Революция - 100
Главное
Добро пожаловать в Петроград: "Щелкунчик" и наглые извозчики
В день Октябрьской революции Петроград жил обычной жизнью. Проезжая мимо топчущихся на площадях замерзших солдат, публика направлялась в театры и рестораны. О самых модных заведениях города и о его атмосфере 25 октября по старому стилю - в нашем кратком путеводителе по нереволюционному Петрограду.
Видео
Подкаст: голоса бежавших от Октябрьской революции
Спустя 70 лет после Октябрьской революции, в 1987 году, продюсер тематических передач Русской службы Би-би-си Тереза Черфас отправилась в русский дом престарелых под Парижем и записала голоса тех, кому в 1917-м было 14, 15 и 16 лет.
Видео, Революция в трех словах: что думают в Петербурге 100 лет спустя?, Продолжительность 1,28
Что Октябрьская революция значит сегодня? Русская служба Би-би-си узнала у прохожих возле Зимнего дворца в Петербурге, где ровно 100 лет назад произошел военный переворот.
Видео, Петроград 1917: как это было - за 1 минуту, Продолжительность 0,57
Основные события 7 ноября 1917 г. в коротком анимационном фильме
Видео, Правда ли, что Ленин был геем и заложил Крым?, Продолжительность 3,05
В день столетия революции историк Алексей Гусев отвечает на самые популярные запросы в Google и "Яндексе" о Владимире Ленине.
Видео, Портрет Ленина и Богоматерь: 5 фактов о газете британских коммунистов, Продолжительность 1,33
Газета коммунистов Великобритании Morning Star в этом году отпраздновала 87-летие.
Слушать, Керенский: "Это был лучший период русской революции", Продолжительность 26,38
Накануне 40-й годовщины русской революции Александр Керенский дал интервью Би-би-си.
Видео, Британская библиотека: "Трагедия и мифы русской революции", Продолжительность 3,43
В Британской библиотеке, куда в свое время ходил Владимир Ленин, открылась выставка, посвященная 100-летию революции 1917 года в России.
Видео, Комсомольск-на-Венере: послание советской молодежи в 2017-й, Продолжительность 3,13
В украинском Первомайске вскрыли послание будущим поколениям, хранившееся в стене Дома культуры полвека. Что думают о нем те, кто его отправлял и те, кому оно предназначено?
Видео, Патриоты поневоле: что будет, если не стать октябренком в Белоруссии, Продолжительность 4,14
Белоруссия – единственное государство на постсоветском пространстве, где до сих пор существуют октябрята, пионеры и даже подобие комсомольцев.
Видео, Революция 1917 года и женщины: что изменилось?, Продолжительность 2,45
1917 год кардинально изменил Россию и в особенности положение женщин. Они получили невиданные права и возможности для того времени. Что изменилось за 100 лет?
Видео, Мнение на улицах Москвы: 100 лет после отречения Николая II, Продолжительность 3,13
Ровно 100 лет назад произошло отречение от престола последнего российского императора Николая II. Что думают об этом прохожие на улицах Москвы?
Видео, Украинское село хочет обменять Ленина на купола, Продолжительность 2,21
Жители села Коржи в Киевской области выставили на продажу памятник Ленину, который демонтировали в рамках кампании по "декоммунизации" страны.
Ленин и немцы: история одного путешествия
Видео, "Поезд Цюрих - Революция": первая серия, Продолжительность 8,50
К столетию революции в России Русская служба Би-би-си отправилась по маршруту знаменитого "пломбированного вагона", в котором, как все помнят по учебникам истории, Ленин вернулся в Россию.
Видео, "Поезд Цюрих - Революция": вторая серия, Продолжительность 7,29
Мы продолжаем следовать маршрутом Ленина в революционный Петроград. Самый сложный отрезок пути лежал через Германию. Именно здесь вождя русской революции поместили в "опломбированный вагон".
Видео, "Поезд Цюрих - Революция": третья серия, Продолжительность 6,16
Вождь мирового пролетариата все ближе и ближе к Петрограду. 14 апреля 1917 года Владимир Ленин с соратниками прибыл в Швецию. Шведские товарищи устроили им пышную встречу, но с одним человеком Ленин так и не встретился.
Видео, "Поезд Цюрих - Революция": четвертая серия, Продолжительность 7,20
Ровно сто лет назад, 17 апреля 1917 года, Владимир Ленин с товарищами добрались до Петрограда. На протяжении всего пути они не знали, что ждет их на родине - арест или успех? Сомнения быстро рассеялись, их встретили как триумфаторов. План Германии удался.
Историк Глеб Альберт: "Немцы рассчитывали, что Ленин будет работать на них"
Сто лет назад началось короткое путешествие, повлиявшее на мировую историю ХХ века: Ленин с группой соратников отправился из Швейцарии в революционную Россию. Русская служба Би-би-си начинает публикацию фильма и серии интервью об этой поездке.
