Статистика ЧМ по футболу: самое важное в семи таблицах

Настолько ли хороши немцы, когда дело доходит до пенальти? Действительно ли родные стены помогают? И кто из защитников сборной Мексики забил на чемпионатах мира столько же голов, сколько Криштиану Роналду?

Отвечаем на эти и другие вопросы.

1. Кто выигрывал чемпионаты мира?

Рекордсмены по числу побед на ЧМ - бразильцы. Пять раз они становились лучшими в мире, в последний раз это случилось в 2002 году. В 2014-м Бразилия принимала у себя мировое первенство, но к огромному разочарованию болельщиков сборная проиграла в полуфинале немцам с разгромным счетом 1:7.

До сих пор чемпионаты мира выигрывали только страны Европы и Южной Америки. Последние три трофея достались сборным Германии, Испании и Италии. Таким образом, в этом противостоянии лидируют европейцы: 11 побед - против девяти побед южноамериканцев.

2. Кто забил наибольшее количество голов?

Этот список возглавляет "голевая машина" немцев Мирослав Клозе: на его счету 16 голов на чемпионатах мира. В 2016 году он завершил карьеру, но едет в Россию в составе делегации сборной Германии.

На втором месте - бразилец Роналдо: 15 голов, из которых восемь он забил на ЧМ 2002 года, где его команда стала триумфатором.

Француз Жюст Фонтен занимает четвертое место в общем списке лучших бомбардиров, но является рекордсменов по числу голов, заброшенных на одном турнире: на чемпионате мира 1958 года в шести матчах он забил 13 мячей.

3. Кто лучшие бомбардиры из действующих игроков?

Из всех футболистов, забросивших на ЧМ разных лет 10 и более голов, в Россию едет играть только полузащитник сборной Германии Томас Мюллер. Личный рекорд Мюллера - пять голов на одном турнире, но, чтобы обойти своего соотечественника Клозе и стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ, в России ему надо забить больше.

Колумбийский форвард Хамес Родригес был признан лучшим бомбардиром ЧМ-2014 и завоевал "Золотую бутсу". Если он повторит этот успех, то займет место среди легендарных игроков.

Единственный защитник в этом списке - 39-летний Рафаэль Маркес из сборной Мексики - забросил столько же голов, сколько Криштиану Роналду.

4. Команды меньше бьют по воротам, чем раньше

На последнем ЧМ было зафиксировано рекордно низкое количество ударов в створ ворот за игру - по меньшей мере с 1966 года, когда фирма Opta впервые подсчитала статистику матчей.

Однако при этом в каждом матче 2014 года забивалось в среднем 2,7 гола - а это наивысший показатель со времен ЧМ-1982 года в Испании.

На графиках наглядно видно, насколько меньше игроки стали бить по воротам. Сравните статистику финала ЧМ-2014 и финала ЧМ-1966, победу в котором единственный раз праздновала сборная Англии.

В 1966 году из-за линии штрафной было нанесено в два раза больше ударов чем изнутри; в 2014-м игроки предпочитали бить с более близкого расстояния.

5. Сборная Англии буксует, но Премьер-лига - лучшая

После победы в 1966 году сборная Англии лишь однажды прошла дальше четвертьфинала, но это никак не влияет на стремление зарубежных клубов привлекать к себе игроков английских лиг.

Премьер-лига - поставщик наибольшего числа игроков по всему миру. 130 английских футболистов играют за зарубежные клубы, в то время как легионеров из Испании - 81, а из Германии - 67.

Уругвай, Панама, Саудовская Аравия и Россия - единственные страны, не пригласившие к себе английских футболистов.

Англия также - единственная сборная, в которой все 23 игрока играют за команды одной лиги. Швеция и Сенегал - полная противоположность: в сборных этих стран нет ни одного футболиста, представляющего домашнюю лигу.

6. Как выступает страна-хозяйка?

Каждый в Бразилии помнит, как страна дважды принимала у себя чемпионат мира. В 1950-м бразильцы проиграли в финале соседям-уругвайцам, а в 2014-м - немцам в полуфинале со счетом 1:7, и это поражение в стране называют национальным позором.

Однако большинство команд у себя дома выступают лучше. Сборная России надеется, что ей тоже помогут родные стены и она выйдет из группы, в которой сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Если России это удастся, тогда Южная Африка останется единственной страной-хозяйкой, не вышедшей из групповой стадии турнира.

7. Серии пенальти

Нельзя в статистике чемпионатов мира обойтись без упоминания о пенальти.

Германия выиграла все четыре серии послематчевых пенальти, в которых участвовала, и лишь один немецкий игрок не забил в чужие ворота.

Худшие показатели у сборной Англии. Команда проиграла три серии, не выиграв ни одной.

Италия также вылетела с чемпионатов три раза, включая финал 1994 года, когда звездный игрок Роберто Баджо не забил в ворота бразильцев, послав мяч прямо над перекладиной.

Итальянцы реабилитировались в 2006-м, обыграв французов в серии пенальти в финале ЧМ после скандального удаления с поля Зинедина Зидана и Марко Матерацци.

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