Игрушки в масках: в Сибири делают елочные шары в духе пандемии
Игрушки в масках: в Сибири делают елочные шары в духе пандемии
Даже елочные игрушки носят маски. Одна из красноярских фабрик по изготовлению новогодних украшений выпустила коллекцию необычных елочных шаров "Будьте здоровы".
На каждой игрушке вручную рисуют маску, чтобы напомнить о необходимости мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
Первая партия игрушек в масках быстро завоевала популярность у покупателей. Фабрика планирует производить около 200 украшений ежедневно до 31 декабря.