Коронавирус: каково реальное количество жертв пандемии?

По официальным данным, от коронавируса по всему миру умерло 440 тысяч человек. Исследование Би-би-си показывает, что в дополнение к этому во время пандемии умерло еще 130 тысяч человек.

Из анализа предварительных данных видно, что во многих странах и городах количество смертей от всех причин было выше обычного. В некоторых случаях это превышение полностью объясняется официальными данными по смертности от коронавируса.

Но во многих странах это превышение намного больше, чем количество умерших от Covid-19. Количество смертей выше среднего уровня можно назвать "избыточной смертностью". Она показывает реальное влияние пандемии на общество.

В некоторых случаях избыточная смертность намного выше официальной смертности от Covid-19. Часть этого превышения может объясняться недостаточно точным подсчетом смертности от Covid-19, а другая часть - прямым или косвенным влиянием пандемии. Например, смертность может увеличиться из-за перегрузки системы здравоохранения или других факторов, на которые повлияла вспышка коронавируса.

Внизу вы найдете интерактивный график, объясняющий, что такое избыточная смертность. Прокрутите страницу еще ниже, чтобы посмотреть, как пандемия повлияла на смертность в России, США, Британии, Италии и других странах (Россия идет первым номером, а далее страны расположены в алфавитном порядке).

Что такое избыточная смертность? Избыточная смертность без Covid-19 14 000 Смертность от Covid-19 45 200 Есть понятие ожидаемая смертность . Она рассчитывается как средняя смертность за предыдущие годы. Ожидаемая смертность показывает, сколько смертей в неделю можно было бы ожидать, если бы 2020-й был обычным годом. Ожидаемая смертность

Избыточная смертность без Covid-19 14 000 Смертность от Covid-19 45 200 Количество умерших сверх ожидаемой смертности – это избыточная смертность . Во время пандемии коронавируса во многих странах количество умерших оказалось гораздо выше средних показателей. Избыточная смертность

Избыточная смертность без Covid-19 14 000 Смертность от Covid-19 45 200 Многие из этих избыточных смертей – это люди, у которых был официально диагностирован Covid-19 . Однако во многих городах и странах этой причиной нельзя объяснить всю избыточную смертность. Умершие от Covid-19

Избыточная смертность без Covid-19 14 000 Смертность от Covid-19 45 200 Избыточная смертность, не связанная с Covid-19 , может объясняться прямым или косвенным влиянием пандемии коронавируса. Умершие от других причин

Избыточная смертность без Covid-19 14 000 Смертность от Covid-19 45 200 Количество умерших свыше средних показателей дает более полное представление о том, сколько людей стали жертвами пандемии. Всего умерли во время пандемии

Сравнение данных о смертности из разных стран сопряжено с определенными трудностями. Точность данных о коронавирусе зависит от того, сколько тестов на Covid-19 делают власти и включаются ли в официальную статистику сведения о смертях вне больниц.

По мере распространения коронавируса по миру страны проходили пики заболеваемости в разное время. В некоторых странах избыточная смертность может еще вырасти в последующие недели и месяцы, особенно с учетом того, что данные постоянно корректируются. В других странах смертность начинает возвращаться к обычному уровню.

Анализ общей смертности во время пандемии и сопоставление этих данных со средней смертностью в предыдущие годы может служить более точной, пусть и несколько предварительной, оценкой реального количества жертв пандемии.

