Оружие, наркотики, поджог: "русской группировке" грозит пожизненное в США

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Во вторник в бруклинском федеральном суде закончился тянувшийся более трех недель суд над 35-летним гражданином США Леонидом Гершманом и 39-летним украинцем Алексеем Цветковым, обвинявшимся в организованной преступной деятельности по известному закону РИКО, принятому для борьбы с мафией.

Присяжные, заседавшие с прошлой среды, признали обоих виновными в содержании подпольных игорных домов (катранов), ростовщичестве, вымогательстве, продаже марихуаны и поджоге конкурирующего катрана, который совершили их сообщники Ренат Юсуфов, он же Ронни, и Вячеслав Малкеев, он же Стив Барт (производное от имени героя мультипликационного сериала "Симпсоны" Барта Симпсона).

Гершман был также признан виновным в торговле оружием и марихуаной. Как показал на процессе Юсуфов, согласившийся сотрудничать со следствием, Гершман сбывал по 2 кг. марихуаны в день и оценивал свой бизнес в 150 тысяч долларов.

Юсуфов же, привезенный в США из Азербайджана в 11-летнем возрасте, 12 лет торговал кокаином, заколачивая по 15 тысяч долларов в неделю, и в общей сложности заработал, по его словам, миллионы долларов.

Коротышка и Пельмень

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Судья Браян Коган, ведущий дело Цветкова и Гершмана, одновременно судит наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по кличке Коротышка

Занимающийся его делом судья Браян Коган одновременно ведет дело знаменитого наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по кличке Эль Чапо (Коротышка), руководившего мексиканским кокаиновым картелем Синалоа и выданного в прошлом году в США.

Две недели назад Эль Чапо привозили из тюрьмы в зал судьи Когана, в связи с чем процесс Гершмана и Цветкова пришлось прервать.

Как и Эль Чапо, Юсуфов, Гершман, Цветков и Малкеев были арестованы в 2016 году. В общей сложности по их делу проходили 12 человек, которые за исключением коренного американца Либрадо Риверы являются выходцами из бывшего Советского Союза.

Все, кроме находящегося в розыске Виктора Зелингера, взяты под стражу. Все, кроме Гершмана и Цветкова, уже признали себя виновными в обмен на сокрашение срока, а некоторые, например, Юсуфов и Малкеев, согласились также сотрудничать со следствием и дали показания на только что закончившемся процессе.

Цветков по кличке Пельмень (которая пишется в судебных документах как Pelmin) отдельно признан виновным в страховых аферах, которые он проворачивал в своей бруклинской автомастерской Aces Body Shop.

Прикинулся евреем, но номер не прошел

Image caption Алексеq Цветков по кличке Пельмень уже отсидел в США 6,5 лет, после чего чудом избежал депортации на Украину

В начале процесса присяжным показали видеозапись, на которой Пельмень подъезжает к мастерской, вылезает из своего Porsche, ударом сбивает на проезжую часть парня, говорящего по мобильнику, и затем бьет его ногами. Так он взыскивал долг с некоего Вадима.

"Цветков скачал эту видеозапись из охранной камеры мастерской на свой мобильник и потом хватался ею перед пацанами", показал на процессе Юсуфов.

Бритоголовый коренастый Пельмень, ростом 170 см., но едва достающий бородатому Гершману до плеча, являет собой колоритную фигуру. Он был осужден в 2005 году по делу лютой "Бруклинской бригады", или "Бригады Бари" по имени ее вожака Зиновия Бари, получил 6,5 лет и после освобождения подлежал депортации на родную Украину.

Цветкова-Пельменя перевели в иммиграционную тюрьму ожидать отправки на родину, откуда его привезли мальчишкой. Возвращаться он не хотел и прибег к распространенному трюку, сказавшись иудеем и заявив, что на Украине притесняют евреев, и тамошняя полиция может подвергнуть его пыткам.

Он сказал иммиграционному судье в марте 2010 года: "В настоящее время я справляю еврейские праздники. Я не исповедую христианство".

Сердобольный судья приказал временно оставить его в США на основании Конвенции против пыток. Апелляционная инстанция поддержала судью, отметив "еврейское происхождение и внешность" Цветкова. Инстанция процитировала доклад госдепа за 2009 год, критиковавший обращение, которому подвергались евреи на Украине.

Его выпустили на свободу с условием, что он не будет водиться с преступниками и совершать преступления сам. По словам прокуроров, он нарушил это условие почти сразу после освобождения.

