Документальные фильмы

Главное

  • Сможет ли Джо Байден объединить Америку?

    Сможет ли Джо Байден объединить Америку?

    На выборах президента США в 2020 году многое было впервые – первое голосование по почте, первая женщина-кандидат в вице-президенты, первая предвыборная кампания в условиях пандемии. Новым избранным президентом США стал демократ Джо Байден.

  • Суфражистки: первые феминистки в мире

    В 2018 году исполнилось 100 лет с тех пор, как все британские женщины старше 30 лет, имеющие собственность, получили право голосовать. Известный британский историк Люси Уорсли знакомит нас с историей известных и не очень участниц движения Суфражисток.

  • Антидепрессанты: рецепт на убийство?

    В одной только Великобритании в год выписывается более 40 миллионов рецептов на антидепрессанты класса СИОЗС. Мало кто из пациентов знает о редких побочных эффектах, которые возникают в единичных случаях, но которые потенциально могут привести к психозу, агрессии и даже убийству.

  • Как найти любовь онлайн и не попасться на удочку мошенников

    Когда у вас завязываются романтические отношения онлайн, предмет ваших воздыханий может находиться где угодно и выдавать себя за кого угодно.

  • Сетевой маркетинг: кормушка для избранных?

    Вы хотели бы найти работу в индустрии красоты со свободным графиком и доходом, исчисляемым шестизначными цифрами? Хотели бы путешествовать и проводить время со своими детьми, а зарабатывать пока спите? Хотели бы отойти от дел в 30 лет, обеспечив себе пожизненный доход?

  • Добро пожаловать в Чечню

    Фильм “Добро пожаловать в Чечню” (Welcome to Chechnya) рассказывает о событиях 2017-го года, когда, по сообщениям правозащитников, чеченские силовики в течение нескольких недель задерживали и пытали представителей ЛГБТ-сообщества, преимущественно мужчин. Русская служба Би-би-си первой официально публикует фильм в России.

  • Церковь, которую ненавидит вся Америка

    "Бог ненавидит Америку!", "Америка мертва!" – возвещают миру прихожане Баптистской церкви Вестборо, стоя на улицах американских городов с плакатами, надписи на которых сулят адские муки и вечное проклятие безбожникам. Но удастся ли баптистам наставить кого-то на путь истинный, если их самих ненавидит вся Америка?

  • Тело на продажу. Как живут секс-работницы

    Проституция в Великобритании легальна, если сексуальный контакт происходит без принуждения и насильственных действий. Однако, как и во многих других странах, эта профессия по-прежнему остается одной из самых общественно порицаемых.

  • Секреты космических войн

    Десятилетиями мировые лидеры и командующие армиями мечтали о создании космического оружия и войск. Сегодня, в век технологий, осуществление этой мечты уже не кажется фантастикой.

Здоровье и образ жизни

  • Правда о доставке и еде навынос

    Приложения по доставке еды стали так популярны, что мы всё меньше готовим дома. Во всем мире ежедневно миллионы людей завтракают, обедают и ужинают блюдами навынос. Но что мы знаем о том, как готовятся такие блюда, из каких продуктов и как именно такой стиль питания отражается на нашем здоровье?

  • Почему мы набираем вес? Гены, гормоны, психология

    Не понимаете, как ваш тощий друг может есть вдвое больше вашего, и оставаться таким худым? А вам, кажется, стоит только посмотреть в сторону чего-то жирного или жареного – и вот уже лишние сантиметры на талии?

  • Оральные контрацептивы: за и против

    Несмотря на постоянно появляющиеся негативные заголовки в прессе, противозачаточные таблетки по-прежнему остаются самым популярным видом контрацепции в Великобритании, их принимают более 3 миллионов женщин. Стоит ли им волноваться о своем здоровье?

  • Мужские самоубийства: как их предотвратить и помочь близким

    Почему именно мужчины чаще решаются на самоубийство, какие шаги должно предпринять государство, и что может сделать каждый из нас, чтобы удержать близкого человека от страшного шага - в документальном фильме Би-би-си этими и другими вопросами задаются психологи, врачи, спасатели и люди, потерявшие родных.

  • Секс, скальпели и липосакция. Три фильма о пластической хирургии

    Кто они - эти многие миллионы людей, которые добровольно ложатся под нож пластического хирурга каждый год? Ведущая документального цикла "Секс, скальпели и липосакция" общается с женщинами, решившимися на такие процедуры как гименопрастика, липосакция и бразильская подтяжка ягодиц.