Коронавирус Избыточная смертность Москва и Санкт-Петербург, Россия Смертность на 30% выше среднего. Количество смертей на 9 100 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 7 030 Избыточная смертность от других причин 2 104 Свернуть Смертей в месяц Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Данные о смерти по всей России за май пока не опубликованы, однако имеются данные по двум крупнейшим городам, которые показывают, как выросла смертность. Смертность в Москве в апреле оказалась на 17% выше, чем средняя смертность в этом месяце за последние пять лет. В мае смертность оказалась в полтора раза выше, чем в среднем за пять лет в этом месяце. В Санкт-Петербурге вспышка началась немного позже, и смертность за апрель оказалась примерно такой же, как в среднем в последние пять лет. В мае смертность оказалась почти на треть выше, чем в среднем за пять лет в этом месяце. Австрия Смертность на 11% выше среднего. Количество смертей на 1 300 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 618 Избыточная смертность от других причин 685 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин В марте и апреле в Австрии во время эпидемии была зафиксирована смертность выше средних показателей. Максимум пришелся на неделю, которая закончилась 12 апреля. Крупнейшие очаги эпидемии в Австрии находились в городах Форарльберг и Тироль, где в середине марта власти закрыли несколько лыжных курортов. Предполагается, что в этих местах были заражены сотни туристов со всей Европы. Бельгия Смертность на 37% выше среднего. Количество смертей на 8 100 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 9 115 Избыточная смертность от других причин Отсутствует за весь период (см. примечание) Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Примечание: В отдельные периоды – недели или месяцы – избыточная смертность разбивается на смертность от Covid-19 (показана красным цветом) и количество смертей, причины которых на данный момент неизвестны. Такая смертность показана синим цветом. Если пересчитать избыточную смертность за весь анализируемый период – несколько недель или месяцев, – то получается, что избыточная смертность полностью объясняется смертностью от Covid-19, и необъяснимой смертности не остается. Если принимать во внимание количество смертей на душу населения, то Бельгию можно считать одной из наиболее пострадавших стран. Власти Бельгии говорят, что такие высокие показатели объясняются их методологией подсчета. В данных учитываются подтвержденные случаи смерти от Covid-19 в больницах и домах престарелых. Также власти включают в статистику случаи смерти в домах престарелых, когда коронавирус лишь подозревался, но не обязательно мог быть причиной смерти. Бразилия* Смертность на 38% выше среднего. Количество смертей на 19 300 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 15 830 Избыточная смертность от других причин 3 486 Подробнее Смертей в месяц Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин *Статистика по Бразилии включает только данные из городов Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Манаус, Ресифи, Сан-Луис и Форталеза. Ожидаемая смертность по Бразилии – это смертность, зарегистрированная в аналогичный период 2019 года. Бразилия занимает второе место по количеству смертей от Covid-19 в мире, и количество умерших продолжает расти. Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими крайне правыми взглядами, подвергался критике в самой стране и за ее пределами за попытки преуменьшить опасность эпидемии и критику социального дистанцирования. Мэр Сан-Паулу заявил, что система здравоохранения в крупнейшем городе Бразилии может не справиться с нагрузкой в июне, потому что спрос на места в реанимации продолжает расти. Британия Смертность на 43% выше среднего. Количество смертей на 64 500 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 51 804 Избыточная смертность от других причин 12 729 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Пик смертности в Британии пришелся на неделю, которая закончилась 17 апреля, когда было зарегистрировано 12,8 тыс. смертей. Из этого количества коронавирус упоминался в свидетельствах о смерти в 9495 случаях. В Лондоне, который долгое время был крупнейшим очагом эпидемии в Британии, количество смертей за период эпидемии оказалось почти вдвое выше ожидаемого. Избыточная смертность зафиксирована во всех британских регионах. В Уэст-Мидлэндс и Северо-Западной Англии количество смертей оказалось на 50% выше средних за последние годы уровней. Сейчас все регионы страны уже прошли пик. В Восточной Англии самый высокий уровень избыточной смерти был зафиксирован на неделе, которая закончилась 29 мая. Германия Смертность на 4% выше среднего. Количество смертей на 7 100 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 7 792 Избыточная смертность от других