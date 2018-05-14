Документальные фильмы
Главное
Сможет ли Джо Байден объединить Америку?
На выборах президента США в 2020 году многое было впервые – первое голосование по почте, первая женщина-кандидат в вице-президенты, первая предвыборная кампания в условиях пандемии. Новым избранным президентом США стал демократ Джо Байден.
Суфражистки: первые феминистки в мире
В 2018 году исполнилось 100 лет с тех пор, как все британские женщины старше 30 лет, имеющие собственность, получили право голосовать. Известный британский историк Люси Уорсли знакомит нас с историей известных и не очень участниц движения Суфражисток.
Антидепрессанты: рецепт на убийство?
В одной только Великобритании в год выписывается более 40 миллионов рецептов на антидепрессанты класса СИОЗС. Мало кто из пациентов знает о редких побочных эффектах, которые возникают в единичных случаях, но которые потенциально могут привести к психозу, агрессии и даже убийству.
Как найти любовь онлайн и не попасться на удочку мошенников
Когда у вас завязываются романтические отношения онлайн, предмет ваших воздыханий может находиться где угодно и выдавать себя за кого угодно.
Сетевой маркетинг: кормушка для избранных?
Вы хотели бы найти работу в индустрии красоты со свободным графиком и доходом, исчисляемым шестизначными цифрами? Хотели бы путешествовать и проводить время со своими детьми, а зарабатывать пока спите? Хотели бы отойти от дел в 30 лет, обеспечив себе пожизненный доход?
Добро пожаловать в Чечню
Фильм “Добро пожаловать в Чечню” (Welcome to Chechnya) рассказывает о событиях 2017-го года, когда, по сообщениям правозащитников, чеченские силовики в течение нескольких недель задерживали и пытали представителей ЛГБТ-сообщества, преимущественно мужчин. Русская служба Би-би-си первой официально публикует фильм в России.
Церковь, которую ненавидит вся Америка
"Бог ненавидит Америку!", "Америка мертва!" – возвещают миру прихожане Баптистской церкви Вестборо, стоя на улицах американских городов с плакатами, надписи на которых сулят адские муки и вечное проклятие безбожникам. Но удастся ли баптистам наставить кого-то на путь истинный, если их самих ненавидит вся Америка?
Тело на продажу. Как живут секс-работницы
Проституция в Великобритании легальна, если сексуальный контакт происходит без принуждения и насильственных действий. Однако, как и во многих других странах, эта профессия по-прежнему остается одной из самых общественно порицаемых.
Секреты космических войн
Десятилетиями мировые лидеры и командующие армиями мечтали о создании космического оружия и войск. Сегодня, в век технологий, осуществление этой мечты уже не кажется фантастикой.
Здоровье и образ жизни
Правда о доставке и еде навынос
Приложения по доставке еды стали так популярны, что мы всё меньше готовим дома. Во всем мире ежедневно миллионы людей завтракают, обедают и ужинают блюдами навынос. Но что мы знаем о том, как готовятся такие блюда, из каких продуктов и как именно такой стиль питания отражается на нашем здоровье?
Почему мы набираем вес? Гены, гормоны, психология
Не понимаете, как ваш тощий друг может есть вдвое больше вашего, и оставаться таким худым? А вам, кажется, стоит только посмотреть в сторону чего-то жирного или жареного – и вот уже лишние сантиметры на талии?
Оральные контрацептивы: за и против
Несмотря на постоянно появляющиеся негативные заголовки в прессе, противозачаточные таблетки по-прежнему остаются самым популярным видом контрацепции в Великобритании, их принимают более 3 миллионов женщин. Стоит ли им волноваться о своем здоровье?
Мужские самоубийства: как их предотвратить и помочь близким
Почему именно мужчины чаще решаются на самоубийство, какие шаги должно предпринять государство, и что может сделать каждый из нас, чтобы удержать близкого человека от страшного шага - в документальном фильме Би-би-си этими и другими вопросами задаются психологи, врачи, спасатели и люди, потерявшие родных.
Секс, скальпели и липосакция. Три фильма о пластической хирургии
Кто они - эти многие миллионы людей, которые добровольно ложатся под нож пластического хирурга каждый год? Ведущая документального цикла "Секс, скальпели и липосакция" общается с женщинами, решившимися на такие процедуры как гименопрастика, липосакция и бразильская подтяжка ягодиц.
