Что может получить Россия от выхода Британии из ЕС?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Президент Путин может быть доволен отставкой Дэвида Кэмерона

В ходе кампании в преддверии британского референдума о членстве в ЕС неоднократно упоминалась Россия.

Сторонники ЕС утверждали, что Кремль тайно поддерживает "брексит" с тем, чтобы ослабить Европейский Союз. По словам премьер-министра Дэвида Кэмерона, президент Владимир Путин "был бы доволен", если бы Великобритания вышла из состава ЕС.

Так доволен ли он? Рад ли Кремль "брекситу"?

Публично - нет.

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В пятницу Владимир Путин сказал журналистам, что последствия референдума "будут и со знаком плюс, и со знаком минус". Говоря о минусах, он сказал, что "рынки, конечно просядут, они уже просели".

Но что насчет плюсов? Как Россия может выиграть в результате "брексита"? Вот что я думаю:

Нет ничего лучше дома (и никого лучше Путина)

И Британия, и ЕС оказались перед лицом экономической неопределенности. Что дальше? Развалится ли Британия? Захотят ли другие страны выйти из ЕС?

Следует ожидать, что в течение ближайших недель, государственные СМИ России будут сравнивать постреферендумные потрясения и неопределенности со "стабильностью" дома и картинами "сильного" президента Путина, твердо стоящего у руля.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Единая Россия" любит говорить о стабильности

В преддверии выборов в Думу это может пойти на руку как "Единой России", так и самому президенту. Очень хорошо для рейтингов!

Злорадство

ЕС ввел против России санкции из-за ее роли в украинском конфликте. Теперь, после "брексита", ЕС сам оказался в сложной ситуации. Как и следовало ожидать, поток российского злорадства забил фонтаном.

"Это не шутка. Фунт - это новый рубль", - сказал один из ведущих государственного телеканала в пятницу, когда курс фунта стерлингов резко падал.

"Учитывая наши сложные на настоящий момент отношения с ЕС, - сказал председатель комитета по международным делам Совета федерации Константин Косачев, - есть соблазн обрадоваться".

Но сам он этому соблазну не поддался, напомнив, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером России.

"Если ЕС начнет расползаться по швам, это повлияет на нашу торговлю", - предупредил он.

Прощайте, санкции?

Image caption Россия наложила контрсанкции на страны ЕС

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что "брексит" сыграет на руку России.

"Без Великобритании в ЕС уже некому будет так рьяно отстаивать санкции против нас", - написал он в "Твиттере".

"Великобритания была самым агрессивным по отношению к России участником ЕС, - пишет в таблоиде "Московский комсомолец" политолог Алексей Мухин. - Она наиболее активно третировала Россию, всегда пыталась нанести нам любой возможный ущерб: экономический, финансовый или политический. Естественно Brexit не убирает Лондон с политической арены, он продолжит свою игру, но выход Британии из ЕС сделает Евросоюз более дружелюбным по отношению к России".

Надежды юношей, может быть, и питают. Но Великобритания не единственная страна, занимающая жесткую позицию в вопросе отношений с Россией. К таким странам также относятся Польша, Швеция и страны Балтии, например.

Добро пожаловать новому (пророссийскому?) премьер-министру

На данный момент особой любви Даунинг-Стрит и Кремль друг к другу не испытывают. Дэвид Кэмерон заявил, что Владимир Путин поддерживает "брексит". Путин обвинил Кэмерона в том, что тот организовал референдум для того, чтобы шантажировать Европу.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Найджел Фарадж, ведущий сторонник "брексита", выступал против политики британского правительства по отношению к России

После того как Дэвид Кэмерон объявил о своей отставке, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: "Мы надеемся, что в новых реалиях все-таки понимание необходимости выстраивания добрых отношений с нашей страной возобладает". (Другими словами - "давайте надеяться, что новый премьер будет лучше к нам относиться").

Лидеры кампании за "брексит" призывали к улучшению отношений с Россией. Полгода назад Борис Джонсон убеждал Великобританию более тесно сотрудничать с Россией в борьбе против экстремистской группировки "Исламское государство".

По его словам, "неправда, что все, что на руку Путину, должно автоматически быть плохо для Запада".

Кремль эти слова, очевидно, услышал.