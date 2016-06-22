"Полонез" на ваши "Искандеры"! Из речи Лукашенко исчез союзник

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В двухчасовой речи на V Всебелорусском народном собрании президент Лукашенко настойчиво подчеркивал: "Мы всего достигли сами!". И, вопреки традиции, ни разу не вспомнил о "братском плече" ближайшего союзника, России.

Союзник, действительно, подпортил экономический отчет о выполнении заданий прошедшей пятилетки и вмешивается в приятные планы на пятилетку будущую. Причем набор неприятностей совпал по времени с главным общественно-политическим мероприятием белорусской власти – народным вече, как называют его в официальных СМИ; "пародии на съезд КПСС", как язвит неподконтрольный интернет.

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Что такое Всебелорусское народное собрание

Всебелорусское народное собрание было инициировано президентом Лукашенко и впервые прошло в 1996 году. Затем собиралось в 2001, 2006, 2010 годах. Для участия в форуме выбираются в трудовых коллективах и приглашаются властями делегаты, призванные представлять срез белорусского общества – от студентов до пенсионеров, от чиновников разных рангов до рабочих, трактористов, силовиков. На нынешнем съезде 2500 делегатов и 150 приглашенных гостей; работа собрания рассчитана на два дня.

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Форма организации и проведения Всебелорусского народного собрания действительно похожа на советские съезды: отчет главы государства о достижениях за прошедшую пятилетку, задачи на пятилетку предстоящую; выступления делегатов; одобрение Основных положений программы социально-экономического развития страны. Концерт для делегатов вечером. Бесплатное питание, расселение в гостиницах, подвоз-отвоз, усиленный режим работы милиции…

Полтора дня обещают работать "прямые линии" для желающих сообщить власти свою проблему. Передвижные студии белорусского телевидения демонстрируют, как активно "люди с улицы" и не попавшие на форум специалисты вовлечены в заботу о судьбах страны.

Правообладатель иллюстрации RIA Image caption Всебелорусское народное собрание по своему формату сильно напоминает советские съезды

Президент Лукашенко в речи на форуме подчеркнул, что все это – "не парадное мероприятие, не дань ритуалу, а проверенная временем форма связи власти с народом".

Накануне нынешнего собрания торжественно открыли обновленную Доску Почета на площади Государственного флага. Поправка времени: в розданных делегатам портфелях, кроме рабочих документов, - планшет Samsung Galaxy Tab.

К нынешнему съезду у Всебелорусского народного собрания появился свой гимн. Критики, правда, намекают на двусмысленность строчки из песни: "Беловежская пуща – навек!", напоминая, что именно в Беловежской пуще был ликвидирован СССР.

Московские "подарки" к белорусскому вече

Пока президент Лукашенко коротко объяснял видимые неудачи прошлой пятилетки "просевшими" из-за кризисов российским и западным рынками, критиковал ЕАЭС за создание дублирующих предприятий и вновь требовал в евразийской интеграционной структуре обещанного общего рынка без изъятий и ограничений, новостные ленты, среди президентских цитат, поместили тревожную новость: пяти белорусским птицефабрикам запретили поставки в Россию.

Несколькими часами ранее Россельхознадзор сообщил, что может полностью запретить поставки молочной продукции из Белоруссии – у российской ветслужбы вновь возникли претензии к ее качеству.

Правообладатель иллюстрации RIA Image caption Российский запрет на поставку некоторых видов продовольствия из Белоруссии сильно ударил по сельскому хозяйству страны и снизил экономические показатели

За день до вече аналитики российского рынка вдруг обнаружили, что Белоруссия засыпала российские прилавки баклажанами, и, усомнившись, что "синенькие" вызревают в союзных широтах, попросили проверить белорусские данные о ввозе овоща и прочих экзотических белорусских продуктов.

Но самое неприятное - Москва объявила, что снизит поставки российской нефти в Белоруссию в третьем квартале на 2 млн тонн по сравнению с установленным графиком.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил об этом 17 июня, напомнив, что Минск задолжал "Газпрому" уже более 250 млн долларов и не поставляет в Россию выработанные на белорусских заводах нефтепродукты.

Минск давно оспаривает эти претензии, требуя справедливой цены на газ и напоминая, что, по соглашениям, подписанным в ЕАЭС, Россия из-за недопоставок бензина может снизить поставки нефти – но не более, чем на 10% от запланированного. К тому же Минск, согласно этим документам, имеет право бензин не поставлять, если российская цена окажется ниже рыночной.

Белорусские министры не однажды проговаривали в сердцах, что нет смысла работать себе в убыток, вспоминая и упавшую выручку за больший объем поставленных в Россию иных товаров – из-за расчетов в теряющих вес рублях и несвоевременности оплат.

Но ведь самое неприятное: всего пару недель назад, в начале июня, на белорусско-российском форуме регионов в Минске президенты России и Белоруссии дали понять, что и нефтегазового вопроса нет, есть разрешимый спор хозяйствующих субъектов.