Вся правда о менопаузе
Менопауза или, как её часто называют, климакс – явление, с которым сталкиваются в той или иной мере абсолютно все женщины на свете. Эта тема стала предметом многочисленных шуток и мемов, нередко весьма обидных. Но много ли знает широкая публика о том, что происходит с физическим и душевным состоянием женщины в этот период?
Люди
Принцесса Диана: 7 дней после
Ее гибель в автокатастрофе в парижском тоннеле 31 августа 1997 года стала шоком не только для Британии, но и для всего мира. Миллионы людей во множестве стран оплакивали ее и несли цветы к мемориалам, а в Лондоне неделя после её смерти едва не вылилась в народные волнения.
Теории заговора: тайное правительство и Джордж Сорос
Многочисленные теории заговора связывают имя Джорджа Сороса со "всемирным еврейским заговором", "тайным правительством", миграционным кризисом, биржевыми скандалами.
Кто такой Дональд Трамп? Из иммигрантов в президенты
История семьи Дональда Трампа – один из самых невероятных примеров успешной иммиграции. Как формировалась личность 45-го президента Соединенных Штатов?
Вайнштейн и женщины, которые молчали 30 лет
24 февраля 2020 года суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии. Ему грозит до 25 лет заключения. Документальный фильм Би-би-си пытается ответить на вопрос, как Харви Вайнштейну так долго удавалось выходить сухим из воды.
Мир человека
Сборная по футболу самой молодой страны мира
Южный Судан обрел независимость только в 2011 году, спустя почти 50 лет гражданской войны. После этого он стал самым молодым государством в мире, и до сих пор им остается. И, как любому признанному государству, стране понадобилась сборная по футболу.
Багдад незабвенный
Героями фильма "Багдад незабвенный" стали представители нескольких семей иракских евреев. В архивных кадрах, семейных фотографиях и кинохронике история ХХ-го века становится личной историей каждого из этих людей, чьи воспоминания о Багдаде как о сказочном городе детства сопряжены с воспоминаниями о потере близких, страхе и изгнании.
Камбоджийский драйв
В фильме, вдохновлённом классическим камбоджийским кинематографом 60-70-х годов, история любви и творческого поиска показана на фоне истории камбоджийской культуры и страны в целом.
Розовые сари
Документальный фильм о женском движении в Индии, которое борется с патриархатом.
Самый большой китайский ресторан в мире
Что едят, как работают и отдыхают китайцы в ресторане на пять тысяч посадочных мест?
Маленький марафонец
История самого юного в мире марафонца и его тренера.
Альбинос в Африке
История девятилетнего Шиды, нового ученика в закрытой школе, созданной для защиты детей-альбиносов.
Побег из секты: истории сбежавших от радикального христианства
Документальный фильм рассказывает о судьбе трех подростков, сбежавших из секты Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Девочка, живущая на свалке
Режиссёр Ханна Полак рассказывает историю девочки Юли, которая росла на подмосковной свалке.
Побег из золотой клетки: куда исчезла принцесса Дубая
Готовясь сбежать из Дубая, принцесса Латифа Аль Мактум записала видео, в котором рассказала, как её могущественная семья удерживает её в стране против воли.
Мое детство в аду
Лисбет Цорниг Андерсен - автор бестселлера "Цорниг - гнев мое второе имя". В этой книге она вспоминает свое детство.
Сексуальная эксплуатация малолетних в Японии
Весь мир единодушно осуждает педофилию, и вряд ли есть категория людей, которых общество осуждает больше, чем педофилов. Однако, складывается впечатление, что в Японии к такому поведению и образу мысли относятся гораздо терпимее.
Сеул: мировая столица пластической хирургии
Ведущая Би-би-си Энни Прайс всю жизнь живет со шрамами от ожогов. Ей пришлось перенести множество пластических операций, но все они были по медицинской необходимости.
Репортажи
Пропавшие девушки Канады
У Канады есть зловещая тайна. В последние три десятка лет здесь были убиты или бесследно исчезли несколько тысяч женщин из коренных народов, большинству из которых не было и 30 лет. Многих девушек в последний раз видели "голосующими" на дороге, которую здесь прозвали "Шоссе слёз".
