Экология: рукотворный кризис
Как горит Сибирь. Карты, графики и фото пожаров в России
Первая половина 2020 года в России стала рекордно жаркой за 130 лет метеонаблюдений. В Арктике становится все теплее, а влаги становится все меньше, и это идеальные условия для пожаров.
- 30 июля 2020
Как добыча угля изменила Сибирь. Вид из космоса
Россия - один из крупнейших производителей угля в мире. В последние годы в целях безопасности уголь добывают в основном открытым способом. Большинство угольных разрезов расположено в Сибири. Посмотрите, как они разрастались в последние 20 лет.
- 5 января 2020
Конфликт вокруг Куштау: у кого и почему хотят отобрать Башкирскую содовую компанию?
Конфликт вокруг разработки горы Куштау на этой неделе приобрел неожиданный поворот. Власти на словах отказались от разработки шихана и задумались о национализации Башкирской содовой компании - крупнейшего в России производителя соды. Контрольным пакетом в БСК фактически владеет сеть офшорных компаний, владельцы которых избегают публичности.
- 29 августа 2020
Дым над Бишкеком. Почему столица Кыргызстана каждую зиму задыхается от смога
Последние несколько зим Бишкек регулярно попадает в число городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Русская служба Би-би-си рассказывает, как хаотичная застройка, бесконтрольный рост числа автомобилей и медленная газификация окутали смогом один из самых зеленых городов Советского Союза.
- 20 февраля 2020
Океан смога. Как Сибай живет на грани экологической катастрофы
Карьер в башкирском Сибае - один из самых больших в мире. 50 лет здесь добывают медную руду, которая теперь начала активно окисляться и источать ядовитый смог. Что на самом деле происходит в Сибае и как местные жители пытаются договориться с властью, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
- 21 февраля 2019
Что не так с новой схемой обращения с мусором в Москве. Объясняет эксперт "Гринпис"
Московские власти представили новую схему обращения с отходами, которая будет действовать до 2029 года. Русская служба Би-би-си попросила эксперта "Гринпис" Алексея Киселева прокомментировать содержание документа.
Гид по мусорной реформе: в чем ее суть и почему россияне протестуют
Мусорная реформа началась больше года назад. Первые ее результаты критикуют экологи и представители бизнеса, а население протестует против новых полигонов, мусоросжигательных заводов и роста цен на вывоз мусора. Что не так с мусорной реформой?