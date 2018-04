Ким Уайлд рассказала, как увидела пришельцев и вернулась в музыку

Image caption Широкую известность Ким Уайлд принес хит Kids In America, исполненный в 1981-м году

Сложно представить себе Ким Уайлд на передовой музыкальных баталий, но, если вернуться в 1981-й, именно там вы и обнаружите эту британскую поп-певицу.

В этом году взошла звезда Ким Уайлд: невероятный успех песен Kids In America, Chequered Love и Cambodia не на шутку удивил тогда популярные музыкальные издания.

Внезапная мода на Ким Уайлд

Пребывающие под влиянием панк-рока обозреватели из New Musical Express и Melody Maker не могли понять, как воспринимать эту чудную поп-певицу, дочь известного в 1960-х и теперь уже старомодного рок-н-рольного певца Марти Уайлда, соавтора ее синглов.

Перечитывая хронику тех лет, доступную сегодня благодаря архивам испанских фанатов певицы, забавно видеть, как журналисты и музыкальные обозреватели стыдятся своего интереса к поп-музыке.

"Как вы относитесь к тому, что стало модно любить Ким Уайлд?" - с тревогой вопрошал британский журнал The Face, законодатель тогдашней музыкальной моды.

Рассказывая о дебютном альбоме певицы, журналист New Musical Express Пол Морли стыдливо оправдывался: "Бог его знает, почему он мне нравится". После чего отчаянно пытался объяснить, что секрет привлекательности Ким в том, что она, мол, типичная девушка из соседнего подъезда.

В результате Морли перешел и на совсем бесцеремонный тон и спросил певицу: "Ты не чувствуешь себя игрушкой в руках музыкального бизнеса?"

"Я потратила немало времени, чтобы как-то оправдаться", - смеется по-прежнему очаровательная Ким Уайлд на встрече за чашечкой кофе в одном из лондонских отелей.

Правообладатель иллюстрации Steve Ullathorn Image caption Когда мне исполнилось 36, казалось, что у всех получалось лучше, чем у меня, вспоминает Ким

"Эта статья в NME была написана с большой претензией и подспудно сводилась к следующему: ладно, сдаюсь, поп-музыка нынче в тренде, и ты ее прекрасно продвигаешь. Так и быть, поставим тебя на обложку", - продолжает Ким.

"Словом, я вышла победителем из той битвы", - заключает певица.

"Я не могла тягаться с Мадонной"

Разобравшись с несговорчивыми критиками и музыкальными изданиями, Ким Уайлд выпустила 30 миллионов пластинок.

Она выступала на разогреве у таких гигантов, как Дэвид Боуи и Майкл Джексон во время их мировых турне, а двадцать ее хитов попали в "Топ 40".

Однако все изменилось в начале 1990-х, когда юные и жаждущие славы артисты потеснили ее на вершинах хит-парадов.

"Я занималась этим с 20-ти лет. Когда мне исполнилось 36, казалось, что у всех получалось лучше, чем у меня. У новичков были амбиции, которых уже не было у меня", - вспоминает Ким.

"Когда появилась Мадонна, я почувствовала, что не могу тягаться с ней, и сказала себе. "А знаешь что? Оставайся-ка ты, пожалуй, тем, кто ты есть, и этого будет довольно", - говорит Ким и тут же добавляет что порой все-таки недостаточно просто оставаться собой.

Карьера садовника

После провала ее музыкального альбома Now & Forever, ставшего одним из худших в карьере певицы, в 1996-м году Ким Уайлд работала над постановкой мюзикла Tommy в Лондонском театре West End. Там она познакомилась с коллегой по мюзиклу Хэлом Фаулером, за которого вскоре вышла замуж.

По мнению певицы, уход из шоу-бизнеса дал ей невероятное ощущение свободы. Спустя некоторое время, занимаясь воспитанием детей и домом, Ким увлеклась садоводством, ставшим для нее впоследствии чем-то вроде новой карьеры.

Британская певица написала несколько книг о садоводстве, а также выступила в роли телеведущей в многосерийном шоу Би-би-си Garden Invaders ("Захватчики садов").

"Меня всегда привлекали природа и мир растений, - рассказывает Ким, которая на заре своей музыкальной карьеры работала в цветочном магазине. - Это целительное занятие, оно дает терапевтический эффект и вдохновение".

Возвращение на музыкальный олимп

Два случайных события сыграли беспрецедентную роль в воскрешении музыкальной карьеры Ким Уайлд.

В 2002-м году певица записала совместный сингл Anyplace, Anytime, Anywhere с немецкой певицей Неной. Песня возглавила музыкальные хит-парады в Голландии, Германии и Австрии.

В 2012-м году, возвращаясь на поезде с рождественской вечеринки радиостанции Magic FM, бывшая явно навеселе Ким Уайлд осчастливила своих попутчиков тем, что распевала песни, неровной походкой прогуливаясь по вагону с оленьими рогами на голове. К счастью, не с настоящими, а с тряпочными.