Видео, Секта или рай на земле? Как живут бывшие и нынешние сторонники Виссариона, Продолжительность 23,21
После ареста Виссариона тысячи людей не разочаровались в его учении. Но есть и пострадавшие из-за его заветов. Они дают показания по делу лидеров созданной им церкви.
Луи Теру. Мой фильм о саентологии
Скандалы и споры вокруг Саентологической церкви не стихают на протяжении десятилетий. Так кто же такие саентологи – просветлённые личности или опасные сектанты?
Грязные тайны мира моды. Документальный фильм Би-би-си
Известно, что один из главных источников загрязнения на планете - то, что на нас надето! Как именно наши модные пристрастия губят окружающую среду?
Три главных мифа истории США
Американская революция. Война Севера и Юга. Американская мечта. Эти моменты и понятия определяют историю Соединенных Штатов Америки - историю нации и сверхдержавы. Но можно ли доверять истории?
Видео, От Якутии до Москвы: путь шамана против Путина, Продолжительность 18,30
Русская служба Би-би-си провела несколько дней с Александром Габышевым и его сторонниками.
Видео, Холокост. Последние свидетели, Продолжительность 23,46
Эти женщины - одни из последних свидетелей ужасов Холокоста. Уцелеть в концлагерях и гетто было невероятной удачей. Но для этих тогда еще девочек конец войны стал лишь началом чего-то большего. До сих пор выжившие пытаются понять, как забыть тот ужас и одновременно сохранить память о Холокосте.
Я и моя депрессия
Иногда каждому из нас бывает нелегко заставить себя вылезти из-под одеяла. Но если вы живёте так много лет, с трудом справляясь с ежедневной рутиной, то, возможно, у вас депрессия.
Наука и технологии
Джек-потрошитель: следствие возобновляется
В документальном фильме Би-би-си следствие по делу Джека-потрошителя возобновляется, улицы старого Лондона воссоздаются в процессе "криминологической аутопсии", а компьютерные системы и геопрофилирование помогают указать наиболее вероятного убийцу, чьи страшные деяния так и остались безнаказанными.
Дроны – воздушная угроза будущего?
Дроны меняют привычный нам мир. Теперь их используют, чтобы доставлять медикаменты, мыть окна на небоскребах, с их помощью даже борются с пожарами. Казалось бы – сплошные плюсы. Но у этой технологии есть обратная сторона.
"Хаббл" - наше окно во вселенную. Версия с аудиодескрипцией
В 2020-м, юбилейном для телескопа “Хаббл” году, документальный фильм Би-би-си рассказывает полную историю телескопа, одного из самых совершенных и сложных устройств из всех когда-либо созданных людьми.
Тайны Кремниевой долины
В последнее время мир пережил множество политических потрясений, одно из них - избрание Дональда Трампа президентом США, вопреки прогнозам политологов и результатам соцопросов. Мировоззрение Трампа, мягко говоря, отличается от видения технократов Кремниевой долины, и многие из них были не рады его приходу к власти. Но не могло ли получиться так, что они сами привели его в Белый дом?
"Конкорд": гонка на сверхзвуковой скорости
История "Конкорда" – это история одного из величайших научных достижений ХХ века, которое вывело на новый уровень мировую авиацию в целом.
Нас уже 7,7 млрд человек. Дальше - больше
По прогнозам ООН, к 2050 году на Земле будет проживать 10 млрд человек. Сможет ли наша планета обеспечить ресурсами такое количество людей? Сможем ли мы при такой численности вести образ жизни, к которому привыкли развитые страны и стремятся развивающиеся?
«Испанка». Грипп, унесший 50 миллионов жизней
Впервые Би-би-си обнародует дневниковые записи, личные письма и документы, чтобы услышать голоса людей, в жизни которых эпидемия сыграла свою зловещую роль.
Тайны Бермудского треугольника
У Бермудского треугольника дурная слава. Здесь многократно загадочно исчезали морские и воздушные суда, люди наблюдали здесь самые разные аномальные явления.
Как смартфоны и соцсети убивают наше время
Мы встретились с экспертами в сфере IT, которые поведали нам, как создатели социальных сетей намеренно продвигают технологию, формирующую зависимость у пользователей.
Спецпроекты
Свидание с феминисткой
Правда ли, что феминистки ненавидят мужчин? Мы отправили трех девушек на свидания с тремя незнакомцами.
