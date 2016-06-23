Аресты в Париже на митинге против трудовой реформы
По данным полиции, не менее 85 человек были арестованы во французской столице перед началом многотысячного митинга против принятия трудовой реформы.
Полиция обыскивала протестующих, собравшихся на площади Бастилии в центре Парижа. У многих были обнаружены предметы, которые могли быть использованы как снаряды.
Первоначально власти запретили митинг, однако затем изменили свое решение из-за бурного недовольства общественности.
Последняя парижская акция в середине июня закончилась насилием и беспорядками.
14 июня сотни протестующих в масках бросались булыжниками с мостовой, в результате было сильно повреждено здание детской больницы в центре столицы.
Участники митингов не согласны с трудовой реформой, в рамках которой компаниям будет проще увольнять и нанимать работников, а также регулировать количество рабочих часов.
Однако, по словам президента Франции Франсуа Олланда, правительство не изменит своей позиции по поводу реформы, несмотря на протесты.
"Этот законопроект будет принят", - сказал он журналистам в четверг, когда протестующие собирались на площади в центре Парижа.
Более двух тысяч полицейских обеспечивали безопасность во время митинга, в котором, по данным представителей профсоюза, участвовало 60 тысяч человек, а по данным полиции, не более 20 тысяч.
Митинги прошли и в других французских городах, сообщалось о беспорядках в городе Рейн на северо-западе страны.
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Французская трудовая реформа:
- Среднее число рабочих часов в неделю остается прежним – 35. Но каждая компания может договориться с местными профсоюзами о том, чтобы ее сотрудники работали больше или меньше (максимально допустимое количество рабочих часов в неделю не должно превышать 46)
- Компаниям будет проще снижать зарплату работникам
- Закон облегчает условия увольнения, которые очень строго регулируются во Франции. Власти надеются, что с введением новой реформы компании будут охотнее нанимать новых сотрудников, если их можно будет сократить в случае экономического спада
- Работодатели получат больше пространства для маневра в тех случаях, если работнику нужно уйти в отпуск, декрет и т.д. – сейчас это тоже очень жестко регулируется