Правообладатель иллюстрации Steve Ullathorne Image caption Второй карьерой Ким стало садоводство - она издала несколько книг по теме и приняла участие в шоу Би-би-си Garden Invaders ("Захватчики садов")

Пассажиры засняли выходки Ким и выложили видео в интернет, где оно распространилось с невероятной скоростью. Придя в себя, Уайлд почувствовала невероятный стыд и унижение, однако вскоре выяснилось, что публика смеялась вовсе не над самой певицей, а над ее веселым и позитивным выступлением.

По мере того как количество просмотров видео росло, угасший интерес Уайлд к музыке вновь набирал обороты. В 2013-м году Ким выпустила альбом Christmas Сovers; в 2018-м вышел сборник Here Come the Aliens, оказавшийся первым с 1995-го года альбомом, состоящим из оригинальных композиций певицы.

Насыщенный звуками гитарного глэм-рока и диско-синтезаторов, он оказался солидным и веселым поп-альбомом. Местами простоватый, но далеко не слабый, он включает в себя и яркие композиции, такие как Stereo Shot и вдохновленный Билли Айдолом сингл Kandy Krush.

Свое название альбом берет из текста песни "1969", содержащей космические шумы в духе научно-фантастического фильма "Барбарелла". Не последнюю роль в выборе названия сыграл случай в 2009 году, когда певица, по ее словам, увидела НЛО.

"Это был потрясающий опыт. Я не перестаю приходить в восторг, рассказывая о нем", - отмечает 57-летняя Ким Уайлд.

"Они смогут спасти нас от Апокалипсиса"

Встреча Ким с неопознанным объектом случилась на следующий день после смерти Майкла Джексона и вскоре после того, как певице пришлось обратиться за неотложной помощью.

"Я провела целый вечер в неотложке со своим сыном, - вспоминает Ким. - Тогда как раз случилась сильная вспышка эпидемии свиного гриппа, а у него подскочила температура".

Когда сыну стало получше, все вернулись домой, и Ким вышла в сад с бокалом вина.

"Я посмотрела в небо и увидела грандиозный мерцающий свет, пробивающийся сквозь тучу. Ярче лунного света, но похожий на него", - вспоминает Ким.

"Я позвала мужа и нашего приятеля, сказав, что это очень странно. Мы проследовали в глубину сада в поисках источника света, - продолжает певица. Неожиданно он переместился слева направо и обратно. Так он маячил несколько минут".

Image caption На заре своей карьеры, певице приходилось завоевывать расположение важнейших музыкальных журналов

"Всякий раз, когда он двигался, что-то менялось в воздухе, но было тихо. Абсолютно тихо", - вспоминает Ким.

В конечном итоге неопознанный объект исчез, однако, по словам певицы, она каждый день смотрит в небо в надежде увидеть мерцающие лучи: "Я не могу прожить и дня без мысли об этом".

Она не нервничала, когда рассказывала об увиденном окружающим?

"Честно говоря, нет, - отвечает исполнительница, - хотя нашлись несколько человек, посмотревших на меня недоверчиво: "Пятница? Вечер? А вино было?"

"Однако на следующей неделе газеты Welwyn and Hatfield Times опубликовали интервью с другим очевидцем НЛО, которому удалось сфотографировать небо в тот самый вечер и показания которого полностью совпали с моими, - добавляет Ким. - Тогда-то я и сказала всем: "Вот видите!".

Во время встречи с НЛО исполнительница сохраняла спокойствие и в своей песне описывает пришельцев как безобидные создания: "Возможно, они смогут спасти нас от Апокалипсиса".

"Может быть, это очень наивно, - смеется Ким, - и почему бы им не разозлиться и не выдворить нас с нашей прекрасной планеты, которую мы постоянно разрушаем? Я не могу не согласиться с тем, что во многом наше поведение вызывает глубокие опасения".

"Я буду во всеоружии!"

Заядлая любительница фантастики ("Возвращение" и "Инопланетянин" - любимые фильмы певицы), Уайлд создала образ, который является непосредственным воплощением идеи нового альбома, начиная от потрясающего художественного исполнения комиксов на рукавах ее костюма и заканчивая деталями театрализованного представления в предстоящем туре.

Правообладатель иллюстрации Wildeflower Records Image caption Обложка музыкального альбома Here Come the Aliens

"У меня есть небольшой гардероб, состоящий из фантастических накидок и плащей", - говорит певица, которая выискивала эти необычные наряды на блошиных рынках.

"Мы планируем совместить в сценических образах фантастическую тематику и глэм-рок. Это будет очень весело и сексуально, и, надеюсь, вызовет у людей улыбки. Я в восторге от предвкушения".

Осмелимся предположить, что у Ким вновь появилось желание творить, пропавшее в начале 1990-х.

"Мне действительно удалось найти неожиданное решение. Я буду выступать так, как никогда бы раньше и не подумала", - признается исполнительница.

"Хочу удивить саму себя. Почему бы и нет? Мне скоро 60, но прежде, чем это случится, я сольюсь в танце с нашей прекрасной планетой", - рассуждает Ким.

"Я буду во всеоружии!" - обещает Ким Уайлд.