  • Вся правда о менопаузе

    Менопауза или, как её часто называют, климакс – явление, с которым сталкиваются в той или иной мере абсолютно все женщины на свете. Эта тема стала предметом многочисленных шуток и мемов, нередко весьма обидных. Но много ли знает широкая публика о том, что происходит с физическим и душевным состоянием женщины в этот период?

Люди

  • Принцесса Диана: 7 дней после

    Ее гибель в автокатастрофе в парижском тоннеле 31 августа 1997 года стала шоком не только для Британии, но и для всего мира. Миллионы людей во множестве стран оплакивали ее и несли цветы к мемориалам, а в Лондоне неделя после её смерти едва не вылилась в народные волнения.

  • Теории заговора: тайное правительство и Джордж Сорос

    Многочисленные теории заговора связывают имя Джорджа Сороса со "всемирным еврейским заговором", "тайным правительством", миграционным кризисом, биржевыми скандалами.

  • Кто такой Дональд Трамп? Из иммигрантов в президенты

    История семьи Дональда Трампа – один из самых невероятных примеров успешной иммиграции. Как формировалась личность 45-го президента Соединенных Штатов?

  • Вайнштейн и женщины, которые молчали 30 лет

    24 февраля 2020 года суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии. Ему грозит до 25 лет заключения. Документальный фильм Би-би-си пытается ответить на вопрос, как Харви Вайнштейну так долго удавалось выходить сухим из воды.

Мир человека

  • Сборная по футболу самой молодой страны мира

    Южный Судан обрел независимость только в 2011 году, спустя почти 50 лет гражданской войны. После этого он стал самым молодым государством в мире, и до сих пор им остается. И, как любому признанному государству, стране понадобилась сборная по футболу.

  • Багдад незабвенный

    Героями фильма "Багдад незабвенный" стали представители нескольких семей иракских евреев. В архивных кадрах, семейных фотографиях и кинохронике история ХХ-го века становится личной историей каждого из этих людей, чьи воспоминания о Багдаде как о сказочном городе детства сопряжены с воспоминаниями о потере близких, страхе и изгнании.

  • Камбоджийский драйв

    В фильме, вдохновлённом классическим камбоджийским кинематографом 60-70-х годов, история любви и творческого поиска показана на фоне истории камбоджийской культуры и страны в целом.

  • Розовые сари

    Документальный фильм о женском движении в Индии, которое борется с патриархатом.

  • Самый большой китайский ресторан в мире

    Что едят, как работают и отдыхают китайцы в ресторане на пять тысяч посадочных мест?

  • Маленький марафонец

    История самого юного в мире марафонца и его тренера.

  • Альбинос в Африке

    История девятилетнего Шиды, нового ученика в закрытой школе, созданной для защиты детей-альбиносов.

  • Побег из секты: истории сбежавших от радикального христианства

    Документальный фильм рассказывает о судьбе трех подростков, сбежавших из секты Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

  • Девочка, живущая на свалке

    Режиссёр Ханна Полак рассказывает историю девочки Юли, которая росла на подмосковной свалке.

  • Побег из золотой клетки: куда исчезла принцесса Дубая

    Готовясь сбежать из Дубая, принцесса Латифа Аль Мактум записала видео, в котором рассказала, как её могущественная семья удерживает её в стране против воли.

  • Мое детство в аду

    Лисбет Цорниг Андерсен - автор бестселлера "Цорниг - гнев мое второе имя". В этой книге она вспоминает свое детство.

  • Сексуальная эксплуатация малолетних в Японии

    Весь мир единодушно осуждает педофилию, и вряд ли есть категория людей, которых общество осуждает больше, чем педофилов. Однако, складывается впечатление, что в Японии к такому поведению и образу мысли относятся гораздо терпимее.

  • Сеул: мировая столица пластической хирургии

    Ведущая Би-би-си Энни Прайс всю жизнь живет со шрамами от ожогов. Ей пришлось перенести множество пластических операций, но все они были по медицинской необходимости.

Репортажи

  • Пропавшие девушки Канады

    У Канады есть зловещая тайна. В последние три десятка лет здесь были убиты или бесследно исчезли несколько тысяч женщин из коренных народов, большинству из которых не было и 30 лет. Многих девушек в последний раз видели "голосующими" на дороге, которую здесь прозвали "Шоссе слёз".

