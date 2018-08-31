Когда Британия вторглась в Россию. Документальный фильм Би-би-си

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Недавний скандал, связанный с отравлением "Новичком" в тихом английском городке Солсбери, привел к кризису в отношениях между Великобританией и Россией. Однако история взаимного недоверия между двумя странами началась гораздо раньше.

Сто лет назад, в августе 1918 года, международные военные силы интервентов под командованием Великобритании высадились на Крайнем Севере России. В течение 18 месяцев британские солдаты наравне с интервентами из других стран воевали против русских на территории России.

Многие эксперты полагают, что это событие оставило глубокий шрам на коллективном сознании россиян и до сих пор негативно влияет на отношения между Россией и Британией.

Корреспондент Би-би-си Люси Эш побывала в Архангельске, в российской Арктике, где в 1918 году высадились британские войска и создали первый в истории России концентрационный лагерь.