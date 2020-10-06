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“Чтобы не жить в полицейском государстве”: кто и почему бежит из Беларуси
После выборов и последовавших протестов десятки белорусов решили уехать из страны. Куда и почему они уезжают?
- 6 октября 2020
Видео 1:11
Как выглядит и звучит обстрел в Нагорном Карабахе. Кадры с видеорегистратора
Камера видеорегистратора записала обстрел города Степанакерт в непризнанном Нагорном Карабахе. В ходе этого обстрела, по данным армянской стороны, были ранены десять человек.
- 5 октября 2020
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Эскалация конфликта в Карабахе
- 28 сентября 2020
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Шторм "Алекс" во Франции и Италии
- 5 октября 2020
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Как далеко могут зайти киберпреступники?
- 29 сентября 2020