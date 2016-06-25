"Победа трампизма": американская пресса о "брексите"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За выход из ЕС было отдано почти 52% голосов

Мнения в США разделились по обычной модели. Консерваторы в массе своей приветствовали результат британского референдума. "Америка должна проникнуться духом брексита", - озаглавлена статья Марка Дэвиса на консервативном сайте Townhall.

Либералы были удручены и усматривали у сторонников выхода Британии из ЕС лишь низменные мотивы. Длиннющая статья Зака Бушама на левом сайте Vox называется "Брексит объясняется не экономикой, а ксенофобией".

Но и те, и другие признавали, что исход референдума на руку Дональду Трампу.

"Как ни крути, это победа Трампа", - заметил в пятницу в интервью Си-эн-эн профессор Чикагского университета Остан Гулсби, в прошлом главный советник президента Обамы по экономике.

Результат референдума неизбежно рассматривают "по ту сторону пруда", то есть за океаном, сквозь призму своей избирательной кампании.

Трамп поддерживал "брексит", тогда как Барак Обама и его бывший госсекретарь Хиллари Клинтон заклинали британцев остаться в Евросоюзе, а Обама в апреле даже стращал их тем, что в противном случае им придется "встать в конец очереди" на следующих торговых переговорах с Америкой.

"Профессорский тон"

В консервативных кругах США принято считать, что такие речи хозяина Белого дома были одним из факторов, побудивших британцев голосовать за развод с ЕС. Неясно, так ли это, но факт, что часть британцев была уязвлена угрозой поставить их в конец очереди.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Барак Обама хоть и призывал британцев не выходить из ЕС, заверил их, что отношения между странами из-за "брексита" не пострадают

Например, правый английский историк Эндрю Робертс обрушился тогда на Обаму в Wall Street Journal, заявив, что "это вопрос, решать который имеет право лишь народ Британии, притом без вмешательства со стороны президента Обамы, избравшего свой самый высокомерный профессорский тон, чтобы учить нас остаться в ЕС, а затем открыто пригрозить, что он поставит нас в конец очереди на будущих торговых переговорах, если мы будем иметь наглость проголосовать за выход".

"Стояла ли моя страна в конце очереди, - продолжал Робертс, - когда Уинстон Черчилль обещал в 1941 году, что в случае японского нападения на США Британия в течение часа объявит войну Японии?"

В апреле же один из старших советников Хиллари Клинтон заявил от ее имени, что, по ее мнению, "трансатлантическое сотрудничество насущно важно, и это сотрудничество крепче всего, когда Европа едина. [Хиллари Клинтон] всегда ценила сильное Соединенное Королевство и сильный ЕС. И она ценит сильный британский голос в ЕС".

Трамп же заявил в мае, что если Британия покинет ЕС, то это не поставит ее "в конец очереди", и заметил: "Я думаю, что если бы я был из Британии, я, скорее всего, вернулся бы к иному устройству".

На прошлой неделе вероятный кандидат республиканцев в президенты США высказался в таком же духе, заявив лондонской Sunday Times: "Лично я был бы склонен уйти по многим причинам, например было бы гораздо меньше бюрократии... Но я не британский гражданин. У меня просто такое мнение".

"Победа трампизма"

Произошедшее рассматривают как победу Трампа не только потому, что выиграла сторона, за которую он ратовал: победу сторонников выхода из ЕС также толкуют как триумф мироощущения, которое вознесло в Америке самого Трампа.

Статья Саймона Шустера в еженедельнике Time озаглавлена "Голосование за "брексит" есть новая веха в глобальной войне против элит".

По словам автора, речь идет о восстаниях избирателей стран Запада, "которые способны в ходе одной кампании вдребезги разрушить легитимность правящих элит. Это знакомая формула, подпитываемая сильнодействующей смесью ксенофобии и жгучей тревоги по поводу утраты суверенитета и национальной самобытности".

