В Британии к Рождеству поезд нарядили в 13 000 огней

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В Британии к Рождеству поезд нарядили в 13 000 огней

Этот украшенный грузовой поезд - один из двух паровозов, курсирующих по исторической железной дороге в Хэмпшире - украсили в 13 000 огней.

Обычно на Рождество в Британии в исторических поездах детей встречает Санта Клаус. Но во время пандемии с этим стало сложнее, поэтому один из поездов решили украсить не только внутри, но и снаружи.