Двое в одном теле. История сиамских близнецов

Мариэм и Ндейе - сиамские близнецы.

Каждый год их рождается совсем немного. Большая часть не выживает после родов. Но Мариэм и Ндейе - исключения.

Девочкам по два года и восемь месяцев. Они родились в Сенегале, но сегодня вместе со своим отцом, 50-летним Ибрагимой Ндиайе, живут в столице Уэльса.

Переехав в Британию, семья была вынуждена сменить обеспеченную и сытую жизнь на существование в хостелах и еду из благотворительных фондов.

Сейчас девочки в безопасности, но угроза не миновала.

История сиамских близнецов, переехавших на другой континент, чтобы сохранить жизнь.