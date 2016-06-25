Фоторепортаж: гей-парад в Лондоне

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Десятки тысяч людей приняли участие в ежегодном лондонском гей-параде, прошедшем в британской столице в субботу.

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Шествие, проходящее уже 43-й год подряд, возглавил недавно избранный мэр Лондона Садик Хан (на фото в центре).

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Оно началось с минуты молчания по жертвам нападения на гей-клуб Pulse в Орландо, унесшего жизни 49 посетителей.

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В этом году парад проходил при усиленных мерах безопасности. По меньшей мере двое полицейских воспользовались этим поводом, чтобы сделать предложение своим партнерам. Британия легализовала гей-браки в 2014 году, а однополые гражданские партнерства в стране можно заключать с декабря 2005 года.

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Несмотря на это, согласно результатам опроса, проведенного накануне ежегодного шествия, 74% опрошенных представителей ЛГБТ-сообщества заявили, что чувствуют необходимость скрывать свою ориентацию от друзей или коллег, а 59% "ощущали угрозу в отношении и поведении других людей по отношению к ним".

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На несколько дней перед проведением прайда радужный флаг - символ борьбы ЛГБТ за равноправие - заменил государственный "Юнион Джек" на нескольких правительственных зданиях. Впервые он был поднят и над зданием британского парламента.

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Красочный лондонский гей-парад ежегодно собирает десятки, а иногда и сотни тысяч зрителей. Многие приходят посмотреть на шествие с детьми.

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Колонны сотрудников полиции, пожарной охраны, военных, врачей, сотрудников авиакомпаний и представителей других профессий часто можно опознать по униформе.

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Остальные участники идут в обычной одежде или в красочных костюмах, соревнуясь друг с другом в оригинальности.

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Правообладатель иллюстрации Getty

Правообладатель иллюстрации Getty

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