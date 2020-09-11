Выборы в США 2020: кто впереди - Трамп или Байден?

Избиратели в США 3 ноября решат, останется ли Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года. Президенту-республиканцу бросает вызов кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он наиболее известен как вице-президент в правительстве Барака Обамы, но занимается политикой с 1970-х годов.

По мере приближения дня выборов социологи будут пытаться оценить настроение нации, опрашивая избирателей, какого кандидата они предпочитают.

Мы будем следить за результатами этих опросов и попытаемся определить, помогут ли они нам предсказать победителя.

Как идут дела у кандидатов в целом по стране?

Национальные опросы - хороший ориентир популярности кандидата по всей стране в целом, но они не обязательно достоверно предсказывают результаты выборов.

Например, в 2016 году Хиллари Клинтон лидировала в опросах и набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Дональд Трамп, но она все же проиграла - потому, что США используют избирательную систему выборщиков от штатов, при которой получение большинства голосов не всегда означает победу.

Имея это в виду, взглянем на национальные опросы, в которых Джо Байден опережал Дональда Трампа большую часть года. В последние недели его рейтинг колебался в районе 50% и в некоторых случаях отрыв составлял до 10 процентных пунктов, но за последние несколько дней Трамп несколько наверстал упущенное.

В 2016 году результаты опросы были гораздо более расплывчатыми, и всего несколько процентов разделяли Трампа и его тогдашнюю соперницу Хиллари Клинтон в нескольких важных штатах накануне дня выборов.

В каких штатах решится судьба выборов?

Как на собственном опыте выяснила Клинтон в 2016 году, количество набранных голосов менее важно, чем то, где они выиграны.

Большинство штатов почти всегда голосуют одинаково, и это означает, что на самом деле шанс на победу у обоих кандидатов есть всего в нескольких штатах. В этих местах и решается судьба выборов.

В системе коллегий выборщиков, которую США используют для выборов президента, каждому штату предоставляется количество голосов в зависимости от населения. В общей сложности в коллегии выборщиков 538 голосов, поэтому для победы кандидату нужно набрать 270.

Как показано на карте, в некоторых ключевых штатах голосов в коллегиях выборщиков намного больше, чем в остальных, поэтому кандидаты часто тратят больше времени и сил на кампании в них.

Какова ситуация в ключевых штатах?

На данный момент результаты опросов в ключевых штатах выглядят неплохо для Джо Байдена. До выборов, однако, еще много времени, и ситуация может очень быстро измениться.

Опросы общественного мнения показывают, что у Байдена лидирующие позиции в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине - трех индустриальных штатах, в которых его соперник-республиканец в 2016 году одержал победу с перевесом менее 1%.

Но именно те ключевые штаты, в которых Трамп с большим отрывом выиграл в 2016 году, сегодня больше всего беспокоят его предвыборную команду. Его перевес в Айове, Огайо и Техасе составлял тогда 8-10%, но сейчас он идет вровень с Байденом во всех трех штатах.

Эти цифры могут помочь объяснить его решение сменить руководителя избирательной кампании в июле и его регулярные ссылки на "фальшивые опросы".

Букмекеры, однако, пока не списывают Трампа со счетов. Последние ставки все еще дают ему примерно один шанс на победу 3 ноября из трех.

Как коронавирус повлиял на позиции Трампа?

Пандемия коронавируса стала главным событием в США с начала года, и реакция на действия президента Трампа предсказуемо разделилась по партийной линии.

Пик поддержки его подхода к решению проблемы вируса пришелся на середину марта после того, как он объявил чрезвычайную ситуацию в стране и выделил штатам 50 млрд долларов на то, чтобы остановить распространение вируса. На тот момент 55% американцев одобрили его действия, согласно данным компании Ipsos, ведущей регулярные опросы.

Но поддержка демократов вскоре после этого испарилась, в то время как республиканцы продолжали поддерживать своего президента.

Однако самые свежие данные свидетельствуют о том, что даже сторонники Трампа начали сомневаться в разумности его действий, поскольку в штатах на юге и западе страны вспышки вируса возобновились. Поддержка республиканцев упала до 78% к началу июля.

Это может объяснить, почему Трамп недавно попытался изменить позицию по коронавирусу, отказавшись от заявлений о том, что вирус "просто исчезнет", и вместо этого предупредил, что ситуация "ухудшится, прежде чем станет лучше".

Недавно он также надел маску и призвал американцев носить их, проявив "патриотизм", сказав, что "они будут иметь эффект".

Одна из моделей, созданная экспертами из Вашингтонского университета, предсказывает, что число умерших от коронавируса в США превысит 230 тыс. к 1 ноября - всего за два дня до выборов.

Можно ли доверять опросам?

Можно легко игнорировать результаты опросов, сославшись на то, что они ошиблись в 2016 году, и президент Трамп часто поступает именно так. Но это не совсем верно.

Большинство национальных опросов поставили Хиллари Клинтон впереди Трампа на несколько процентных пунктов, но это не значит, что они ошиблись: она набрала на три миллиона голосов больше, чем ее соперник.

В 2016 году у социологов действительно были некоторые проблемы - в частности, неспособность должным образом учесть мнение избирателей без высшего образования - а это означает, что преимущество Трампа в некоторых ключевых штатах не было выявлено до конца президентской гонки, если его вообще удалось обнаружить. Большинство социологических компаний сегодня внесли соответствующие изменения в алгоритмы своей работы.

Но в этом году неопределенность еще больше, чем обычно, из-за пандемии коронавируса и ее влияния на экономику и на то, как люди будут голосовать в ноябре. Поэтому все опросы следует рассматривать с долей скепсиса, особенно когда до выборов еще остается довольно много времени.