Почему суд в США гоняется за бизнесменами Агаларовыми?

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Эмин Агаларов (в центре) - известный в Азербайджане поп-певец. Его отец Арас Агаларов (права) - миллиардер, который обладает значительным влиянием в Москве

Арас и Эмин Агаларовы пользуются в Америке повышенным спросом - но не в том смысле, в каком им, наверное, хотелось бы.

В начале недели манхэттенский федеральный судья Джон Койтл удовлетворил ходатайство адвокатов Национального комитета демократической партии США о способах вручения российскому олигарху Арасу Агаларову повестки по иску, возбужденному руководящим органом демпартии в конце апреля этого года.

Среди ответчиков - Россия, Главное разведывательное управление Генштаба, а также президент США и Дональд Трамп, его старший сын, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, ресурс WikiLeaks и еше много лиц и организаций.

Список ответчиков включает и Агаларовых.

Неуловимый Агаларов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Имя Эмина Агаларова впервые всплыло в расследовании Мюллера после того, как Трамп-младший выложил в соцсети свою переписку

В 66-страничном исковом заявлении, составленном по материалам СМИ по "Рашагейту", ответчики обвиняются в преступном сговоре с целью повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Койтл принял иск к рассмотрению, которое пока носит крайне вялотекущий характер. Одна из главных причин - трудность вручения исковых заявлений и повесток ответчикам, в особенности находящимся в России.

Как заявили в понедельник адвокаты истцов, на сайте девелоперской компании Араса Агаларова Crocus Group в разделе "контакты" указаны лишь ее почтовый и электронный адреса.

Истцы не сумели установить личного почтового адреса Араса Агаларова ни в России, ни в его родном Азербайджане.

Судебный курьер пытался вручить Агаларовым исковое заявление и повестки по их адресу во Флориде, где у них имеется недвижимость, но охранник сообщил ему, что хозяева наведывались туда лишь дважды за последние два года.

Россия по идее должна оказывать содействие в этом вопросе в соответствии с Гаагской конвенцией, которую она подписала, пишут истцы, но она отказалась им помогать.

Она также не признает законность повесток, отправленных по почте, заявили адвокаты демпартии.

Мюллер ищет Эмина

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп не раз требовал, чтобы спецпрокурор Мюллер "немедленно прекратил свое "российское расследование", но Мюллер не намерен отступать

По словам истцов, американский юрист Скотт Болбер, представляющий Агаларовых по другим вопросам, принял исковое заявление, посланное Эмину, но не взял адресованное его отцу.

Засим истцы попросили судью уполномочить их вручить исковое заявление лично Болберу для дальнейшей пересылки Арасу по электронной почте.

Койтл эту просьбу удовлетворил, и иск демократической партии США против "России и компании" продвинулся вперед, но лишь на самую малость.

В нем скопилось уже более полусотни документов, но почти все они касаются доставки исковых заявлений и повесток ответчикам.

Агаларовым посвящены всего несколько страниц искового заявления, касающиеся знаменитой встречи в "Трамп-тауэр" 9 июня 2016 года, на которой Дональд-младший и другие приближенные Трампа вели недолгую беседу с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Встреча состоялась по инициативе Эмина, давно знакомого с Дональдом-младшим.

Увидеть Эмина жаждут не только адвокаты Нацкомитета демпартии, но и спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года и уже давно желающий снять с него показания.

Об этом стало известно лишь на днях, хотя Болбер говорит, что ведет переговоры с Мюллером уже почти год.

Люди Мюллера допросили уже нескольких участников знаменитой встречи, живуших в Америке, но в России его повестки не действуют.

С другой стороны, Эмину, возможно, и впредь захочется ездить в Америку, поэтому попытки Мюллера встретиться с ним пока безрезультатны, но не безнадежны.

Трамп все отрицает

Мюллера, по словам Болбера, также интересует проект строительства "Трамп-тауэр" в Москве, оставшийся нереализованным.

Как сообщил на днях телеканал Си-эн-эн, бывший адвокат президента Майкл Коэн, в последнее время разлюбивший своего бывшего босса, заявил, что тот знал заранее и о намечавшейся встрече с Весельницкой, и о том, что именно она предложит участникам встречи.

Трамп долго отрицал свои надежды на этот компромат, но сейчас признался в "Твиттере".

Критики президента истолковали это сообщение как долгожданное доказательство сговора трампистов с Москвой. Президент, однако, продолжает отрицать, что знал о встрече заранее, и тут его могут поддержать Агаларовы.

По словам их адвоката Болбера, они "не знали и не имели оснований полагать, что президент знал о встрече в "Трамп-тауэр" до того, как о ней стало известно публично".