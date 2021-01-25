"Об увольнении не жалею". Рассказ полицейского, который поддержал Навального

Майор курской полиции Руслан Агибалов выложил на ютуб свое видеоообращение 22 января, прямо перед митингами в поддержку Алексея Навального. В нем он выразил поддержку оппозиционеру, а также экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну и экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

В этот же день Агибалов был уволен из полиции "по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел".

Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов поговорили с уже бывшем майором полиции Русланом Агибаловым о том, почему он записал видеообращение и не жалеет ли об увольнении.