Ваш консультант по Covid-19 объясняет все как есть - коротко

Коронавирус - это инфекционное заболевание, выявленное в Китае в декабре 2019 года. Его более точное название - Covid-19.

Существуют сотни коронавирусов, большинство из которых переносят животные, в т.ч. свиньи, верблюды, летучие мыши и кошки. Но есть и такие, как Covid-19, которые заражают людей.

Некоторые коронавирусы вызывают лишь легкое недомогание, вроде простуды. Covid-19 может привести к более серьезным заболеваниям, таким как пневмония.

У большинства зараженных проявляются только легкие симптомы - температура, боль в мышцах и/или кашель. Они выздоравливают без специального лечения.

Но у некоторых пожилых людей, а также тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем (например, болезни сердца, диабет или рак), высок риск развития тяжелого заболевания.