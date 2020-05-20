Ваш консультант по Covid-19 объясняет все как есть - коротко

Все о коронавирусе
Ваши вопросыSkip Все о коронавирусе
-
Коронавирус - это инфекционное заболевание, выявленное в Китае в декабре 2019 года. Его более точное название - Covid-19.
Существуют сотни коронавирусов, большинство из которых переносят животные, в т.ч. свиньи, верблюды, летучие мыши и кошки. Но есть и такие, как Covid-19, которые заражают людей.
Некоторые коронавирусы вызывают лишь легкое недомогание, вроде простуды. Covid-19 может привести к более серьезным заболеваниям, таким как пневмония.
У большинства зараженных проявляются только легкие симптомы - температура, боль в мышцах и/или кашель. Они выздоравливают без специального лечения.
Но у некоторых пожилых людей, а также тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем (например, болезни сердца, диабет или рак), высок риск развития тяжелого заболевания.
-
Когда человек выздоравливает, организм "запоминает" возбудителя болезни на случай, если с ней придется столкнуться еще раз.
Однако иммунитет не всегда длится долго, и может ослабевать с течением времени.
Считается, что у выздоровевших от Covid-19 развивается иммунитет в болезни. Но пока неизвестно, как долго он действует.
-
В среднем симптомы проявляются через пять дней после заражения, однако иногда это происходит раньше или, наоборот, гораздо позже.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что инкубационный период может длиться до 14 дней. Но есть основания предполагать, что он может достигать 24 дней.
Более точные данные о длительности инкубационного периода помогут врачам и органам здравоохранения эффективнее бороться с распространением вируса.
-
Оба вируса очень заразны.
Считается, что в среднем каждый больной Covid-19 заражает двух-трех здоровых, в то время как больной гриппом передает его примерно одному человеку.
Существуют простые способы остановить распространение гриппа и коронавируса.
- Часто мойте руки с мылом
- Не прикасайтесь к лицу немытыми руками
Чихайте и сморкайтесь в салфетку и сразу выбрасывайте ее в урну
-
Четверо из пяти заболевших Covid-19 перенесут его легко, примерно как грипп.
Симптомы включают жар и сухой кашель. Вы можете чувствовать себя плохо в течение нескольких дней, но вернетесь к нормальной жизни через неделю или около того после появления симптомов.
Если вирус доберется до легких, он может вызвать проблемы дыхания и пневмонию. Примерно каждый седьмой заболевший нуждается в госпитализации.