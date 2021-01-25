"Об увольнении не жалею". Рассказ полицейского, который поддержал Навального
"Об увольнении не жалею". Рассказ полицейского, который поддержал Навального
Майор курской полиции Руслан Агибалов выложил на ютуб свое видеоообращение 22 января, прямо перед митингами в поддержку Алексея Навального. В нем он выразил поддержку оппозиционеру, а также экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну и экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
В этот же день Агибалов был уволен из полиции "по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел".
Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов поговорили с уже бывшем майором полиции Русланом Агибаловым о том, почему он записал видеообращение и не жалеет ли об увольнении.