"В последние пару лет, - пишет Шустер, - эта формула с убийственной эффективностью применялась в Европе и, похоже, определит гонку за пост президента США".

Автор цитирует лондонского политолога Тони Траверса, по словам которого "в каком-то смысле результат этого референдума есть победа трампизма во всем мире".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Дональд Трамп - один из немногих зарубежных политиков, выступавших за "брексит"

"Сторонники Трампа, - замечает корреспондент еженедельника, - так же, как сторонники "брексита", склонны считать, что традиционные партии слишком долго игнорировали их озабоченность по поводу миграции и экономического неравенства. Они ответили на это многосторонним восстанием против статус-кво, которое впервые за поколение открыло доступ на политическую арену всяким неожиданным кандидатам".

К таким "неожиданным" кандидатам относится Трамп, которого долгое время практически никто не воспринимал всерьез. Сейчас Washington Post поместила статью Джеймса Хомана, озаглавленную "Перестаньте недооценивать Трампа. Голосование за "брексит" показывает, почему он может выиграть".

По словам автора, ошеломительный исход референдума в Британии "наводит на мысль, что мы серьезно недооценивали способность Дональда Трампа победить на выборах в президенты".

Против статус-кво

Те, кто выступал за разрыв официальных связей с континентом, пишет Хоман, были хуже организованы и хуже финансировались, чем те, кто хотел эти связи сохранить, но в конечном итоге этот дефицит не имел значения, "поскольку энергетика была против статус-кво".

"Они хотели забрать свою страну обратно, - заявил Трамп на пресс-конференции в Шотландии, где он посещал во время референдума один из своих гольф-клубов. - Это замечательно. Они провозгласили независимость от Европейского Союза и проголосовали за то, чтобы восстановить контроль над своей собственной политической жизнью, границей и экономикой".

"В ноябре, - продолжал Трамп, - американский народ будет иметь возможность снова провозгласить свою независимость. Американцы будут иметь возможность проголосовать за внешнюю торговлю, иммиграционную и внешнюю политику, которые ставят на первое место наших граждан".

Хоман предсказывает, что в краткосрочной перспективе "брексит" выставит кандидата от демократов в выгодном свете. Она призывала британцев оставаться в ЕС, а Трамп агитировал за обратное. Котировки в пятницу обвалились. Исход референдума породит сонм других последствий, которые в конечном итоге могут повредить мировой экономике.

Пенсионные планы обывателей могут пострадать, а банковский процент - подскочить. Долговременные плюсы, которые может принести развод Британии с Евросоюзом, проявятся лишь после ноябрьских выборов в США.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Результаты референдума стали неожиданностью как в самой Британии, так и за рубежом

Однако осенью, продолжает Хоман, в избирательный штаб Хиллари в Бруклине начнут поступать тревожные сигналы. В мире продолжат набирать силу гнев на истеблишменты, национализм и популизм.

Как писал в пятницу из Лондона корреспондент той же Washington Post Дэн Болз, "трамповский лозунг "снова сделать Америку великой!" было бы легко приспособить к фразеологии кампании за отделение... Те, кто агитировал за выход Британии из ЕС, хотят снова обрести часть своего суверенитета, отвоевав власть у брюссельских бюрократов. Они относятся к бюрократии ЕС так же, как республиканцы из Чайной партии относятся к федеральному правительству".

"Колоссальный прыжок в неизвестное, который оказались готовыми сделать такие традиционно осторожные люди, как британцы, следует воспринимать серьезно, - пишет обозреватель New York Times Роджер Коэн. - Он наводит на мысль, что другой такой прыжок может иметь место в каком-то другом месте, возможно в трамповской Америке".

"Победа Трампа в ноябре теперь более правдоподобна, потому что у нее есть недавний прецедент в стране развитой демократии, в которой были готовы растоптать статус-кво ради крайне рискованного неизвестного", - добавляет Коэн.