причин Отсутствует за весь период (см. примечание) Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Примечание: В отдельные периоды – недели или месяцы – избыточная смертность разбивается на смертность от Covid-19 (показана красным цветом) и количество смертей, причины которых на данный момент неизвестны. Такая смертность показана синим цветом. Если пересчитать избыточную смертность за весь анализируемый период – несколько недель или месяцев, – то получается, что избыточная смертность полностью объясняется смертностью от Covid-19, и необъяснимой смертности не остается. Избыточная смертность в Германии оказалась намного ниже, чем в других европейских странах, таких как Франция, Италия, Испания и Британия. В Германии избыточная смертность была зафиксирована только в период с 23 марта по 3 мая. Наибольшее количество избыточных смертей в Германии было зарегистрировано на неделе, которая закончилась 12 апреля. Тогда умерло на 13% больше людей, чем ожидалось. Дания Смертность на 4% выше среднего. Количество смертей на 400 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 519 Избыточная смертность от других причин Отсутствует за весь период (см. примечание) Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Примечание: В отдельные периоды – недели или месяцы – избыточная смертность разбивается на смертность от Covid-19 (показана красным цветом) и количество смертей, причины которых на данный момент неизвестны. Такая смертность показана синим цветом. Если пересчитать избыточную смертность за весь анализируемый период – несколько недель или месяцев, – то получается, что избыточная смертность полностью объясняется смертностью от Covid-19, и необъяснимой смертности не остается. Дания одной из первых в Европе ввела ограничительные меры. Карантин был объявлен 11 марта, еще до того, как в стране была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Смертность во время вспышки оказалась близкой к обычным уровням, а количество смертей от Covid-19 превышает количество умерших от всех других причин в этот период. Джакарта, Индонезия Смертность на 55% выше среднего. Количество смертей на 4 700 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 517 Избыточная смертность от других причин 4 214 Подробнее Смертей в месяц Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин В Индонезии нет данных по смертности от всех причин. Показателем влияния пандемии на смертность может служить количество погребений в Джакарте. На кладбищах Джакарты в марте – мае было на 4700 больше погребений, чем в среднем за этот же период в предыдущие годы. Это количество смертей в девять раз выше официальной смертности от Covid-19. Иран Смертность на 6% выше среднего. Количество смертей на 6 400 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 1 433 Избыточная смертность от других причин 5 013 Подробнее Иран публикует данные о смертности раз в квартал. Самые актуальные данные охватывают только зиму 2019 – 2020 годов. Нельзя точно сказать, что избыточная смертность связана с коронавирусом. В связи с тем, что зимой обычно наблюдается большое количество смертей в связи с сезонной эпидемией гриппа и суровыми погодными условиями, эта избыточная смертность может быть связана с разными причинами. Вспышка в Иране началась в конце февраля, и на данный момент Covid-19 стал причиной смерти нескольких высокопоставленных членов правительства и тысяч иранских граждан. Испания Смертность на 50% выше среднего. Количество смертей на 42 900 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 27 709 Избыточная смертность от других причин 15 158 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Испания оказалась одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. В Испании был введен один из самых жестких ограничительных режимов в Европе. Детям запрещали выходить на улицу в течение шести недель. Пик смертности пришелся на неделю, которая закончилась 5 апреля. Было зафиксировано более 11 тыс. смертей сверх ожидаемых уровней. За эту неделю, по данным испанского правительства, от Covid-19 умерли около 6 тыс. человек. Наибольшая избыточная смертность была зафиксирована в Мадриде. Количество умерших оказалось в 2,5 раза выше ожидаемой смертности. Италия Смертность на 40% выше среднего. Количество смертей на 42 900 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 26 644 Избыточная смертность от других причин 16 278 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Примечание: данные по Италии представляют собой репрезентативную выборку, которая покрывает 94% населения. Италия была первой европейской страной, которая ввела ограничительные меры в начале марта. В это время инфекция уже начала быстро распространяться в северных регионах. Вспышка в стране была сконцентрирована в основном в северных регионах. Там же сконцентрирована избыточная смертность. Количество