В феврале прошлого года прокуратура писала судье, что с тех пор ситуация на Украине резко изменилась: премьер-министром Украины был избран в апреле 2016 года еврей Владимир Гройсман, а в докладе госдепа за 2015 год цитировалось заявление лидеров тамошней еврейской общины о том, что проявления официального антисемитизма там редки.

Кроме того, прокуроры обнаружили, что Цветков не является практикующим иудеем. После ареста в ноябре 2016 года у него нашли на руке татуировку креста. Он также носил крест, усыпанный бриллиантами, который, как и его наручные часы, стоил десятки тысяч долларов.

В его мобильнике были обнаружены фотографии крещения ребенка Цветкова, которого держит на руках его подельник Гершман.

Игра по-крупному

Image caption Над рестораном "Пальмира" находился игорный дом, который заправляли подсудимые

Как большинство "русских" группировок в сегодняшнем Нью-Йорке, бригада Гершмана и Цветкова, которую прокуратура называет "синдикатом", имела катран, находившийся на втором этаже дома на Кони-Айленд авеню над рестораном "Пальмира".

В иные вечера там ставили на кон до 800 тысяч долларов, а максимальный доход самого катрана доходил до 80 тысяч в ночь.

Катранов несколько, а платежеспособных игроков - ограниченное количество, поэтому игорные заведения постоянно боролись за клиентуру. Жертвой этой борьбы стал конкурирующий катран на Ворхис-авеню в Бруклине, который черноволосый компактный Юсуфов и лысоватый бородатый Малкеев спалили в ночь с 1 на 2 мая 2016 года, предварительно вынеся электронную аппаратуру и облив его керосином для зажигалки.

Беда была в том, что этот катран находился на первом этаже старого деревянного дома, а на втором и третьем этажах спали люди, которых едва удалось спасти из огня. Прокуратура показала присяжным любительскую видеозапись пожара и включила пару пожарных в число свидетелей обвинения.

Юсуфов и Малкеев дружно показали, что подсудимые санкционировали поджог, но присяжные, очевидно, в чем-то усомнились и запросили из совещательной комнаты все доказательства по этому эпизоду.

В понедельник утром им доставили 80 страниц документов, и в 16 часов они разошлись по домам, так ничего и не решив.

Во вторник утром они единогласно признали Гершмана и Цветкова виновными и в поджоге, за который в США наказывают очень строго.

Преступники новой формации

Именно поджог привлек к этому делу внимание местной прессы. Ее также возбудил диковинный термин "воры в законе", с которыми был связан Гершман.

Он неоднократно упоминал воров в своих телефонных разговорах, из которых явствует, что некий эмигрант задолжал бригаде 41 тысячу долларов и исчез из Нью-Йорка, но люди сидящего в тюрьме за грабеж вора Звиада Тбилисского встретились с отцом беглеца в Москве.

Отец сообщил координаты сына в Израиле, где к тому обратились другие авторитетные посредники, которые без особых приключений взыскали долг.

Среди вещдоков, которые прокуратура показала на экранах присяжным, были восьмиконечные воровские звезды и разноцветное послание Звиаду Тбилисскому в день рождения. Цветков, очевидно, является поклонником воровской символики и явочным порядком выколол себе в американской тюрьме звезды на ключицах.

После освобождения он специально ходил на дело в майке, из-под которой выглядывали эти звезды.

Юсуфов показал, что Пельмень встретился с какими-то деятелями русской мафии, которые разрешили ему и дальше щеголять со звездами, хотя его никто никуда не короновал.

Подсудимые представляли преступный мир новой формации, состоящий из молодых людей, которые приехали в Америку детьми или в ней родились. На горе судебных переводчиков, которые работают сдельно, все свидетели, кроме одного, свободно говорили по-английски. Когда прокуроры ставили прослушки, на присяжных лились потоки английского мата.

"Ленни судят не за его человеческие качества и не за его лексикон", - заметил присяжным в своем вступительном слове защитник Гершмана Джонатан Савелла.

"Некоторые из этих парней делали вещи, которые нельзя назвать респектабельными, - признал адвокат Пельменя Мэтью Майерс. - Но не признавайте их виновными в том, чего они не совершили, лишь потому, что вы не одобряете стиль их жизни".

Присяжные, однако, осудили подсудимых по всем пунктам, которых было 26.

Приговор будет вынесен осужденным 25 января 2019 года. Им грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.