Аресты в Париже на митинге против трудовой реформы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По данным полиции, на митинг пришло около 20 тысяч человек, профсоюзы же называют цифру в 60 тысяч

По данным полиции, не менее 85 человек были арестованы во французской столице перед началом многотысячного митинга против принятия трудовой реформы.

Полиция обыскивала протестующих, собравшихся на площади Бастилии в центре Парижа. У многих были обнаружены предметы, которые могли быть использованы как снаряды.

Первоначально власти запретили митинг, однако затем изменили свое решение из-за бурного недовольства общественности.

Последняя парижская акция в середине июня закончилась насилием и беспорядками.

14 июня сотни протестующих в масках бросались булыжниками с мостовой, в результате было сильно повреждено здание детской больницы в центре столицы.

Участники митингов не согласны с трудовой реформой, в рамках которой компаниям будет проще увольнять и нанимать работников, а также регулировать количество рабочих часов.

Однако, по словам президента Франции Франсуа Олланда, правительство не изменит своей позиции по поводу реформы, несмотря на протесты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Более двух тысяч полицейских обеспечивали безопасность на митинге

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Олланд заявил, что законопроект вступит в силу, несмотря на протесты

"Этот законопроект будет принят", - сказал он журналистам в четверг, когда протестующие собирались на площади в центре Парижа.

Более двух тысяч полицейских обеспечивали безопасность во время митинга, в котором, по данным представителей профсоюза, участвовало 60 тысяч человек, а по данным полиции, не более 20 тысяч.

Митинги прошли и в других французских городах, сообщалось о беспорядках в городе Рейн на северо-западе страны.

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Французская трудовая реформа: