Бунты в бразильских тюрьмах и 16 обезглавленных: в чем причина?

Волна насилия, прокатившаяся по тюрьмам Бразилии, привлекла внимание к состоянию ее исправительной системы, находящейся на грани коллапса.

Не менее 57 человек были убиты накануне во время бунта в одной из бразильских тюрем, 16 из них - обезглавлены.

Заключенные тюрьмы города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии захватили часть здания и устроили беспорядки, которые длились не менее пяти часов.

В результате бунта 16 человек были обезглавлены, остальные задохнулись из-за устроенного в одном из зданий тюрьмы пожара.

Двух надзирателей взяли в заложники, но вскоре освободили, так как основной целью поджога было нападение на заключенных членов банды-конкурента.

За одну только первую неделю января этого года расстались с жизнью почти сто заключенных, и охранники по всей видимости мало что могут сделать чтобы остановить кровавые расправы.

Тюремные бунты - достаточно распространенное явление для Бразилии, которая занимает третье место в мировом рейтинге стран по количеству заключенных (ее обогнали только США и Китай, следом, на четвертом месте - Россия). В исправительных учреждениях содержится более 700 тыс. человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После инцидента сотрудники полиции патрулируют территорию тюрьмы в Альтамире

Вместе с журналисткой Бразильской службы Би-би-си Натальей Пассарино разбираемся в причинах частых тюремных бунтов в Бразилии.

Противостояние банд

В Бразилии действуют две крупнейшие преступные группы: "Первая столичная команда" (PCC), которая оперирует в Сан-Паулу, и "Красная команда" из Рио-де-Жанейро.

Итало Лима, сотрудник Федеральной лаборатории исследований жестокости в Сеаре, рассказал, что противостояние этих двух групп в тюрьмах на юге и юго-востоке Бразилии длится уже более 20 лет.

По словам Пассарино, PCC начала продвигать свою деятельность на севере и северо-востоке страны, где живет большая часть молодого населения Бразилии. Там же хотела наладить свою работу и "Красная команда".

Какое-то время они сотрудничали, предположительно, для того, чтобы наладить поставку и распространение наркотиков и оружия в Бразилии.

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В 2016 году сотрудничество группировок прекратилось. В северо-восточных регионах РСС стала разделяться на множество маленьких группировок и терять свои позиции.

По словам Роберто Магно Реис Нетто исследователя в области общественной безопасности Федерального Университета Пара, таким образом в Альтамире появилась банда "Командо класс А" (CCA), члены которой и затеяли массовые беспорядки в местной тюрьме.

Зачем обезглавливать?

"Такими методами пользуются в основном мелкие банды, - говорит Пассарино. - Когда группировки недостаточно сильны и стабильны, они используют более брутальные методы насилия, чтобы таким образом запугать и показать, кто тут хозяин".

Журналистка отметила, что такие крупные игроки как PCC, у которой на сегодняшний день монополия на сбыт наркотиков, особенно в Сан-Паулу, не устраивают подобных расправ - как минимум потому, что не хотят привлекать к себе ненужное внимание.

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Тюрьма в Альтамире

В 2011 году недалеко от Альтамиры началось строительство крупной гидроэлектростанции Belo Monte.

Реис Нетто рассказал, что за считанные годы из маленького провинциального городка Альтамира превратилась в многолюдный и шумный центр, который привлек не только соискателей потенциальной работы, но и преступников разного калибра.

Наличие полноводной реки также предоставило дополнительный способ транспортировки наркотиков по разным направлениям.

Активная борьба с насилием и наркотиками в последние десятилетия привела к переполненности тюрем.

Таким образом, в тюрьме Альтамира, рассчитанной на 200 человек, во время бунта в понедельник оказалось 309 заключенных. При этом официальные представители отрицают, что тюрьма переполнена.

Основная проблема - переполненные тюрьмы

Пассарино объясняет, что в Бразилии образовался замкнутый круг: государство борется с преступностью, отправляет в тюрьмы все больше людей, тюрьмы с нагрузкой не справляются, члены банд получают власть над смотрителями, вербуют новых людей в группировки, которые выходя на свободу, становятся еще большими преступниками, чем до своего заключения.

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"Таким образом, главари банд из тюрем управляют преступниками на свободе", - уточняет журналистка.

Из-за плохой подготовки малочисленные сотрудники тюрем не в состоянии справиться с проблемой. А низкие зарплаты не способствуют развитию профессиональных навыков или привлечению опытных специалистов.

"Даже в относительно богатом штате Сан-Паулу, на каждого тюремного надзирателя приходится 300 - 400 заключенных, за которых он один несет ответственность", - говорила в интервью Reuters социолог Федерального Университета ABC Камила Диас еще в 2017 году.

"Это значит, что отбывающим срок преступникам очень просто захватить контроль над тюрьмой. В итоге, если они хотят устроить переворот, они его устраивают", - объяснила она.

В январе 2017 года более 130 человек погибли во время беспорядков, возникших между двумя крупнейшими бандами страны сразу в нескольких тюрьмах.

В мае этого года за один день 40 человек были убиты в четырех разных тюрьмах города Манаус, в штате Амазонас.

Недостаток ресурсов

После инцидента в Альтамире бразильский президент Жаир Болсонару пообещал построить больше тюрем на территории страны и ввести более жесткий контроль в них.

Однако это не такая простая задача, потому что большинство исправительных учреждений находятся под контролем местных властей. "Они, в свою очередь, жалуются на отсутствие бюджетных средств", - говорит Пассарино.

По ее словам, финансирование тюрем не выступает приоритетом ни для правительства, ни для общества.

"В первом случае - потому, что во время предвыборных кампаний никто не хочет слушать про увеличение дотации на заключенных, во втором - потому, что население не понимает всю опасность сложившейся ситуации и не может оценить важность вложения средств в исправительные учреждения", - объясняет журналистка.