А тут – на тебе! "Ультиматум без объявления войны", как замечает аналитик портала "Белорусы и рынок" Татьяна Маненок.

"Полонез" на ваши "Искандеры"

"Сейчас между Беларусью и Россией назревает очередная нефтегазовая война, обостряется ряд серьезных противоречий. Для экспертов это очевидно, и интрига была в том, сорвется ли Лукашенко на трибуне Всебелорусского собрания на какой-то экспромт, как это было, например, в апреле во время его послания народу и парламенту – резкие тогда были выпады в адрес Москвы и ее политики. Ну, в этот раз Лукашенко об отношениях с Россией решил, как о покойнике – либо хорошо, либо ничего. Хорошего сказать не мог", - отмечает политический аналитик Александр Класковский.

"Пикантность "речи по умолчанию" еще и в том, что подспудно в пику России, как подарок Всебелорусскому собранию, Лукашенко преподнес недавние успешные испытания реактивной системы залпового огня "Полонез", - замечает эксперт.

Белорусский "Полонез", успешно испытанный, как подчеркнул Лукашенко, "не где-то в пустыне", а в густонаселенных районах страны, обещает стать выгодным товаром на международном рынке вооружений и переоснастить белорусскую армию – на первом этапе военные говорят о развертывании дивизиона.

Правообладатель иллюстрации RIA Image caption Белорусский "Полонез" должен стать достойной альтернативой российскому "Искандеру" (на фото)

По оценке военного эксперта Александра Алесина, "Полонез" соответствует по характеристикам российскому оперативно-тактическому комплексу "Искандер". "Вернее, его версии "М" c дальностью стрельбы до 500 км, так как дальность экспортной версии "Э" (280 км) уже вскоре может быть достигнута и даже превзойдена "Полонезом", - отмечает эксперт.

"Долгое время белорусский командующий надеялся на помощь России в оснащении белорусской армии ракетным оружием. Но Россия не захотела здесь подставить плечо, пришлось своими силами и с помощью братского Китая создавать вот такое белорусское оружие возмездия. Обиду за то, что Россия не дает современное вооружение, в числе прочих своих обид, Лукашенко тоже затаил", - полагает Александр Класковский.

"Поскольку он (Лукашенко) говорил о диверсификации экспорта – а сейчас большая часть экспорта идет именно в Россию – то де-факто это означает неверие в братскую интеграцию, белорусско-российский союз, и постепенный дрейф подальше от России, которая не может дать современных технологий и источников для динамичного развития Беларуси", - добавляет эксперт.

Сами и с усами

Президент Лукашенко поставил задачу в ближайшие пять лет 52% экспорта отправить в страны Азии и Китая, "наверстать упущенное" в отношениях с Евросоюзом и США.

"Конструктивное разноплановое сотрудничество с Евросоюзом отвечает нашим национальным интересам. Ключевая задача на перспективу — полная нормализация отношений и выход на заключение базового соглашения между Беларусью и Евросоюзом", — заявил глава государства.

Признав, что прошедшая пятилетка была проблемной (эксперты, анализируя отчеты правительства, говорят о невыполнении 10-13 запланированных пунктов экономического роста), Лукашенко ставит задачу войти в список передовых стран мира по экономическому развитию, обеспечить в структуре экономики 50% "среднетехнологичных" производств и 5% - высокотехнологичных.

Но настаивает при этом: белорусская модель хозяйствования должна быть сохранена, "шоковая" терапия и реформы недопустимы, перемены в политическом ландшафте допустить невозможно.

Правообладатель иллюстрации RIA Image caption В планах Александра Лукашенко - увидеть Белоруссию в числе передовых стран мира по экономическому развитию

"Белорусского экономического чуда уже нет, - замечает политаналитик Александр Класковский. - И де-факто руководство Беларуси это признает более чем скромными цифрами на новую пятилетку. 12-15% роста ВВП – это не те 68%, которые планировались на предыдущую".

"Но если даже за пятилетку прирасти на 15% - по 3% ВВП в год – это, в лучшем случае, на уровне среднемировых темпов развития. В лучшем случае, сохраним разрыв от развитых стран. А Лукашенко ставит задачу опережающего развития. То есть, даже в официальных показателях есть признание кризиса белорусской модели", - объясняет эксперт.

И добавляет: "Самосохранение подталкивает власть к полуреформам – будут отсекать хвост в несколько приемов и максимально продлят белорусам агонию старой системы, убеждая, что война – это еще хуже. Реформы, если коротко – это расширение пространства свободы, а это категорически противопоказано созданной в стране тоталитарной системе".

Впрочем, всегда есть надежда на чудо.

Президент Лукашенко сформулировал свое ожидание чуда указанием белорусским геологам найти-таки "золотой запас" в белорусских недрах.

"Докажите, что полезных ископаемых нет. Никто не сказал, что нет. Значит – да! Ищите!", - приказал белорусский президент.