Историк Пер Леандер: "Мой прадед продал Ленину костюм"
Сто лет назад случилось короткое путешествие, повлиявшее на мировую историю ХХ века: Ленин с группой соратников отправился из Швейцарии в революционную Россию. Русская служба Би-би-си продолжает публикацию фильма и серии интервью об этой поездке.
Александр Шубин: "Бухгалтерия у большевиков не сходится всего на 30 тысяч"
Сто лет назад Владимир Ленин с группой соратников отправился в короткое путешествие, которое повлияло на мировую историю ХХ века. После проезда через территорию вражеской Германии в революционный Петроград вождя большевиков обвинили в измене. Русская служба Би-би-си побеседовала с Александром Шубиным, одним из ведущих российских специалистов по этому периоду.
Live, Путешествие Ленина через Германию - отвечаем на ваши вопросы
Ровно сто лет назад лидер большевиков Владимир Ульянов с группой соратников отправился в "пломбированном вагоне" через Германию в революционную Россию. Би-би-си начинает публиковать свой фильм об этом путешествии и одновременно - отвечать на ваши, заранее присланные вопросы.
Революция за пределами
Как китайцы помогли большевикам удержать власть
С начала 1930-х годов в СССР старались не говорить о том, какую роль в удержании завоеваний революции сыграли иностранцы. Больше всего среди них было венгров, на втором месте по численности шли латыши, а третье занимали китайцы.
Таджикистан после революции 1917 года в фотографиях
В 1917 году в обращении "ко всем трудящимся мусульманам России и Востока" провозглашалось их право "свободно и беспрепятственно" устраивать их национальную жизнь. А как было на самом деле?
Февральская революция
Судьбоносные события Февраля день за днем
В советскую эпоху Февральская революция находилась в тени Октябрьской, которую сами большевики первые 10 лет с полным основанием именовали переворотом. Но началось все именно тогда. Без Февраля и Октября бы не было.
Что происходило на улицах в феврале 17-го
Как вышло, что великая держава, располагавшая 15-миллионной армией, рухнула за неделю из-за волнений в хлебных очередях? Правда, что у революции не было организаторов, а у старого режима - защитников?
Лица Февраля 17-го: революционеры поневоле
Среди деятелей Февраля нет ни одного большевика, и вообще левого. Революция началась неожиданно для профессиональных революционеров и свершилась без их участия.
Февраль 1917-го: вопросы спустя век
Нет единого мнения даже о том, как называть те события, не говоря уж о причинах, уроках и выводах.
Видео, Прямое включение: репортаж из революционного Петрограда, Продолжительность 7,34
Ошеломительные события недели с 27 февраля до 5 марта - в репортаже нашего корреспондента Юри Вендика из революционного Таврического дворца 1917 года.
Видео, Февраль 1917-го: был ли дефицит хлеба в Петрограде?, Продолжительность 2,58
Как перебои с поставками продовольствия в Петроград в феврале 1917-го повлияли на настроения людей? Корреспондент Русской службы Би-би-си изучил обстоятельства, приведшие к революции.
1917 год в России: что писала мировая пресса
Мировая пресса по-разному отреагировала на февральские и последующие события в Петрограде. Одни газеты назвали революцию главным событием начала века, другие - лишь отметились небольшой заметкой в разделе мировых новостей.
Что почем: дореволюционная Россия в цифрах
Как жила Российская империя накануне потрясений 1917 года? Сколько получали дворники, что могли себе позволить учителя? Насколько сравним уровень жизни людей одних и тех же профессий тогда и сегодня?
Карта восставшего Петрограда
Карта Петрограда
Путь отречения: как Николай II пытался попасть в Царское Село
Карта передвижения Николая II
Три "как"
"Красная Москва": как придуманные до революции духи стали символом СССР
В год столетия русской революции эксперты по просьбе Би-би-си обсудили, кто и когда придумал духи "Красная Москва", как складывался культурный миф вокруг них и с какими запахами ассоциируется Россия сейчас.
Как революционное кино "приобрело весь мир"
В Лондоне прошел сезон фильмов, вдохновленных Русской революцией 1917 года и посвященный ее 100-летнему юбилею. Название фестиваля - A World To Win - взято из "Коммунистического манифеста" Карла Маркса.
Разный Ленин
Нереволюционный Ленин: велосипедист, турист, англоман
Подробности нереволюционной жизни лидера большевиков Владимира Ленина известны немногим: а ведь он был страстным путешественником, фанатом велосипедных прогулок и большим поклонником Англии.
Живее всех живых: во что превратился культ Ленина за 100 лет
В октябре 1917 года Владимир Ленин встал во главе советского государства. Тогда же начал зарождаться официальный культ вождя мирового пролетариата. Что значит имя Ленина спустя 100 лет, разбиралась Русская служба Би-би-си.
Судьбы Революции
Ленин и Султан-Галиев: борьба за ислам во время революции
Если бы Ленин и Сталин услышали доводы татарского революционера Мирсаида Султан-Галиева, сегодняшние мусульмане, возможно, спорили бы о будущем ислама и социализма, а не о мировом джихаде, считает писатель Ахмед Рашид.
