Мафия, проституция, ЕС: краткая история референдумов

В четверг 23 июня британские избиратели должны будут ответить на вопрос о том, хотят ли они дальнейшего пребывания Британии в составе ЕС или же выступают за ее выход.

Голосованию предшествовала долгая кампания, которая расколола британское правительство и привлекла внимание всего мира.

Этот референдум интересен тем, что по его итогам Британия может стать первой страной, вышедшей из ЕС.

С 1793 года, когда во Франции избиратели голосовали за новую революционную конституцию, во всем мире состоялось почти 3000 общенациональных референдумов и еще больше - по местным и региональным вопросам.

С 1970-х годов количество референдумов в мире росло быстрыми темпами и достигло максимума в 90-е годы. Например, в 1995 году в Италии состоялся референдум по 12 вопросам, в том числе по вопросу применимости домашнего ареста к членам мафии. В Эквадоре в 1997 году состоялся референдум сразу по 14 вопросам, в том числе об отстранении президента страны от должности.

Image caption Босс итальянской мафии Сальваторе Рина предстал перед судом в 1995 году

Референдумом считается опрос избирателей по любому вопросу, от национализации газовой промышленности до введения новой избирательной системы.

В 2009 году в Швейцарии прошел референдум по вопросу о строительстве мечетей, а в 2012 году в Цюрихе, крупнейшем городе страны, состоялся плебисцит по вопросу о введении специальных секс-паркингов для занятия проституцией в автомобилях.

Швейцария - одна из немногих стран мира, где практикуется прямая демократия, основанная на вынесении различных вопросов на референдумы.

Независимость

Несмотря на экзотичность некоторых референдумов, они широко применяются при решении важных вопросов - например, объявлении независимости, выхода из союза с другими странами или прекращении членства в международной организации.

С 1945 года в мире прошло более 50 референдумов по вопросу о независимости, причем по итогам 27 из них большинство дало положительный ответ, а по итогам 25 - отрицательный.

Впрочем, большинство положительных исходов таких референдумов отмечены в странах со слабой демократической традицией. В 90-е годы прошлого столетия в 14 странах прошли референдумы по вопросу о независимости; восемь из них вышли из состава СССР, три - из состава Югославии, одна отделилась от Эфиопии, и одна стала Восточным Тимором.

Многие из этих плебисцитов знаменовали наступление новой, более свободной эпохи, но некоторые опасаются, что референдумы по вопросу о независимости дают начало необратимому процессу.

С 1967 года Пуэрто-Рико провела четыре голосования по вопросу о независимости от США, каждый из которых дал отрицательный ответ; Квебек дважды голосовал против выхода из состава Канады, однако в обеих странах раздаются требования о проведении новых референдумов.

Если британские избиратели предпочтут в четверг остаться в составе ЕС, возможно, это еще не конец.