смертей в Ломбардии – наиболее пострадавшем регионе – оказалось в два раза выше ожидаемого в первые восемь недель эпидемии. Другие северные регионы, такие как Пьемонт, зафиксировали смертность на 50% выше обычной, тогда как в некоторых центральных и южных регионах смертность оказалась лишь немного выше ожидаемой. В провинции Лацио, центром которой является столица Рим, смертность оказалась на 5% ниже по сравнению со средней за последние пять лет. Нидерланды Смертность на 30% выше среднего. Количество смертей на 9 600 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 5 819 Избыточная смертность от других причин 3 751 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Пик смертности в Нидерландах пришелся на неделю, которая закончилась 5 апреля. В стране было зафиксировано более 5 тыс. смертей. Это на 2 тыс. больше, чем обычно. В последние недели количество смертей в стране вернулось на средние уровни. Норвегия Смертность на 1% выше среднего. Количество смертей на 100 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 216 Избыточная смертность от других причин Отсутствует за весь период (см. примечание) Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Примечание: В отдельные периоды – недели или месяцы – избыточная смертность разбивается на смертность от Covid-19 (показана красным цветом) и количество смертей, причины которых на данный момент неизвестны. Такая смертность показана синим цветом. Если пересчитать избыточную смертность за весь анализируемый период – несколько недель или месяцев, – то получается, что избыточная смертность полностью объясняется смертностью от Covid-19, и необъяснимой смертности не остается. В Норвегии зарегистрировано менее 250 смертей от коронавируса Предварительные данные показывают, что смертность от всех причин во время вспышки в стране осталась на средних уровнях. Эксперты полагают, что отсутствие избыточной смертности во время пандемии может объясняться тем, что сезонная эпидемия гриппа в этом году оказалась менее смертельной, чем раньше. В результате общая смертность оказалась ниже. Португалия Смертность на 15% выше среднего. Количество смертей на 2 800 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 1 218 Избыточная смертность от других причин 1 537 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Пик смертности в Португалии пришелся на неделю, которая закончилась 12 апреля. Было зарегистрировано на 500 смертей больше, чем обычно. Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва объявил, что власти к концу июня организуют с Британией "воздушный коридор" – по этому соглашению туристы смогут летать в Португалию без карантина. Сербия Смертность на 5% ниже среднего. Количество смертей на 800 человек меньше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 179 Избыточная смертность от других причин Отсутствует за весь период (см. примечание) Подробнее Смертей в месяц Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Примечание: В отдельные периоды – недели или месяцы – избыточная смертность разбивается на смертность от Covid-19 (показана красным цветом) и количество смертей, причины которых на данный момент неизвестны. Такая смертность показана синим цветом. Если пересчитать избыточную смертность за весь анализируемый период – несколько недель или месяцев, – то получается, что избыточная смертность полностью объясняется смертностью от Covid-19, и необъяснимой смертности не остается. Вспышка коронавируса в Сербии была достаточно умеренной. По официальным данным, количество смертей от коронавируса в стране не превышает двух сотен. Первая смерть от Covid-19 была зарегистрирована 20 марта, и уже на следующий день правительство объявило о строгих ограничениях передвижения людей. США Смертность на 16% выше среднего. Количество смертей на 97 300 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 70 266 Избыточная смертность от других причин 26 986 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Уровень смертность от коронавируса в США – самый высокий в мире. Более 100 тыс. человек умерли от Covid-19. Степень распространения коронавируса по штатам сильно различается. Смертность от Covid-19 в штате Нью-Йорк – самая высокая. Количество заражений и смертей только в этом штате выше, чем во многих странах. Источник фото REUTERS Во всех штатах эпидемия так или иначе повлияла на жизнь людей. В одних штатах, например, в Калифорнии, власти быстро ввели ограничения на передвижения людей, чтобы сдержать эпидемию, а в других, например, в Вайоминге, власти не стали вводить строгие ограничения. Многие ограничения, введенные на уровне штатов, сейчас отменяются. Франция Смертность на 25% выше среднего. Количество смертей на 28 400 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 26 380 Избыточная смертность от других причин 1 989 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Сначала