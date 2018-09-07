Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За свою актерскую карьеру Берт Рейнольдс сыграл во множестве фильмов, но признание получил лишь за единичные роли.

Берт Рейнольдс признавался, что актерская профессия не была смыслом его жизни. Он любил саму жизнь и старался "получать от нее удовольствия" и быть полезным. Друзья и коллеги вспоминают его прежде всего как добряка.

Берт Рейнольдс умер в 82 года. За свою жизнь он сыграл множество ролей в кино, но по-настоящему хорошими критики признавали лишь единицы из них.

Мы собрали некоторые яркие высказывания самого Берта Рейнольдса и его друзей о нем.

О кино

Берт Рейнольдс (в интервью Би-би-си, 1994 год): "Трумэн Капоте (американский актер и драматург - прим. Би-би-си) говорил, что хорошие актеры - глупые актеры, потому что их мозги больше ничем не заняты. И я думаю, в этом есть доля правды. Иногда образованность мешает хорошо играть. Не надо быть ученым в облати ракетостроения, чтобы играть, надо просто делать это естественно".

Джон Рис-Дэвис, актер, снимался с Рейнольдсом в картине "Во имя короля: История осады подземелья" (2007 год): "Ему не довелось сыграть, скажем так, интеллектуальные роли. В молодости он ждал таких предложений. Когда в 1972 году он снялся обнаженным для журнала Cosmopolitan, женская аудитория пришла в полный восторг, а ему не понравилось - все это было не то. Позднее, когда ему начали предлагать более серьезные роли, он уже сам отказывался".

Берт Рейнольдс: "Мне предложили сыграть Джеймса Бонда. А я, весь такой блестящий, говорю Альберту (Альберт Броколли, продюсер серии фильмов о Джеймсе Бонде - прим. Би-би-си). Его должен играть англичанин, американец не может играть Бонда. Я встал перед зеркалом и произнес знаменитую фразу: "Бонд, Джеймс Бонд" - сначала с американским, потом с британским акцентом. И то, и другое вышло очень плохо".

(Рейнольдс также в свое время отказался от главных ролей в фильмах, ставших культовыми: "Крестном отце" режиссера Фрэнсиса Копполы и "Полете над гнездом кукушки" Милоша Формана.)

Джон Рис-Дэвис: "Иногда актеры неверно оценивают потенциал предложенных им ролей. Жаль, что так случилось с Бертом. Я всегда говорю: предложили - соглашайся, а там посмотришь, что с этим можно сделать. Но, увы, не для всех это так работает".

Об особенностях и привычках

Арнольд Шварценеггер в "Твиттере": "Берт Рейнольдс был одним из моих героев. Он был новатором. Он показал, как можно перейти от спортсмена к высокооплачиваемому актеру, и он всегда вдохновлял меня. У него было потрясающее чувство юмора".

Пропустить Twitter пост , автор: @Schwarzenegger Burt Reynolds was one of my heroes. He was a trailblazer. He showed the way to transition from being an athlete to being the highest paid actor, and he always inspired me. He also had a great sense of humor - check out his Tonight Show clips. My thoughts are with his family. — Arnold (@Schwarzenegger) 6 сентября 2018 г.

Стив Харви, американский актер и телеведущий: "Я очень опечален известием о смерти Берта Рейнольдса. Он был прекрасным актером, филантропом и первым, кто ввел в моду такие клевые усы. Спасибо, Берт. Тебя будет не хватать".

Кай Майклсон, каскадер: "Мне посчастливилось работать с Бертом Рейнольдсом в нескольких картинах, и мы хорошо сошлись. Позже начали общаться и за пределами площадки. Я со многими работал, но Берт был просто суперклассным. Это был настоящий пацан - любил зависать в мужской компании. Мы ходили по барам, там часто играли на фортепиано, и мы подпевали. Он был очень искренним. И еще. Каскадеров обычно никто не знает, впервые наши фамилии стали писать в титрах - в фильмах, где снимался Берт. Он настоял на этом. Кстати, многие трюки он выполнял сам".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рейнольдс пользовался огромным успехом у женщин, но это не было главным в его жизни

Джон Рис-Дэйвис: "Берт всегда очень тихо разговаривал. Мы ходили обедать, и за столом надо было состредоточиться, чтобы услышать, что он говорит. Он был очень спортивным, даже хотел в молодости стать профессиональным футболистом, но получил травму. Многие трюки он выполнял сам и на одной из картин получил удар стулом по челюсти. Он тогда сильно похудел, потому что не мог есть, ему прописали обезболивающие таблетки, а в Штатах это большая проблема - он надолго влип в серьезные проблемы".

О женщинах

Кай Майклсон: "Рейнольдс пользовался огромным успехом у женщин, но это не было главным в его жизни. Он предпочитал сходить с друзьями на скачки или просидеть весь вечер в баре, обмениваясь шутками".

Джон Рис-Дэйвис: "Он был потрясающе красивым мужчиной, женщины добивались его внимания, но все его отношения были очень непростыми. Никогда не слышал, чтобы ему отказывали женщины, а вот у него была история, о которой он со смехом рассказывал. Когда ему был 21 год, он жил тогда в Нью-Йорке, его пригласила к себе Грета Гарбо и делала недвусмысленные намеки, а он отказался, потому что, как он сам говорил, был тогда юным глупцом".

О расизме в Голливуде

Берт Рейнольдс по отцовской линии на четверть принадлежит индейскому народу Чероки. Он говорил, что очень горд этим и старался с особенным уважением подходить к ролям индейцев, которые ему довелось сыграть.

В картине "Сэм Виски" (1969) он настоял на том, чтобы слова его героя были изменены, потому что посчитал, что текст в сценарии оскорбителен для коренных жителей Америки.

Берт Рейнольдс: "Я был первым, кто заговорил об этом с режиссером и продюсером. Я сказал, что это надо менять. Недопустимо, чтобы мы говорили о них в таком духе. У афроамериканцев были свои представители, заставившие мир их слущать - от Мартина Лютера Кинга до моего друга Осси Дэвиса (американский актер - прим. Би-би-си) и его жены Руби Ди. А у индейцев никого такого не было. Они не могут просто встать и начать говорить по ряду причин, и я был очень тронут, когда они попросили меня в ряде ситуаций их представлять. Я делал это с гордостью и удовольствием. А вот это все (расизм в Голливуде) меня очень злит".

О дружбе

Берт Рейнольдс: "(Фрэнк) Синатра был потрясающим. Чтобы стать его другом, надо было пройти ряд испытаний. Я помню, мы сидели в баре, разговаривали, подошел мальчик-официант с подносом напитков, споткнулся и стаканы разлетелись повсюду. Подошел его босс: что случилось? Мальчик говорит, я тут все разбил, я виноват. "Ты уволен", - говорит босс. "Нет, он не уволен, - вступился Фрэнк. - Принесите мне 150 стаканов и побыстрее". Они очень удивились, но побежали за стаканами, принесли два подноса. "Как тебя зовут?" - спросил он мальчика. Тот говорит, Хосе. "Давай, Хосе, бей их". Как? "Бей, он тебя не уволит, ведь так?" - обратился Фрэнк к боссу. "Конечно, нет, мне нравится Хосе". И мальчик побил стаканы, осколки были повсюду".

Джон Рис-Дэйвис: "Он был неподдельно добрым и искренним человеком. Работать и дружить с ним было удовольствием. Он был легендой".