Под давлением: полиция во Франции переживает трудное время

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Французские полицейские находятся на грани нервного срыва - так описал сегодняшнее состояние блюстителей порядка один из профсоюзных лидеров.

Они устали физически от огромного объема задач, которые им приходится выполнять, устали морально – от постоянной критики своих действий, вдобавок они сегодня - больше чем когда-либо – опасаются за собственную жизнь.

"Ко всеобщей усталости с понедельника добавился новый элемент – страх", - говорит Жан-Марк Байоль, глава полицейского профсоюза SCSI.

Совершенно очевидно, что большую часть из 240 тысяч французских полицейских сегодня не назовешь самыми счастливыми людьми в стране.

С момента совершенных джихадистами терактов в Париже в ноябре прошлого года они находятся в состоянии повышенной готовности. Отпуска отменены, а неоплаченные сверхурочные часы только накапливаются.

Прибавьте к этому лагеря нелегальных мигрантов в Кале, где несколько раз требовалось серьезное вмешательство спецотрядов полиции для подавления беспорядков.

Плюс к тому:

Три месяца уличных демонстраций против трудовой реформы правительства, которые переросли в антиполицейские выступления.

Движение "Бессонные ночи" (Nuit Debout), чьи палаточные лагеря в Париже и других городах также надо контролировать.

Усиленные меры для обеспечения безопасности на Евро-2016 с учетом угрозы, исходящей от российских хулиганов "ультрас".

А в понедельник приходит шокирующая новость об убийстве двух офицеров полиции исламистом в пригороде Парижа.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Напавший на полицейских в пригороде Парижа был убит, однако теперь полицейские чувствуют еще большее давление

Неудивительно, что многие полицейские чувствуют себя на пределе.

Президент Франсуа Олланд признает растущую напряженность. В пятницу на церемонии поминовении погибших полицейских он отдал должное их самоотверженности и пообещал принять некоторые меры по обеспечению безопасности полицейских, предложенные лидерами профсоюзов.

Боязнь исламистов

Среди этих мер, например, разрешение на ношение оружия вне службы даже после отмены чрезвычайного положения в стране. Будут приняты меры - какие конкретно, пока не сообщается - по обеспечению анонимности полицейских.

Но наибольший страх стражи закона испытывают перед исламистами-одиночками, с которыми они могли сталкиваться прежде в связи с мелкими правонарушениями, и которые могли затаить злобу на них.

"Мне все находимся в черном списке у гангстеров и криминальных авторитетов, - говорит Оливье Бертон из профсоюза "Альянс". - Они регулярно присылают своих людей проверять номера машин, припаркованных у полицейского участка".

Сейчас офицеры следуют инструкции, согласно которой они не должны носить форму во внерабочее время, пользоваться в одиночку общественным транспортом, а также им предписывается удалить как можно больше персональных данных из социальных сетей.

Кроме постоянной физической усталости и психологического давления, полицейские говорят о том, что условия работы ужесточаются день ото дня и злоупотребления этим направлены непосредственно против них.

"Франция ненавидит вас"

Во вторник во время демонстраций по меньшей мере 29 полицейских пострадали от действий протестующих против реформы трудового законодательства. Профсоюзы утверждают, что в реальности эта цифра гораздо выше.

Среди слоганов, которые выкрикивали демонстранты, "Один полицейский – одна пуля", "Полиция – Франция ненавидит вас" и "Жареный цыпленок – бесплатно" (жаргонным словом poulet - "цыпленок" - называют полицейских).

По словам представителей полиции, ненависть к полицейским достигла самого высокого уровня, сравнимого с самыми темными временами социальной нестабильности в стране.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Французскую полицию часто обвиняют в излишней жесткости

Действительно, в время одной из демонстраций в прошлом месяце, где сами полицейские протестовали против насилия по отношения к ним, был атакован и подожжен полицейский автомобиль. Совершившие это сбежали, но шокирующие кадры облетели весь мир.

Критики действий французской полиции говорят, что стражи правопорядка должны винить лишь самих себя, указывая на видеоролики, на которых полиция действует чрезмерно жестко, пытаясь обуздать участников беспорядков.

По словам историка французской полиции Жан-Марка Берлиэра, стоит полицейскому ударить подростка, видео моментально оказывается на YouTube, и его смотрят миллионы, что разжигает антиполицейские настроения.

"Но вы никогда не увидите ролик, где показано, как полицейские изо дня в день справляются с проявлениями насилия", - говорит Берлиэр.

Полиция занимает не самое завидное место во французской культуре. Еще до Французской революции полиция отождествлялась с действиями – часто чрезмерно жесткими – правительства.

"Я обнял копа"

Однако время от времени в отношении народа к полицейским верх берут и противоположные чувства.

При освобождении Парижа в 1944 году именно полиция возглавляла антифашистское восстание.

После нападения исламистов на редакцию журнала Charlie Hebdo полиция получила широкую поддержку в стране.

Тогда число желающих служить в полиции резко возросло, а стареющий сторонник левых идей, рок-певец Рено, некогда головная боль французских полицейских, написал песню под названием "Я обнял копа".

После убийства полицейских на этой неделе симпатия к стражам закона снова оказалась на подъеме.

Впрочем, для полиции это является небольшим утешением в нынешние трудные времена.