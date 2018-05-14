Документальные фильмы

Приложения по доставке еды стали так популярны, что мы всё меньше готовим дома. Во всем мире ежедневно миллионы людей завтракают, обедают и ужинают блюдами навынос. Но что мы знаем о том, как готовятся такие блюда, из каких продуктов и как именно такой стиль питания отражается на нашем здоровье?