Пять кандидатов в мэры Москвы. Кто они

Правообладатель иллюстрации BBC, ТАСС Image caption Всем оппонентам Собянина пришлось взять помощь от депутатов "Единой России"

Пройти муниципальный фильтр для участия в выборах мэра Москвы и вовремя сдать документы в Мосгоризбирком смогли только пять кандидатов из 27. Ни один из оппозиционеров в этот список не вошел, и в итоге у действующего мэра Сергея Собянина не осталось сильных конкурентов.

Выборы мэра Москвы могли бы стать одной из самых ярких кампаний по составу участников. О планах побороться за пост градоначальника объявлял артист Никита Джигурда, устроивший во вторник в Мосгоризбиркоме шоу с волынками и килтами и назвавший себя единственным оппозиционером.

Агитационные кубы с призывом к любви в Москве уже установил журналист, открытый гей Антон Красовский. А московские оппозиционеры - Дмитрий Гудков, Илья Яшин и "яблочник" Сергей Митрохин - три недели обсуждали, кто же сможет стать главным оппонентом Собянину, но так и не решили.

Однако никого из них на выборах, скорее всего, не будет. Во вторник истек срок подачи документов. Никто из перечисленных выше не набрал 110 подписей муниципальных депутатов - они нужны, чтобы зарегистрироваться кандидатом.

Экс-депутат Дмитрий Гудков отнес только 76 подписей. Ранее о прекращении своих кампаний из-за невозможности собрать подписи также глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. А партия "Яблоко" после скандала с выбором кандидата вовсе решила отказаться от участия в выборах.

В итоге шансы пройти регистрацию имеют только пять кандидатов - те, кому отдали свои подписи в том числе депутаты-единороссы.

Русская служба Би-би-си коротко рассказывыет о тех, кому все же удастся преодолеть муниципальный фильтр и участвовать в предвыборной гонке.

Михаил Балакин, депутат Мосгордумы, 57 лет

Бывший миллиардер из списка Forbes. Возможно, будущий банкрот.

Партия: "Союз горожан"

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Основатель и бывший владелец промышленно-строительной группы "Су-155". В числе ее проектов были в том числе реконструкция Большого театра и строительство Фундаментальной библиотеки МГУ. "Су-155" стала первой крупной компанией, объекты которой пришлось достраивать государству, писали "Ведомости".

В 2015 году вошел в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние на тот момент журнал оценил в 1,7 млрд долларов.

19 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве Балакина. Оно было возбуждено в 2015 году по заявлению Сбербанка, долг перед которым у Балакина на тот момент составлял более 324 млн рублей.

"Союз горожан"- это неизвестная организация из числа карманных партий политтехнолога Андрея Богданова. Несколько лет назад они говорили о намерении менять название на "Кошерную Россию". Балакин сейчас - депутат Мосгордумы.

Кандидатуру Балакина придумали в мэрии, писала газета "Ведомости": Балакин якобы должен стать "антигероем" кампании и таким образом выгодно оттенять Собянина, говорили источники газеты, знающие о кампании Собянина.

Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, 36 лет

Самый молодой кандидат в мэры. Находится под санкциями Евросоюза из-за кризиса на Украине.

Партия: ЛДПР

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На прошлых выборах мэра Москвы в 2013 году 32-летний Дегтярев также выдвигался от ЛДПР. По итогам голосования занял предпоследнее место, набрав 2,86% голосов избирателей.

Своего соперника на прошлых выборах, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, Дегтярев называл "пятой колонной" и "чудиком".

Сейчас Дегтярев занимает пост главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В июле 2014 года он предлагал сделать имперский черно-желто-белый флаг государственным и внес соответствующий законопроект в Госдуму. Необходимость этого депутат аргументировал тем, что территория России значительно увеличилась именно в период использования имперского флага.

Летом 2014 года попал в санкционный список ЕС, введенный в связи с ситуацией на Украине.

Вадим Кумин бизнесмен, 45 лет

Надеется получить голоса сторонников Навального, при этом взял в штаб Захара Прилепина и Максима Шевченко

Партия: КПРФ

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В 1990-х Кумин несколько лет работал в структурах Минатома, в начале 2000-х - в энергетической компании РАО "ЕЭС России". Позже работал в других коммерческих структурах, пока не решил заняться политикой. С 2009 года был депутатом Мосгордумы, а затем с 2011 по 2016 год работал депутатом Госдумы от КПРФ.

СМИ называли Кумина одним из спонсоров КПРФ. "Коммерсант" отмечал, что Кумин собирается получить голоса тех, кто на прошлых выборах голосовал за Алексея Навального и Ивана Мельникова, шедшего на выборы от КПРФ.

В его предвыборный штаб войдут писатель Захар Прилепин, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и журналист Максим Шевченко.

Выступает против платных парковок и за сохранение нынешнего пенсионного возраста для москвичей. Собирается повысить выплаты столичным пенсионерам за счет отказа от программы "Моя улица".

Илья Свиридов, глава муниципалитета "Таганский", 37 лет

Молодой политик, известный в Таганском районе Москвы

Партия: "Справедливая Россия"

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Секретарь бюро столичного отделения СР. С 2014 года возглавляет муниципальный округ Таганский.

Дважды участвовал в выборах - в Мосгордуму и в Госдуму - и оба раза проиграл.

Выступает против повышения пенсионного возраста. Является одним из организаторов акции против пенсионной реформы 18 июля в Москве.

Существование муниципального фильтра, который не смогли преодолеть кандидаты от внесистемной оппозиции, объяснял необходимостью защитить выборы мэра "от дурака, от какого-то странного человека".

Сергей Собянин, мэр, 60 лет

Действующий мэр Москвы, автор платных парковок и проекта сноса пятиэтажек

Партия: самовыдвиженец

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Победил на мэрских выборах 2013 года, набрав 51,37% голосов избирателей. Его основным противником был Алексей Навальный, набравший 27,24% голосов.

Работает мэром Москвы с 2010 года. Уложил Москву плиткой, разработал проект благоустройства улиц, достроил развязки, ввел платные парковки и за год до выборов объявил о самом масштабном своем проекте - программе сноса пятиэтажек. Объявление о расселении вызвало массовые протесты москвичей.

Впрочем, не обо всех своих планах Собянин рассказывает в предвыборной программе: так, почти сразу после выборов 2013 года мэрия объявила о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, а затем - о расширении зоны платных парковок.

Пока ведет довольно разностороннюю кампанию. Ездит на электричках, поет на фестивалях. В апреле этого года завел собаку. Он взял из приюта четырехмесячного щенка по кличке Джоуи и предложил ему "быть друзьями". Это произошло на фоне скандала с отловом и убийством бездомных животных перед началом чемпионата мира по футболу. Вместе с Джоуи заверяет подписи избирателей.