Конец конкуренции в Хабаровском крае: губернатор-единоросс убедил оппонента отказаться от борьбы

Правообладатель иллюстрации Владимир Смирнов/ТАСС Image caption Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта назначил еще Дмитрий Медведев, будучи на посту президента, а сейчас поддерживает Владимир Путин

В Хабаровском крае, где действующий губернатор, поддержанный Владимиром Путиным, не смог выиграть выборы в первом туре, конкуренция сошла на нет. Глава края предложил своему конкуренту, с которым они набрали почти одинаковое количество голосов в первом туре, работать вместе. И тот согласился.

Глава Хабаровского края, единоросс Вячеслав Шпорт - один их четырех российских губернаторов, которые не смогли одержать победу в первом туре. Во вторник утром должны были состояться предвыборные дебаты между ним и кандидатом от ЛДПР, депутатом Госдумы Сергеем Фургалом. Вместо этого в назначенное время в эфире "ВГТРК Хабаровск" появился растерянный ведущий, объявивший, что оба кандидата в студию не пришли. При этом он сказал, что из штабов кандидатов прислали видеоролики, которые он и предложил посмотреть зрителям.

На экране появился Шпорт. "Я вижу, что вы поддержали не только меня, но и поддержали Сергея Фургала, - обратился он к жителям края. - Поэтому, чтобы нам в дальнейшем не тягаться и не перетягивать канат, я предлагаю Сергею [Фургалу] перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы реализовать те обещания, которые мы давали избирателям".

Следом на экране появился Сергей Фургал. Он поблагодарил жителей за поддержку, оказанную ему в первом туре голосования на выборах губернатора Хабаровского края.

"Сегодня я услышал предложения Вячеслава Ивановича Шпорта, губернатора Хабаровского края. Что хотелось бы мне сказать. Я никогда не гнался и не гонюсь за большими звездочками на погонах. Для меня не является важной должность, для меня является важной возможность все-таки выполнить ту задачу, те обещания которые я вам давал", - сказал Фургал. Он объявил, что принимает предложение Шпорта. "Я готов, если нужно закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей нашего края", - пообещал кандидат от ЛДПР.

"Ну вот такое видео мы получили от избирательных штабов кандидатов", - развел руками ведущий.

"Хотел бы выборов без ажиотажа"

При этом сниматься с выборов Фургал не собирается.

"Я свою кандидатуру с выборов не снимаю, - заверил Би-би-си Фургал. - Но выборы заканчиваются 23 июля, а 24-го мы должны приступить к работе, и я считаю своим долгом сказать и заявить, что при любом раскладе я готов в любой ипостаси работать на благо края. Я готов отвечать за свои слова".

Фургал добавил, что не хотел, чтобы его слова о готовности сотрудничать со Шпортом кого-то "оскорбили или обидели". Кандидат от ЛДПР добавил, что хотел бы выборов без ажиотажа, без криков "и без этого экстремизма": "Я сторонник стабильности, я не хочу являться фактором раздрая".

После 9 сентября, когда стало понятно, что сразу четыре выдвинутых или поддержанных властью кандидата в губернаторы не смогли добиться победы в первом туре, близкий к Кремлю собеседник сказал Би-би-си, что в Кремле хотели бы избежать второго тура хотя бы в одном из регионов "путем переговоров, в том числе с федеральным руководством партий-соперников, и предложений пойти на размен".

"Предложение Фургалу готовилось в течение одного-двух дней, в принципе, Шпорт не особо был согласен с этим вариантом, - рассказал Би-би-си политтехнолог Олег Матвейчев. - Он считал, что Фургал не готов к высоким должностям. [То, что Фургал] политик-популист - да, но он не администратор".