Сестра Набокова - о поездке в село, где писатель провел детство
100 лет назад, сразу после октябрьской революции 1917 года, дворянской семье Набоковых пришлось покинуть свои имения и бежать в Крым. Чуть больше года спустя они уехали из России навсегда.
"Мы лишились милой Родины": революция, война и ссылка в сочинениях детей
"Язык детских сочинений правдив до дрожи, такое ощущение, что у детей как будто содрана кожа, они сильнее и острее других ощущают на себе тяжесть истории", - так комментируют историки воспоминания детей российских эмигрантов о революции 17-го и последовавшей гражданской войне.
Дворяне и революция: непростая судьба запрещенного сословия
Как сложилась судьба русской аристократии после Октябрьской революции? И как живут потомки дворян в современной России? Об этом Би-би-си поговорила с американским историком Дугласом Смитом и членами Российского дворянского собрания.
1917 год в жизни семьи Жиро: аресты, Толстой и изгнание
Ткацкая фабрика "Жиро и сыновья" была одним из самых успешных предприятий Российской империи. Семья Жиро производила ткани, дружила с Львом Толстым и считала себя обрусевшими французами. Но однажды в их дверь постучали.
Александр Керенский - человек, который не арестовал Ленина
11 июня 1970 года в Нью-Йорке умер Александр Керенский - глава свергнутого большевиками Временного правительства. Русская служба Би-би-си вспоминает, как сложилась в эмиграции его судьба.
Особняк Кшесинской: как балерина боролась с большевиками
В марте 1917 года большевики заняли дом балерины Матильды Кшесинской, которая была фавориткой Николая II в 1892-1894 годах. Шикарный особняк, в предыдущее десятилетие служивший центром светской и культурной жизни империи, стал штабом соратников Ленина.
Искусство Советов
От Маяковского до Эйзенштейна: как русская революция повлияла на культуру
Обозреватель Русской службы Би-би-си по вопросам культуры Александр Кан напоминает, что революция в России радикальным образом изменила не только политическую ситуацию, но и мир искусства.
Революционный угар плакатов Гражданской войны
Захватившие власть большевики возможно лучше, чем их противники понимали силу пропагандистского слова и сделали ставку на простые и понятные простому народу образы.
Фотогалерея, Плакат в революционной России: от лубка к реализму
Стилистика лубка оказала большое влияние на то, какими были первые российские политические плакаты, появившиеся как раз в годы Первой мировой войны (1914-1918) и революционных событий 1917-го. О плакатах 1917 года Би-би-си рассказала заведующая отделом изобразительного искусства Государственного центрального музея современной истории России Вера Панфилова.
"Великий Октябрь": закономерность или роковая случайность?
Всех россиян, кому больше 40, в школе учили, что приход к власти большевиков в 1917 году был закономерным и неизбежным. Или это не так, и ленинцам в свое время просто повезло?
Авангардисты Октябрьской революции: почему их эпоха быстро закончилась
Художники молодой страны Советов создавали смелые и новаторские работы - на благо государства. Однако эпоха экспериментов оказалась недолгой.
Петроград в (20)17-м году: что осталось от символов революции
Былого обилия образов революции в Санкт-Петербурге уже не найти, пишет фотограф Дмитрий Ермаков. Но то, что осталось или даже появилось, имеет отношение не к идеологии, а к культуре, искусству и развлечениям.
Как революция подарила геям Петрограда 15 лет свободы
Придя к власти, большевики отменили наказание за мужеложство и не вмешивались в дела гей-сообщества, лишь издалека наблюдая за их жизнью.
Могла ли британская разведка остановить революцию в России?
31 августа 1918 года в здание посольства Великобритании в Петрограде ворвались сотрудники советской спецслужбы - ВЧК РСФСР.
Коммунисты Британии: "Идеи Ленина важнее его гниющего тела на Красной площади"
Икона, портреты Ленина и книги по марксизму-ленинизму - так выглядит офис главного коммунистического издания Британии. Что изменилось здесь после распада СССР? И почему они не верят Путину?
Роль женщин в революции 1917-го: Крупская – не только жена вождя
В год столетней годовщины революции Русская служба Би-би-си анализирует основные причины и следствия этого великого исторического переворота. Почему в советской истории роль женщин в революции была недооценена? Ради чего женщины начала столетия ввязались в "мужскую игру"?
Революция на трезвую голову: взлет и провал первого "сухого" закона
С началом мобилизации в 1914-м Николай II круто развернул алкогольную политику. Это был неудачный ход, и его последствия долго отзывались по всей стране.
Американский историк: русскую революцию в США встретили с опаской
В первые дни после Февральской революции Вашингтон не спешил с официальной реакцией, а журналисты и эксперты обсуждали главным образом, к чем приведет нестабильная политическая обстановка в Российской империи.
Письма с Первой мировой: "Мы бежим из армии, чтобы умереть за свободу"
Мировая война, которая началась в 1914 году, стала первым крупным военным конфликтом, в котором была налажена почтовая связь практически с каждой частью, и понять, какое настроение царило в войсках, лучше всего, прочитав солдатские и офицерские письма