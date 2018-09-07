Берт Рейнольдс в цитатах, своих и чужих
Берт Рейнольдс признавался, что актерская профессия не была смыслом его жизни. Он любил саму жизнь и старался "получать от нее удовольствия" и быть полезным. Друзья и коллеги вспоминают его прежде всего как добряка.
Берт Рейнольдс умер в 82 года. За свою жизнь он сыграл множество ролей в кино, но по-настоящему хорошими критики признавали лишь единицы из них.
- В США умер Берт Рейнольдс - звезда Голливуда и секс-символ 70-х
- "Киноиндустрия умерла": Голливуд критикует новые правила "Оскара"
Мы собрали некоторые яркие высказывания самого Берта Рейнольдса и его друзей о нем.
О кино
Берт Рейнольдс (в интервью Би-би-си, 1994 год): "Трумэн Капоте (американский актер и драматург - прим. Би-би-си) говорил, что хорошие актеры - глупые актеры, потому что их мозги больше ничем не заняты. И я думаю, в этом есть доля правды. Иногда образованность мешает хорошо играть. Не надо быть ученым в облати ракетостроения, чтобы играть, надо просто делать это естественно".
Джон Рис-Дэвис, актер, снимался с Рейнольдсом в картине "Во имя короля: История осады подземелья" (2007 год): "Ему не довелось сыграть, скажем так, интеллектуальные роли. В молодости он ждал таких предложений. Когда в 1972 году он снялся обнаженным для журнала Cosmopolitan, женская аудитория пришла в полный восторг, а ему не понравилось - все это было не то. Позднее, когда ему начали предлагать более серьезные роли, он уже сам отказывался".
Берт Рейнольдс: "Мне предложили сыграть Джеймса Бонда. А я, весь такой блестящий, говорю Альберту (Альберт Броколли, продюсер серии фильмов о Джеймсе Бонде - прим. Би-би-си). Его должен играть англичанин, американец не может играть Бонда. Я встал перед зеркалом и произнес знаменитую фразу: "Бонд, Джеймс Бонд" - сначала с американским, потом с британским акцентом. И то, и другое вышло очень плохо".
(Рейнольдс также в свое время отказался от главных ролей в фильмах, ставших культовыми: "Крестном отце" режиссера Фрэнсиса Копполы и "Полете над гнездом кукушки" Милоша Формана.)
Джон Рис-Дэвис: "Иногда актеры неверно оценивают потенциал предложенных им ролей. Жаль, что так случилось с Бертом. Я всегда говорю: предложили - соглашайся, а там посмотришь, что с этим можно сделать. Но, увы, не для всех это так работает".
Об особенностях и привычках
Арнольд Шварценеггер в "Твиттере": "Берт Рейнольдс был одним из моих героев. Он был новатором. Он показал, как можно перейти от спортсмена к высокооплачиваемому актеру, и он всегда вдохновлял меня. У него было потрясающее чувство юмора".
Стив Харви, американский актер и телеведущий: "Я очень опечален известием о смерти Берта Рейнольдса. Он был прекрасным актером, филантропом и первым, кто ввел в моду такие клевые усы. Спасибо, Берт. Тебя будет не хватать".
Кай Майклсон, каскадер: "Мне посчастливилось работать с Бертом Рейнольдсом в нескольких картинах, и мы хорошо сошлись. Позже начали общаться и за пределами площадки. Я со многими работал, но Берт был просто суперклассным. Это был настоящий пацан - любил зависать в мужской компании. Мы ходили по барам, там часто играли на фортепиано, и мы подпевали. Он был очень искренним. И еще. Каскадеров обычно никто не знает, впервые наши фамилии стали писать в титрах - в фильмах, где снимался Берт. Он настоял на этом. Кстати, многие трюки он выполнял сам".
Джон Рис-Дэйвис: "Берт всегда очень тихо разговаривал. Мы ходили обедать, и за столом надо было состредоточиться, чтобы услышать, что он говорит. Он был очень спортивным, даже хотел в молодости стать профессиональным футболистом, но получил травму. Многие трюки он выполнял сам и на одной из картин получил удар стулом по челюсти. Он тогда сильно похудел, потому что не мог есть, ему прописали обезболивающие таблетки, а в Штатах это большая проблема - он надолго влип в серьезные проблемы".
О женщинах
Кай Майклсон: "Рейнольдс пользовался огромным успехом у женщин, но это не было главным в его жизни. Он предпочитал сходить с друзьями на скачки или просидеть весь вечер в баре, обмениваясь шутками".
Джон Рис-Дэйвис: "Он был потрясающе красивым мужчиной, женщины добивались его внимания, но все его отношения были очень непростыми. Никогда не слышал, чтобы ему отказывали женщины, а вот у него была история, о которой он со смехом рассказывал. Когда ему был 21 год, он жил тогда в Нью-Йорке, его пригласила к себе Грета Гарбо и делала недвусмысленные намеки, а он отказался, потому что, как он сам говорил, был тогда юным глупцом".
О расизме в Голливуде
Берт Рейнольдс по отцовской линии на четверть принадлежит индейскому народу Чероки. Он говорил, что очень горд этим и старался с особенным уважением подходить к ролям индейцев, которые ему довелось сыграть.
В картине "Сэм Виски" (1969) он настоял на том, чтобы слова его героя были изменены, потому что посчитал, что текст в сценарии оскорбителен для коренных жителей Америки.
Берт Рейнольдс: "Я был первым, кто заговорил об этом с режиссером и продюсером. Я сказал, что это надо менять. Недопустимо, чтобы мы говорили о них в таком духе. У афроамериканцев были свои представители, заставившие мир их слущать - от Мартина Лютера Кинга до моего друга Осси Дэвиса (американский актер - прим. Би-би-си) и его жены Руби Ди. А у индейцев никого такого не было. Они не могут просто встать и начать говорить по ряду причин, и я был очень тронут, когда они попросили меня в ряде ситуаций их представлять. Я делал это с гордостью и удовольствием. А вот это все (расизм в Голливуде) меня очень злит".
О дружбе
Берт Рейнольдс: "(Фрэнк) Синатра был потрясающим. Чтобы стать его другом, надо было пройти ряд испытаний. Я помню, мы сидели в баре, разговаривали, подошел мальчик-официант с подносом напитков, споткнулся и стаканы разлетелись повсюду. Подошел его босс: что случилось? Мальчик говорит, я тут все разбил, я виноват. "Ты уволен", - говорит босс. "Нет, он не уволен, - вступился Фрэнк. - Принесите мне 150 стаканов и побыстрее". Они очень удивились, но побежали за стаканами, принесли два подноса. "Как тебя зовут?" - спросил он мальчика. Тот говорит, Хосе. "Давай, Хосе, бей их". Как? "Бей, он тебя не уволит, ведь так?" - обратился Фрэнк к боссу. "Конечно, нет, мне нравится Хосе". И мальчик побил стаканы, осколки были повсюду".
Джон Рис-Дэйвис: "Он был неподдельно добрым и искренним человеком. Работать и дружить с ним было удовольствием. Он был легендой".