Губернатор с опытом

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Многие аналитики называют кандидата от ЛДПР Сергея Фургала популистом

9 сентября на выборах губернатора Хабаровского края Шпорт и Фургал набрали почти одинаковое количество голосов. Фургал обошел Шпорта на 0,19% (кандидаты получили 35,81% и 35,62% соответственно). При этом в ряде районов кандидат от ЛДПР убедительно выиграл у губернатора. Так, в районе имени Полины Осипенко на севере Хабаровского края Фургал набрал 50,43%, в Ульчском районе - 43,81%, в Советской гавани - 41,79%.И Шпорт, и Фургал почти сразу дали согласие в избирком Хабаровского края на участие в повторном голосовании 23 сентября.

Шансы Фургала сильно возросли перед вторым туром, констатировал федеральный чиновник, знакомый с организацией голосования в Хабаровске.

На помощь Шпорту перед вторым туром в Хабаровск были командированы политтехнологи Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев. Кроме того, чтобы разрешить неприятную для Кремля ситуацию, в Хабаровск на прошлой неделе также прилетел начальник управления по взаимодействию с Госсоветом администрации президента Александр Харичев.

Шпорт руководит регионом почти 10 лет - с 2009 года, его на эту должность назначил тогдашний президент Дмитрий Медведев. Он уже проходил через выборы, в 2013 году после разрушительного наводнения на Дальнем востоке. Тогда он также соперничал с Сергеем Фургалом, но одержал убедительную победу, набрав 63,92% голосов. Кандидат от ЛДПР получил 19,14%.

В этом году такой сложной ситуации, как пять лет назад не было, и хотя регион и затронул тайфун "Джеби", настолько разрушительных последствий от него не было. В конце июля Шпорта принял Владимир Путин, на встрече губернатор отчитался о выполнении "майских указов президента". Правда, когда Шпорт вышел во второй тур, президент с ним встречаться отдельно не стал, хотя они вместе были на Восточном экономическом форуме. Зато Путин встретился с врио главы Приморья Андреем Тарасенко. "Знаю, что у вас второй тур, думаю все будет в порядке", - сказал ему президент.

Все идет по плану

Тот факт, что Шпорт не смог победить в первом туре, стало неприятной неожиданностью как для самого кандидата, так и для кремлевского куратора выборов Сергея Кириенко, рассказали Би-би-си близкие к Кремлю собеседники.

Главной причиной провала Шпорта, по их мнению, стала плохая работа штаба, который среди прочего недооценил степень поддержки конкурента. Кроме того на результатах Шпорта сказался конфликт с местными элитами, а также пенсионная реформа. Против Шпорта в первом туре проголосовал Хабаровск и даже его родной Комсомольск-на-Амуре.

Кроме того, прокремлевские политологи объяснили второй тур на выборах тем, что успешный губернатор Шпорт не стал вести избирательную кампанию.

"Ситуация в Хабаровском крае стабильна и в экономическом и в социальном плане, и это сыграло с ним, что называется, "злую шутку" - он не вел активную избирательную кампанию, думая, что за него лучше скажут его дела, а оказывается это не всегда так", - заявил близкий к Кремлю политолог Глеб Кузнецов. Фургала он назвал популистом. "Ситуация в Хабаровском крае заставляет нас вспомнить про популистскую волну, которая сейчас завоевывает многие страны Запада, когда аргументация яркого скандального популиста привлекает людей больше, чем тихая спокойная работа", - говорил Кузнецов "Интерфаксу".

При этом сказать, что Шпорт совсем не агитировал за себя на выборах, нельзя. Свой избирательный фонд он потратил полностью, в Хабаровске то и дело встречаются билборды с портретом губернатора и слоганом "Вячеслав Шпорт - надежное будущее".

Отменять выборы 23 сентября пока не планируется. "В законодательстве нет пункта, согласно которому выборы отменялись бы из-за того, что кандидаты пришли к каким-то договоренностям. Пока все идет по плану и готовится второй тур", - сказал "Интерфаксу" представитель хабаровского избиркома. В этот же день должны состояться вторые туры на губернаторски выборах во Владимирской области и в Хакасии.

При участии Петра Козлова.