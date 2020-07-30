Экология: рукотворный кризис

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Океан смога. Как Сибай живет на грани экологической катастрофы

Карьер в башкирском Сибае - один из самых больших в мире. 50 лет здесь добывают медную руду, которая теперь начала активно окисляться и источать ядовитый смог. Что на самом деле происходит в Сибае и как местные жители пытаются договориться с властью, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.