Более 92 000 черепашек редкого вида вылупились в Амазонии
Более 92 000 черепашек редкого вида вылупились в Амазонии
Общество охраны природы (ООП) опубликовало кадры того, как десятки тысяч детенышей черепахи редкого вида выбираются из песка и устремляются в воде в Биологическом заповеднике "Абуфари", Бразилия.
Десятки тысяч черепах вылуплялись на протяжении нескольких дней. Специалисты бразильской команды ООП наблюдали за самками черепах и их гнездами до, вовремя и после вылупления детенышей.
Аррау - это самая крупная пресноводная черепаха в Латинской Америке. Она может достигать 1,07 метров в длину и весить до 90 кг.