В Британии к Рождеству поезд нарядили в 13 000 огней
В Британии к Рождеству поезд нарядили в 13 000 огней
Этот украшенный грузовой поезд - один из двух паровозов, курсирующих по исторической железной дороге в Хэмпшире - украсили в 13 000 огней.
Обычно на Рождество в Британии в исторических поездах детей встречает Санта Клаус. Но во время пандемии с этим стало сложнее, поэтому один из поездов решили украсить не только внутри, но и снаружи.
Бюджет на это выделили из государственных грантов при поддержке Национального лотерейного фонда наследия.