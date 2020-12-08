Игрушки в масках: в Сибири делают елочные шары в духе пандемии

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Игрушки в масках: в Сибири делают елочные шары в духе пандемии

Даже елочные игрушки носят маски. Одна из красноярских фабрик по изготовлению новогодних украшений выпустила коллекцию необычных елочных шаров "Будьте здоровы".

На каждой игрушке вручную рисуют маску, чтобы напомнить о необходимости мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса.