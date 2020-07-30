Экология: рукотворный кризис

Как горит Сибирь. Карты, графики и фото пожаров в России

Первая половина 2020 года в России стала рекордно жаркой за 130 лет метеонаблюдений. В Арктике становится все теплее, а влаги становится все меньше, и это идеальные условия для пожаров.

  • 30 июля 2020

Как добыча угля изменила Сибирь. Вид из космоса

Россия - один из крупнейших производителей угля в мире. В последние годы в целях безопасности уголь добывают в основном открытым способом. Большинство угольных разрезов расположено в Сибири. Посмотрите, как они разрастались в последние 20 лет.

  • 5 января 2020

Конфликт вокруг Куштау: у кого и почему хотят отобрать Башкирскую содовую компанию?

Конфликт вокруг разработки горы Куштау на этой неделе приобрел неожиданный поворот. Власти на словах отказались от разработки шихана и задумались о национализации Башкирской содовой компании - крупнейшего в России производителя соды. Контрольным пакетом в БСК фактически владеет сеть офшорных компаний, владельцы которых избегают публичности.

  • 29 августа 2020

Дым над Бишкеком. Почему столица Кыргызстана каждую зиму задыхается от смога

Последние несколько зим Бишкек регулярно попадает в число городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Русская служба Би-би-си рассказывает, как хаотичная застройка, бесконтрольный рост числа автомобилей и медленная газификация окутали смогом один из самых зеленых городов Советского Союза.

  • 20 февраля 2020
Видео 6:06

Океан смога. Как Сибай живет на грани экологической катастрофы

Карьер в башкирском Сибае - один из самых больших в мире. 50 лет здесь добывают медную руду, которая теперь начала активно окисляться и источать ядовитый смог. Что на самом деле происходит в Сибае и как местные жители пытаются договориться с властью, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 21 февраля 2019