Франция включала в статистику только данные по смертности в больницах. С начала апреля власти начали учитывать также смерти в домах престарелых. Почти вся избыточная смертность с начала вспышки во Франции пришлась на смерти, связанные с Covid-19 Источник фото AFP Пик смертности во Франции наступил в неделю, которая закончилась 5 апреля. Количество смертей выше среднего составило более 7 тыс. Основной очаг заболеваемости во Франции находился в Париже и его окрестностях. Около трети всех смертей во Франции, связанных с коронавирусом, были зарегистрированы в домах престарелых, показывают официальные данные. Чили Смертность на 16% выше среднего. Количество смертей на 3 200 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 1 053 Избыточная смертность от других причин 2 181 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин В середине мая Чили переместилась на третье место по количеству заражений коронавирусом в Латинской Америке. Количество смертей, связанных с Covid-19, также устойчиво растет. В одних регионах вспышка оказалась сильнее, чем в других. На отдельные районы Столичной области (центр – город Сантьяго) приходится до половины всех подтвержденных случаев и больше половины смертей. Швеция Смертность на 24% выше среднего. Количество смертей на 4 200 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 3 981 Избыточная смертность от других причин 190 Подробнее Смертей в неделю Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин В Швеции смертность достигла пика на неделе, которая закончилась 12 апреля. За эту неделю количество умерших в стране оказалось максимальным за два десятилетия. Данные по смертности в Швеции сильно отличаются от данных в соседних Дании и Норвегии, где общее количество умерших оказалось близким к ожидаемым уровням. Во время вспышки Швеция не вводила жестких ограничительных мер, и страна в целом оставалась открытой. Вместо карантина власти решили положиться на добровольное социальное дистанцирование и другие адресные меры. Источник фото GETTY IMAGES Рестораны оставались открытыми во время эпидемии в Швеции. Доктор Андерс Тегнелл – главный эпидемиолог Швеции и ответственный за борьбу с коронавирусом – признал, что решение не вводить строгий карантин могло привести к большому количеству смертей. Однако он отметил, что власти до сих пор считают выбранную стратегию правильной и что борьба с Covid-19 это "марафон, а не спринт". Эквадор Смертность на 108% выше среднего. Количество смертей на 19 500 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 3 358 Избыточная смертность от других причин 16 107 Подробнее Смертей в месяц Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Эквадор одним из первых в Латинской Америке сообщил о росте количества заразившихся и смертей от Covid-19 в начале апреля. В марте и апреле количество умерших в стране оказалось более чем в два раза выше, чем в эти же месяцы за последние годы. Избыточная смертность за эти два месяца в 16 раз выше, чем количество умерших от Covid-19, согласно официальным данным. В основном избыточная смертность приходится на провинцию Гуаяс, центром которой является крупнейший город страны – порт Гуаякиль. Предполагается, что многие случаи заражения не учтены в статистике в связи с небольшим количеством тестов, проводимых в Эквадоре. Южная Корея Смертность на 5% выше среднего. Количество смертей на 2 400 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 163 Избыточная смертность от других причин 2 215 Подробнее Смертей в месяц Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин Первый случай заражения в Южной Корее был зафиксирован 20 января, а первая смерть от коронавируса – через месяц после этого. Низкую смертность от Covid-19 в Южной Корее часто объясняют обширной программой тестирования и отслеживания контактов. Некоторое время назад в стране каждый день регистрировались сотни новых заражений. Большой очаг был обнаружен в городе Тэгу, где распространение коронавируса началось в ходе совершения обряда в секте "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи". 15 апреля 29 млн человек по всей стране участвовали в выборах. Cлучаев заражения непосредственно в ходе выборов не зафиксировано. Япония Смертность на 0,3% выше среднего. Количество смертей на 400 человек больше ожидаемого. Смертей от Covid-19, официальные данные 51 Избыточная смертность от других причин 301 Подробнее Смертей в месяц Ожидаемая смертность Ожидаемая смертность Всего смертей от других причин Всего смертей от других причин В январе 2020 года в Японии был выявлен первый зараженный коронавирусом. Количество смертей от Covid-19 в стране низкое. Япония не ставила приоритетом массовое тестирование, как, например, Южная Корея. При этом низкая смертность показывает, что коронавирус не оказал значительного влияния на страну.

