Революция - 100

Главное

Рисунок петроградской очереди

Добро пожаловать в Петроград: "Щелкунчик" и наглые извозчики

В день Октябрьской революции Петроград жил обычной жизнью. Проезжая мимо топчущихся на площадях замерзших солдат, публика направлялась в театры и рестораны. О самых модных заведениях города и о его атмосфере 25 октября по старому стилю - в нашем кратком путеводителе по нереволюционному Петрограду.

Видео

Ленин и немцы: история одного путешествия

Революция за пределами

  • Как китайцы помогли большевикам удержать власть

    С начала 1930-х годов в СССР старались не говорить о том, какую роль в удержании завоеваний революции сыграли иностранцы. Больше всего среди них было венгров, на втором месте по численности шли латыши, а третье занимали китайцы.

    Бойцы 13-го стрелкового корпуса
  • 1933 год, в одном из классов школы семилетки города Душанбе

    Таджикистан после революции 1917 года в фотографиях

    В 1917 году в обращении "ко всем трудящимся мусульманам России и Востока" провозглашалось их право "свободно и беспрепятственно" устраивать их национальную жизнь. А как было на самом деле?

Февральская революция

Три "как"

Разный Ленин

Судьбы Революции

Искусство Советов