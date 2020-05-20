Ваш консультант по Covid-19 объясняет все как есть - коротко

  • 20 мая 2020
коронавирус

Мы создали для вас виртуального консультанта по всему, что касается коронавируса. Он расскажет вам, что значат новые слова, появившиеся с начала пандемии, и ответит на ваши вопросы.

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Коронавирус: переводчик

Что означают эти термины?

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  • Тест на антитела

    Тест, позволяющий определить, переболел ли человек Covid-19 и есть ли у него какой-то иммунитет к вирусу. Анализ определяет наличие в крови антител, которые появляются в процессе борьбы с болезнью.

  • Без симптомов

    Тот, кто болен, но не показывает никаких симптомов заболевания. Есть версия, что существенная доля больных Covid-19 переносят болезнь, не проявляя обычных симптомов вроде кашля или температуры.

  • Коронавирус

    Представитель семейства вирусов, способных вызывать у людей и животных болезни разной степени тяжести. Коронавирус, ставший причиной нынешней эпидемии, вызывает Covid-19. Другие коронавирусы - простуду или сезонный грипп.

  • Covid-19

    Болезнь, развивающаяся при заражении коронавирусом. Впервые обнаружена в Ухане (КНР) в конце 2019 года. В первую очередь поражает легкие.

  • Сгладить кривую

    Замедлить развитие эпидемии, чтобы общее число больных было более растянуто по времени, так как это позволит системе здравоохранения справиться с пиковой нагрузкой.

  • Грипп

    Вирус гриппа, вызывающий сезонные эпидемии у людей и животных.

  • Коллективный иммунитет

    Как замедляется распространение болезни, после того как ей переболеет достаточно большая часть населения.

  • Иммунитет

    Человек, который не может заразиться, поскольку обладает специфическим иммунитетом. Такой иммунитет приобретается в ходе выздоровления (например, от Covid-19), и какое-то время после этого защищает от повторного заражения.

  • Инкубационный период

    Период времени между заражением и появлением симптомов.

  • Локдаун

    Ограничения свободы передвижения, а также другие ограничительные меры (закрытие общественных зданий, запрет на выход из дома). Локдауны для борьбы с распространением вируса были введены в ряде стран.

  • Вспышка

    Случаи заболевания, быстро распространяющиеся в конкретном месте или сразу в нескольких местах.

  • Пандемия

    Эпидемия серьезного заболевания, быстро распространяющегося во многих странах одновременно.

  • Карантин

    Изоляция людей, больных заразным заболеванием, для предотвращения его распространения.

  • Вирус SARS

    Один из коронавирусов, а также вызываемое им одноименное заболевание (тяжелый острый респираторный синдром), вспышка которого произошла в Азии в 2003 году.

  • Самоизоляция

    Добровольный "домашний арест", позволяющий минимизировать контакты с другими людьми, чтобы предотвратить распространение болезни.

  • Социальное дистанцирование

    Постоянное нахождение на расстоянии от других людей, чтобы минимизировать риск передачи инфекции. Власти рекомендуют избегать встреч с друзьями и родственниками (кроме живущих вместе), по возможности работать из дома и не пользоваться общественным транспортом.

  • Чрезвычайное положение

    Ограничительные меры, введенные властями на время кризиса. Могут включать закрытие школ и мест работы, ограничение передвижения людей и даже ввод войск для поддержки обычных служб жизнеобеспечения.

  • Симптомы

    Любые признаки заражения, появляющиеся в результате борьбы иммунной системы с возбудителем инфекции. Основные симптомы Covid-19 - жар, сухой кашель и одышка.

  • Вакцина

    Профилактическая мера, направленная на выработку в организме антител к возбудителю инфекции, чтобы предотвратить заражение.

  • Аппарат ИВЛ

    Аппарат, обеспечивающий поступление кислорода в легкие, если болезнь привела к их отказу.

  • Вирус

    Обрывок генетического кода, который при попадании в живую клетку запускает в ней процесс производства собственных копий. Вирус может привести к гибели клетки, а также нарушить нормальные химические процессы в организме, вызвав заболевание.

Главная история ниже

Вопросы и ответы

Все о коронавирусе

Ваши вопросы

  • Что такое коронавирус? Кэйтлин, Лидс Часто задаваемые вопросы

    Вертикальная ориентация
    BBC News Отдел здравоохранения

    Коронавирус - это инфекционное заболевание, выявленное в Китае в декабре 2019 года. Его более точное название - Covid-19.

    Существуют сотни коронавирусов, большинство из которых переносят животные, в т.ч. свиньи, верблюды, летучие мыши и кошки. Но есть и такие, как Covid-19, которые заражают людей.

