстраивание мостов - как с Евросоюзом, так и в рамках большого Евразийского пространства. То есть выстраивание партнерства с ЕС, Евразийским союзом, а также расширение границ самого Евразийского союза с точки зрения Индии, Пакистана и, возможно, Ирана", - сказал он Русской службе Би-би-си.

Тема санкций также была затронута президентом: рассуждая о них, он заметил, что последствия ответных действий России отражаются на Европе, но не на США.

"Санкции - они касаются США? Никак не касаются. Вообще им наплевать на эти санкции. Последствия наших ответных действий, они на них никак не отражаются. На Европе отражаются, а на США никак не отражаются. Нулевой эффект. Но американцы говорят своим партнерам [европейцам]: надо потерпеть. Зачем они терпят? Но если хотят, пусть терпят", - сказал Путин.

Днем ранее бывший президент Франции Николя Саркози, принимающий участие в ПМЭФ, заявил о необходимости отмены санкций, введенных Россией и ЕС, однако первой, по его мнению, на это должна решиться именно Россия.

В те минуты, когда Путин выступал на форуме, стало известно, что страны Евросоюза продлили на год санкции, введенные в 2014 году против Крыма и Севастополя, аннексированных Россией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владимир Путин готов к сотрудничеству с Европой, но не хочет, чтобы это было сотрудничество "в одни ворота"

Вновь о либерализации

Слова о защите предпринимательства и улучшении условий ведения бизнеса стали уже традиционной частью выступлений Путина на форуме в Петербурге. Он и на этот раз он пообещал проводить "дальнейшую либерализацию" экономики.

"Мы продолжим дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата. Знаю, что на площадках форума много об этом говорилось вчера и сегодня. Будем решать системные проблемы, которых еще достаточно", - заявил Путин.

По его словам, речь идет, в первую очередь, о повышении прозрачности взаимоотношений государственных структур и бизнеса, и эти отношения должны строиться на основе строгого следования закону и уважения взаимных интересов.

В международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business Всемирного банка Россия в последние годы существенно продвинулась. Однако этот рост, по мнению ряда экспертов, обусловлен совершенствованием технических моментов, в то время как важных структурных преобразований в стране фактически нет.

О реформах

Именно структурными реформами предстоит заняться новому Совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, создание которого анонсировал Путин в ходе своего выступления.

"Очевидно, что задачи, которые стоят перед нами, требуют новых подходов к управлению развитием. И здесь мы намерены активно использовать проектный принцип. Уже в ближайшее время будет создан Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ваш покорный слуга возглавит его, а президиумом Совета будет руководить председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев", - рассказал президент.

Совет, по словам Путина, займется ключевыми проектами, которые направлены на структурные реформы в экономике, повышение производительности труда, поддержку экспорта, и другими.

Эти проекты, отметил он, будут касаться сразу нескольких процессов экономики и требуют вовлечения регионов.

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Об отношениях с США

Примирительная риторика президента, хотя и с рядом оговорок, была направлена не только в адрес Евросоюза, но и США.

"Америка - великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава, - неожиданно признал он. - Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами".

Влиятельный американский политолог Фарид Закария, модерировавший дискуссию на пленарном заседании с участием Путина, отметил в интервью Би-би-си, что убеждения президента по ряду вопросов, как правило, умны, но многим могут показаться спорными.

"Я думаю, Путин очень умный человек. Он очень вдумчив относительно тех тем, о которых говорит. У него есть особенное видение [новейшей] российской истории - о том, что случилось за последние 30 лет. Некоторые с этим взглядом не согласятся", - заметил Закария.

В частности, он прокомментировал популярное в России мнение о том, что в начале 1990-х годов США по собственной вине упустили возможность выстраивания с Россией конструктивных отношений, поскольку хотели беспрекословного подчинения со стороны Москвы.

"Я думаю, что многие члены администрации экс-президента США Билла Клинтона сказали бы, что предприняли немало усилий, пытаясь идти России навстречу, предоставляли России помощь в огромных масштабах; что если вы посмотрите на международную помощь США в 1990-х годах, то огромные деньги направлялись именно в Россию", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум завершится в субботу.