"На меня смотрит вся Россия": фильм Би-би-си о борьбе за новую музыку
Осенью 2018 года в российских регионах начали отменять концерты молодых исполнителей. Из-за чего срывались выступления и что об этом думают музыканты и их фанаты?
Чем возмутили российские рэперы исполнительницу из Бразилии
Рэпер из Бразилии Тассия Рейс знакомится в России с Bumble Beezy, Ресторатором и Эльдаром Джараховым, но все идет не по плану. Документальный фильм.
Дать сдачи: русские женщины против домашнего насилия
Домашнее насилие приводит к трагедиям в России, но некоторые женщины сопротивляются.
Чемодан наличных, Пригожин, Африка. Фильм Би-би-си о выборах на Мадагаскаре
Расследование Би-би-си установило, что на президентских выборах на Мадагаскаре в 2018 году по меньшей мере шесть кандидатов получали деньги из России.
Европа изнутри: первые лица ЕС отвечают на сложные попросы о союзе
В трехсерийном документальном фильме Би-би-си "Европа изнутри" политики высшего ранга откровенно и очень по-человечески рассказывают о тех или иных событиях, о своих партнерах и оппонентах, о скандалах и сложных переговорах, которые порой затягивались далеко за полночь.
Видео, Как "московское дело" пришло в университеты, Продолжительность 18,52
Студенты объединились в защиту однокурсников, арестованных после митинга 27 июля. Вот как кампания выглядела изнутри, и что об этом думали в руководстве вузов.
Видео, Китайцы "захватывают" русскую деревню?, Продолжительность 31,24
Журналисты Би-би-си отправились на Дальний Восток и выяснили, насколько правдивы опасения по поводу "китайской экономической экспансии".
Берлинская стена: пять историй
30 лет назад, 9 ноября 1989 года, рухнула Берлинская стена — уникальное сооружение, полноценная государственная граница, проходившая по центру европейского города. Результат политического конфликта она разделила близких и родственников. Би-би-си рассказывает о нескольких людях, чья жизнь оказалась связана с Берлинской стеной.
Видео, Прага-1968. Советский десантник встретился с чехом пятьдесят лет спустя, Продолжительность 10,55
Русская служба Би-би-си организовала встречу советского солдата с чехом, который боролся за свободу своей страны, а также поговорила с лидером советского протеста против оккупации Павлом Литвиновым про современную Россию.
Государственные дети
Би-би-си познакомилась с семьями, из которых могут изъять детей из-за поломки печки или отсутствия работы.
Видео, "Дело врачей": "Я впервые не поверила газетам", Продолжительность 3,16
70 лет назад умер от инфаркта Андрей Жданов, на тот момент второй человек после Сталина. Через четыре с половиной года смерть Жданова аукнулась "делом врачей".
Видео, Mr. Freeman. 10 лет. Месседж, деньги и мультики, Продолжительность 12,41
Создатели проекта рассказывают о том, как создали культового персонажа и почему новые серии выходят так редко.
Нашествие на Лампедузу: как волна мигрантов изменила Европу
Программа This World выясняет, как кризисная ситуация на крохотном острове в Средиземном море повлияла на иммиграционную политику стран по всей Европе.
Кто нам враг - жир или сахар? Документальный фильм Би-би-си
Люди, следящие за здоровьем, да и просто любители диет давно задаются вопросом: что вреднее - жир или сахар? Похоже, появилась некоторая ясность.
Что посмотреть, сидя на карантине? Подборка документальных фильмов Би-би-си
Мы решили последовать примеру многочисленных блогеров и онлайн-кинотеатров, и предложить вам подборку документальных фильмов Би-би-си, с которыми будет не так скучно коротать время в самоизоляции.
Полиамория: любовь без границ
Документальный фильм Луи Теру о полиамории и границах любви
Матери на пределе
Документальный фильм Луи Теру о трудностях материнства.
Купи моего ребенка
Штат Калифорния - столица усыновлений в США. Луи Теру рассказывает, как бедность и пережитое насилие толкают женщин на отказ от ребенка.
"Нет значит нет": последствия сексуального насилия
Документальный фильм о сексуальном насилии в колледжах и университетах
Краш-диета: революция в мире похудения или миф?
Смогут ли краш-диеты совершить переворот в мире диетологии?