    Некоторые коронавирусы вызывают лишь легкое недомогание, вроде простуды. Covid-19 может привести к более серьезным заболеваниям, таким как пневмония.

    У большинства зараженных проявляются только легкие симптомы - температура, боль в мышцах и/или кашель. Они выздоравливают без специального лечения.

    Основные симптомы коронавируса: высокая температура, кашель, затрудненное дыхание.

    Но у некоторых пожилых людей, а также тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем (например, болезни сердца, диабет или рак), высок риск развития тяжелого заболевания.

  • Если вы переболели корнавирусом, у вас появится иммунитет? Денис Митчелл, Бистер Часто задаваемые вопросы

    Вертикальная ориентация
    BBC News Отдел здравоохранения

    Когда человек выздоравливает, организм "запоминает" возбудителя болезни на случай, если с ней придется столкнуться еще раз.

    Однако иммунитет не всегда длится долго, и может ослабевать с течением времени.

    Считается, что у выздоровевших от Covid-19 развивается иммунитет в болезни. Но пока неизвестно, как долго он действует.

    Новый вирус - один из семи представителей семейства коронавирусов, опасных для человека.

  • Каков инкубационнный период заболевания? Джиллиан Гиббс

    Вертикальная ориентация
    Мишель Робертс Редактор отдела здравоохранения Би-би-си

    В среднем симптомы проявляются через пять дней после заражения, однако иногда это происходит раньше или, наоборот, гораздо позже.

    В числе симптомов Сovid-19 - высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что инкубационный период может длиться до 14 дней. Но есть основания предполагать, что он может достигать 24 дней.

    Более точные данные о длительности инкубационного периода помогут врачам и органам здравоохранения эффективнее бороться с распространением вируса.

  • Коронавирус более заразен, чем грипп? Мерри Фитцпатрик, Сидней

    Вертикальная ориентация
    Мишель Робертс Редактор отдела здравоохранения Би-би-си

    Оба вируса очень заразны.

    Считается, что в среднем каждый больной Covid-19 заражает двух-трех здоровых, в то время как больной гриппом передает его примерно одному человеку.

    Существуют простые способы остановить распространение гриппа и коронавируса.

    • Часто мойте руки с мылом
    • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками

    Чихайте и сморкайтесь в салфетку и сразу выбрасывайте ее в урну

  • Как долго длится болезнь? Нита, Мэйдстон

    Вертикальная ориентация
    BBC News Отдел здравоохранения

    Четверо из пяти заболевших Covid-19 перенесут его легко, примерно как грипп.

    Симптомы включают жар и сухой кашель. Вы можете чувствовать себя плохо в течение нескольких дней, но вернетесь к нормальной жизни через неделю или около того после появления симптомов.

    Если вирус доберется до легких, он может вызвать проблемы дыхания и пневмонию. Примерно каждый седьмой заболевший нуждается в госпитализации.

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Мое состояние здоровья

Ваши вопросы

  • Насколько корнавирус опасен для астматиков? Лесли-Энн, Фалкирк

    Вертикальная ориентация
    Мишель Робертс Редактор отдела здравоохранения Би-би-си

    Астматикам рекомендовано продолжать пользоваться ингаляторами согласно предписанию врача. Это поможет снизить риск приступа астмы, вызванного любым респираторным вирусом, включая коронавирус.

    Носите с собой более сильный ингалятор, на случай если если вы почувствуете, что симптомы астмы усиливаются. Если ваша астма ухудшается и есть риск, что у вас может быть коронавирус.

  • Здоровые люди с ограниченными возможностями больше рискуют заразиться коронавирусом? Абигэйл Айрлэнд, Стокпорт

    Вертикальная ориентация
    BBC News Отдел здравоохранения

    Коронавирус может протекать более тяжело у пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями, такими как болезни сердца и легких или диабет.

    Нет никаких основания полагать, что люди с инвалидностью, у которых нет дополнительных проблем с дыхательной системой, подвергаются большему риску заразиться коронавирусом.

  • Будут ли люди, переболевшие пневмонией, испытывать более легкие симптомы коронавируса? Марье, Монреаль

    Вертикальная ориентация
    BBC News Отдел здравоохранения

    У некоторых людей Covid-19 может привести к осложнениям в виде пневмонии, особенно если у больного уже есть проблемы с легкими.

    Но поскольку это новый вирус, иммунитета к нему нет ни у кого, независимо от ранее перенесенных заболеваний, в том числе и атипичной пневмонии SARS.