Как измеряется избыточная смертность

Чтобы измерить избыточную смертность, мы использовали данные о количестве умерших от всех причин. Такие данные обычно собираются и публикуются управлением записи актов гражданского состояния, министерством здравоохранения или статистическим агентством. Обычно для обработки и подтверждения этих данных требуется некоторое время, поэтому сведения впоследствии могут быть пересмотрены.

Избыточная смертность - это количество смертей свыше средних значений за предыдущие годы. Эти данные не корректировались по возрасту, то есть они не учитывают демографические различия в разных странах.

Общее количество смертей для каждой страны округлено до сотен.

Как выбирались страны?

Мы сфокусировались на странах и городах, для которых имеются достаточно достоверные данные о смертности как минимум за четыре недели до начала эпидемии коронавируса в этой местности. Там, где данных для всей страны нет, мы брали города с доступной статистикой - как, например, в случае с Москвой и Санкт-Петербургом.

В отдельных городах показателем роста смертности могут служить косвенные данные - как, например, в случае со столицей Индонезии Джакартой, где о росте количества смертей можно судить по росту числа погребений.

Как определялось начало вспышки в каждом регионе?

Начало вспышки отсчитывалось от момента, когда в конкретной местности была зарегистрирована пятая смерть от коронавируса. Период анализа продолжается до того момента, пока есть достоверные данные, которые вряд ли сильно изменятся в будущем.

В большинстве случаев мы отсчитывали избыточную смертность от среднего за пять лет уровня - с 2015-го по 2019-й годы. Там, где это возможно, мы использовали данные об ожидаемой смертности, смоделированные статистической службой анализируемой страны, чтобы учесть изменение количества населения.

Можно ли оценить влияние эпидемии другими способами?

Сравнение избыточной смертности с ожидаемой смертностью - это лишь один из нескольких способов. Но длина вспышки играет важную роль в таких подсчетах.

В странах, в которых смертность резко растет и потом резко снижается, как в Испании, количество ожидаемых смертей будет ниже, чем в странах с более протяженной во времени эпидемией, как в Британии.

Меньшее количество ожидаемых смертей в Испании означает, что избыточная смертность в этой стране оказывается намного выше в процентном соотношении.

Еще один способ - посмотреть на избыточную смертность в пересчете на 1 млн населения. Плюс такого способа в том, что он позволяет сравнивать страны с разным населением. Однако есть и минус: такие измерения будут выставлять в более негативном свете страны со стареющим и менее здоровым населением, потому что в этом случае не будет учитываться, что в таких странах ожидаемая смертность выше.

Какие источники мы использовали?

Сведения о количестве смертей от Covid-19 взяты в основном из правительственных отчетов. Там, где официальных данных не было, мы использовали сведения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Источники:

Бюро статистики Австрии, Бельгийский центр мониторинга смертности, Институт Sciensano, Бельгийский институт здравоохранения, управление записи актов гражданского состояния Бразилии, управление записи актов гражданского состояния Чили, министерство здравоохранения Чили, министерство науки Чили, бюро статистики Дании, главное управление записи актов гражданского состояния Эквадора, Национальный институт статистики Эквадора, Национальный институт статистики Франции, управление федеральной статистики Германии, администрация Джакарты, управление записи актов гражданского состояния Ирана, министерство здравоохранения Ирана, Итальянский национальный институт статистики, управление статистики Японии, управление статистики Нидерландов, управление статистики Норвегии, управление здравоохранения Португалии, правительство Москвы, комитет записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, бюро статистики Сербии, управление статистики Южной Кореи, Университет здравоохранения Карла III в Испании, центр мониторинга смертности Испании, управление статистики Швеции, статистическая служба Британии, Национальный архив Шотландии, Исследовательский институт статистики Северной Ирландии, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, центр статистики здравоохранения США.

Над проектом работали:

Дизайн - Прина Шах и Зои Бартоломеу. Разработка - Бекки Раш и Скотт Джарвис. Анализ данных и текст - Бекки Дейл и Нассос Стилиану. Координатор языковых служб - Ана Люсия Гонзалез. Продюсирование исследования - Луиз Адаму и Пол Харрис. Глава отдела статистики - Роберт Кафф. Проджект-менеджмент - Салли Моралес. Продакшн - Джон Уолтон, Джеки Мартенс. Иллюстрации - Джилла Дастмальчи. Сбор данных по России и перевод на русский язык - Сергей Козловский.

В работе над проектом также участвовали: профессор Университета Джонса Хопкинса Стефан Хеллерингер; профессор Федерального университета Минас-Жерайса Бернардо Ланса Кейроз; профессор Школы менеджмента Слоуна Хажир Рахмандад; профессор Политехнического университета Виргинии Навид Гафарзадеган; исследователь эпидемиологического центра Университета Кембриджа Месут Эрзурумлуоглу; директор по международным исследованиям Национального института исследований населения и социального страхования Японии Ю Корекава.