  • Видео, Секта или рай на земле? Как живут бывшие и нынешние сторонники Виссариона, Продолжительность 23,21

    После ареста Виссариона тысячи людей не разочаровались в его учении. Но есть и пострадавшие из-за его заветов. Они дают показания по делу лидеров созданной им церкви.

  • Луи Теру. Мой фильм о саентологии

    Скандалы и споры вокруг Саентологической церкви не стихают на протяжении десятилетий. Так кто же такие саентологи – просветлённые личности или опасные сектанты?

  • Грязные тайны мира моды. Документальный фильм Би-би-си

    Известно, что один из главных источников загрязнения на планете - то, что на нас надето! Как именно наши модные пристрастия губят окружающую среду?

  • Три главных мифа истории США

    Американская революция. Война Севера и Юга. Американская мечта. Эти моменты и понятия определяют историю Соединенных Штатов Америки - историю нации и сверхдержавы. Но можно ли доверять истории?

  • Видео, От Якутии до Москвы: путь шамана против Путина, Продолжительность 18,30

    Русская служба Би-би-си провела несколько дней с Александром Габышевым и его сторонниками.

  • Видео, Холокост. Последние свидетели, Продолжительность 23,46

    Эти женщины - одни из последних свидетелей ужасов Холокоста. Уцелеть в концлагерях и гетто было невероятной удачей. Но для этих тогда еще девочек конец войны стал лишь началом чего-то большего. До сих пор выжившие пытаются понять, как забыть тот ужас и одновременно сохранить память о Холокосте.

  • Я и моя депрессия

    Иногда каждому из нас бывает нелегко заставить себя вылезти из-под одеяла. Но если вы живёте так много лет, с трудом справляясь с ежедневной рутиной, то, возможно, у вас депрессия.

Наука и технологии

  • Джек-потрошитель: следствие возобновляется

    В документальном фильме Би-би-си следствие по делу Джека-потрошителя возобновляется, улицы старого Лондона воссоздаются в процессе "криминологической аутопсии", а компьютерные системы и геопрофилирование помогают указать наиболее вероятного убийцу, чьи страшные деяния так и остались безнаказанными.

  • Дроны – воздушная угроза будущего?

    Дроны меняют привычный нам мир. Теперь их используют, чтобы доставлять медикаменты, мыть окна на небоскребах, с их помощью даже борются с пожарами. Казалось бы – сплошные плюсы. Но у этой технологии есть обратная сторона.

  • "Хаббл" - наше окно во вселенную. Версия с аудиодескрипцией

    В 2020-м, юбилейном для телескопа “Хаббл” году, документальный фильм Би-би-си рассказывает полную историю телескопа, одного из самых совершенных и сложных устройств из всех когда-либо созданных людьми.

  • Тайны Кремниевой долины

    В последнее время мир пережил множество политических потрясений, одно из них - избрание Дональда Трампа президентом США, вопреки прогнозам политологов и результатам соцопросов. Мировоззрение Трампа, мягко говоря, отличается от видения технократов Кремниевой долины, и многие из них были не рады его приходу к власти. Но не могло ли получиться так, что они сами привели его в Белый дом?

  • "Конкорд": гонка на сверхзвуковой скорости

    История "Конкорда" – это история одного из величайших научных достижений ХХ века, которое вывело на новый уровень мировую авиацию в целом.

  • Нас уже 7,7 млрд человек. Дальше - больше

    По прогнозам ООН, к 2050 году на Земле будет проживать 10 млрд человек. Сможет ли наша планета обеспечить ресурсами такое количество людей? Сможем ли мы при такой численности вести образ жизни, к которому привыкли развитые страны и стремятся развивающиеся?

  • «Испанка». Грипп, унесший 50 миллионов жизней

    Впервые Би-би-си обнародует дневниковые записи, личные письма и документы, чтобы услышать голоса людей, в жизни которых эпидемия сыграла свою зловещую роль.

  • Тайны Бермудского треугольника

    У Бермудского треугольника дурная слава. Здесь многократно загадочно исчезали морские и воздушные суда, люди наблюдали здесь самые разные аномальные явления.

  • Как смартфоны и соцсети убивают наше время

    Мы встретились с экспертами в сфере IT, которые поведали нам, как создатели социальных сетей намеренно продвигают технологию, формирующую зависимость у пользователей.

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