    Коронавирус может вызвать вирусную пневмонию, требующую лечения в стационаре.
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Как защитить себя и окружающих

Ваши вопросы

  • Почему правительства предпринимают такие жесткие меры по борьбе с коронавирусом, хотя грипп, похоже, более смертоносен? Лорэйн Смит, Харлоу

    Вертикальная ориентация
    Джеймс Галлахер Корреспондент по вопросам здравоохранения

    Карантин и самоизоляция кажутся экстремальными мерами, но в противном случае вирус будет распространяться стремительно и бесконтрольно.

    Полицейские следят за соблюдением карантина

    В отличие от гриппа, вакцины от нового вируса нет, что делает пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями очень уязвимыми.

  • Должен ли я носить маску, чтобы защитить себя и других от вируса? Энн Хардман, Манчестер

    Вертикальная ориентация
    BBC News Отдел здравоохранения

    Правительства разных стран постоянно пересматривают рекомендации по ношению масок, но ВОЗ в настоящее время рекомендует людям носить их, если у них проявляются симптомы коронавируса (постоянная высокая температура, кашель или насморк), или если они ухаживают за кем-то с подтвержденным или подозреваемым диагнозом Covid-19.

    Маски могут помочь защитить вас и других от инфекции, но только в том случае, если они используются правильно и в сочетании с другими мерами, такими как тщательное мытье рук и минимизация времени, проводимого вне дома.

    Существуют различные опасения по поводу масок. В некоторых странах волнуются, что масок может не хватить для сотрудников медучреждений, в других опасаются, что маска может дать носителю ложное чувство безопасности. Вы также с большей вероятностью будете касаться лица, если носите маску.

    Убедитесь, что вы знаете правила, действующие в вашем регионе. Например, в Москве маски обязательны, если вы выходите на улицу.

  • Что мне делать, если кто-то, с кем я живу, самоизолируется? Грэм Райт, Лондон

    Вертикальная ориентация
    BBC News Отдел здравоохранения

    Если вы живете с кем-то, кто самоизолируется, вам следует свести все контакты к минимуму и по возможности не находиться вместе в одном помещении.

    Самоизолирующийся должен оставаться в хорошо проветриваемом помещении с окном, которое можно открыть, и держаться подальше от других людей в доме.

  • Как долго вирус живет на поверхностях?

    Вертикальная ориентация
    Фергюс Уолш Корреспондент по вопросам медицины

    Это сильно зависит от типа поверхности. На твердых поверхностях - таких как дверные ручки, кнопки лифта, кухонные столешницы, этот срок, вероятно, составляет около 48 часов, хотя некоторые предыдущие исследования коронавирусов показали, что они могут выжить в течение недели в подходящих условиях.

    На мягких поверхностях, таких как одежда, вирус живет меньше, поэтому, если у вас есть пальто с вирусом, и вы не носите его в течение дня или двух, вирус, скорее всего, потеряет свою активность.

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Я и моя семья

Ваши вопросы

  • Я на шестом месяце берменности и хочу понять, каковы риски для ребенка, если я заражусь? Посетитель сайта ВВС

    Вертикальная ориентация
    Джеймс Галлахер Корреспондент по вопросам здравоохранения

    Ученые проводят исследования, чтобы понять влияние Covid-19 на беременных женщин, но данных все еще недостаточно.

    Неизвестно, может ли беременная женщина с вирусом передать его плоду или младенцу во время беременности или родов, но на сегодняшний день в образцах околоплодных вод или грудного молока вирус обнаружен не был.

    Что касается будущих мам, в настоящее время нет доказательств того, что они подвержены более высокому риску заболеть в тяжелой форме, чем другие взрослые. Однако из-за перестроек в организме беременных и их иммунной системе на них могут сильно повлиять некоторые респираторные инфекции.

  • Я кормлю грудью моего пятимесячного ребенка - что мне делать, если я заражусь коронавирусом? Мэв Макголдрик

    Вертикальная ориентация
    Джеймс Галлахер Корреспондент по вопросам здравоохранения

    Матери передают защиту от инфекции своим детям через грудное молоко.

    Если организм вырабатывает антитела для борьбы с инфекцией, они передаются через грудное вскармливание.

    Кормящим матерям надо следовать тому же совету, что и всем остальным, - прикрывайте рот, когда чихаете и кашляете, сразу выбрасывайте использованные салфетки и часто мойте руки, стараясь не касаться глаз, носа или рта немытыми руками.

  • Каковы риски для детей? Луиза, Лондон

    Вертикальная ориентация
    BBC News Отдел здравоохранения

    В целом, согласно данным из Китая и других стран, дети менее восприимчивы к коронавирусу.

    Возможно, это происходит потому, что они могут быстро избавиться от инфекции или болеют вообще без симптомов, или только с легкими, напоминающими простуду.

    Тем не менее детям с уже существующими заболеваниями легких, особенно с астмой, следует проявлять осторожность.

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