Нападение на церковь в Ницце: убийца - мигрант из Туниса, приехавший во Францию несколько дней назад

Автор фото, Christian Estrosi Подпись к фото, Территория вокруг церкви было оцеплена

Французские власти сообщили, что гражданин Туниса, напавший с ножом на прихожан церкви в Ницце, прибыл в страну всего несколько дней назад.

Полиция заявила, что его зовут Брахим Ассауи, ему 21 год. С собой у него были документы, выданные итальянским отделением Красного Креста. Известно также, что он прибыл на итальянский остров Лампедуза на лодке вместе с мигрантами. Ассауи был ранен во время задержания и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции отметил, что одну из жертв, пожилую женщину, он фактически обезглавил.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение в церкви террористической атакой исламистов. Он сказал, что число военных, охраняющих общественные здания страны, такие как церкви и школы, будет увеличено с 3000 до 7000.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование, а уровень угрозы безопасности в стране поднят до самого высокого. Кроме того, в четверг был арестован 47-летний мужчина, который, как считает полиция, встречался с нападавшим.

Теракту в Ницце предшествовало убийство учителя Самюэля Пати, который был обезглавлен в парижском пригороде после того, как показал своим ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Подозреваемого задержали через несколько минут после нападения

Это убийство обострило обстановку во Франции, а публичное выступление президента Макрона в защиту свободы слова и права публиковать подобные карикатуры разозлило Турцию и другие мусульманские страны.

Нападавший в Ницце несколько раз прокричал "Аллах акбар" перед тем, как в него выстрелили полицейские. При нем был найден Коран, два телефона и 30-сантиметровый нож. Об этом сообщил глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. "Мы также нашли его сумку, рядом с ней лежали два ножа, которыми он при нападении не воспользовался", - добавил Рикар.

После посещения Ниццы президент Макрон сказал, что это нападение "на наши ценности, на свободу, на возможность на нашей земле свободно верить и не уступать террору". "Я еще раз повторю: мы не сдадим ничего", - заявил французский президент.

Жертвы теракта

Ассауи совершил нападение в церкви перед утренней мессой. Две жертвы скончались на месте, в том числе 60-летняя женщина, которую он, как было сказано, фактически обезглавил. Ее имя пока не названо.

Также прямо в церкви скончался и 55-летний Винсен Локе, набожный католик, проработавший в церкви больше 10 лет. Постоянные прихожане хорошо его знали и любили. Полиция сказала, что Асауи перерезал ему горло, когда тот открывал церковные двери.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие страны мира осудили теракт в Ницце

Третьей жертвой стала 44-летняя мать троих детей Симоне Баррето Сильва. Она родилась в Бразилии, но больше 30 лет жила во Франции. Она сумела добежать до ближайшего кафе, но вскоре скончалась от многочисленных ножевых ранений. По словам очевидцев, перед смертью она сказала: "Передайте моим детям, что я их люблю".

Полиция прибыла на место преступления вскоре после того, как один из свидетелей теракта сумел поднять тревогу, воспользовавшись специальной сигнальной системой.

В четверг произошли еще два нападения. Первое - во французском городе Монфаве, неподалеку от Авиньона, где мужчина угрожал полицейским пистолетом. Он был убит на месте. Второе - в Саудовской Аравии, у дверей французского консульства в городе Джидде, где мужчина напал на охранника. Он был арестован, а охранник отправлен в больницу.

Многие страны мира осудили теракт в Ницце, в том числе США, Турция, Египет, Катар и Ливан.

Анализ: дезориентированные и напуганные

Хью Скофилд, корреспондент Би-би-си

Уровень террористической угрозы во Франции такой же высокий, как в жуткий период 2015-2016 годов. Тогда произошли нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, теракт в концертном зале "Батаклан", гибель людей под колесами грузовика в Ницце и убийство священника в церкви Руана. Ситуация и тогда была угрожающей. Почему же сейчас создается впечатление, что этот всплеск исламистского террора еще страшнее?

Вероятно, одной из причин можно назвать символизм обезглавливания Самюэля Пати. Он был не случайной жертвой, убить хотели именно его, и это очень пугает французов. Точно так же, как и гибель прихожан в церкви Ниццы, которые погибли только потому, что были христианами.

Но все это надо рассматривать в контексте выступления президента Макрона на памятной службе через 10 дней после убийства Самюэля Пати. В нем Макрон категорически и недвусмысленно заявил, что Франция не намерена отказываться от своих идеалов светского общества.

Хватило одной речи, чтобы на Францию посыпались угрозы, а потом начались и теракты. И на фоне продолжающейся пандемии Covid-19 неудивительно, что французы испуганы и не совсем понимают, что же с ними происходит.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Эммануэль Макрон пообещал бороться с экстремизмом

Хроника недавних терактов во Франции

Октябрь 2020: Учитель Самюэль Пати обезглавлен рядом со своей школой в одном из предместий Парижа

Сентябрь 2020: Два человека получили серьезные ножевые ранения около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo

Октябрь 2019: Ставший последователем радикального ислама специалист по компьютерам Микель Харпон нанес ножевые ранения трем офицерам полиции и гражданскому сотруднику в штаб-квартире полиции в Париже

Июль 2016: Двое нападавших убили священника Жака Амеля и серьезно ранили еще одного заложника в одной из церквей Руана

Июль 2016: Вооруженный террорист направил грузовик в толпу на набережной в Ницце в День Бастилии. Погибли 86 человек

Ноябрь 2015: Вооруженные террористы совершили несколько скоординированных нападений на концертный зал "Батаклан", крупный стадион, рестораны и бары в Париже. Погибли 130 человек и сотни получили ранения