Более 92 000 черепашек редкого вида вылупились в Амазонии

Общество охраны природы (ООП) опубликовало кадры того, как десятки тысяч детенышей черепахи редкого вида выбираются из песка и устремляются в воде в Биологическом заповеднике "Абуфари", Бразилия.

Десятки тысяч черепах вылуплялись на протяжении нескольких дней. Специалисты бразильской команды ООП наблюдали за самками черепах и их гнездами до, вовремя и после вылупления детенышей.

Аррау - это самая крупная пресноводная черепаха в Латинской Америке. Она может достигать 1,07 метров в длину и весить до 90 кг.