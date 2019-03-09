Чисто английское меню

Центр и Юго-Восток

  • Блюда с карри

    Лондон, или "Все страны в гости будут к нам"

    Лондон в Соединенном Королевстве существует особо. Как и всякий мегаполис, он уже давно и основательно перемешал и людей, и нравы, поэтому и лондонское меню будет с откровенно иностранным уклоном.

  • Бакингемшир: утки, лебеди и (очень английский) пирог с макаронами

    Бакингемшир знаменит королевскими лебедями на Темзе и утками для всех остальных в городе Эйлсбюри. Местный рецепт требует зеленого горошка и жареного салата. Еда, достойная премьер-министра, тем более, что в этом графстве расположена его загородная резиденция.

  • Кент: пирог из хвостов и цыганский тортик

    Графство Кент вполне справедливо называют "садом Англии", но кроме фруктов в его классических рецептах встречаются и очень странные вещи. Хотя теперь их уже почти и не готовят.

  • Сассекс: угри, омары и баноффи пай

    Графство Сассекс, возможно, является единственным, кулинария которого была воспета в стихах. Далеко не все эти рецепты стоит пробовать изготовлять в домашних условиях, но за "баноффи пай" я ручаюсь.

  • Хартфордшир: загадка плюшек в форме женского тела

    Находящийся недалеко от Лондона Хартфордшир известен как родина единственного английского папы римского и графство, где живут бунтари. Здесь также есть богатые – и довольно необычные – кулинарные традиции, о которых рассказывает Яна Литвинова.

  • Как готовить по-эссекски без особых усилий

    Графство Эссекс, близ Лондона, известно своей историей, а также местными блюдами. Вот несколько примеров.

  • Хэмпшир: пудинг с беконом и жеруха-водяной кресс

    Графство Хэмпшир оставило гораздо более заметный след в английской истории, нежели в кулинарии. Самое почетное место в его меню занимает трава жеруха обыкновенная, всем более известная под названием водяной кресс или кресс-салат.

  • Оксфорд, Толкиен и "Властелин колец" - еда сказочных героев

    Во "Властелине колец" о еде сказано мало, но даже эти редкие упоминания дают неплохое представление о том, как сам Толкиен видел простую, традиционную английскую еду.

  • Чисто английское меню: королевский Беркшир, или История в кастрюле

    Графство Беркшир расположено так близко от Лондона и до такой степени напичкано аристократами и миллионерами, что от оригинальной кулинарии в нем почти ничего не осталось. Зато можно поговорить о блюдах исторических, связанных с королями.

Юго-Запад

  • Корнуолл: пирог шахтера и рыбака

    Фирменные блюда Корнуолла связаны во-первых, с морем, во-вторых, с шахтами. Приготовить их не слишком сложно, тем более что они не требуют ни омаров, ни мраморной говядины, ни ананасов в шампанском. Начинаем наше путешествие по Британским островам с кастрюлей и поварешкой.

  • Девон: сладкое мясо и оладьи из овоща

    Английское графство Девон славится и мясом, и рыбой, и овощами с фруктами. В принципе, из них можно с легкостью приготовить любой гастрономический щедевр, но давайте посмотрим на традиционные рецепты.

  • Дорсет: мясо в мясном соусе, шишки и пудинг короля

    Графство Дорсет вошло в анналы британской кулинарии сухими булочками, королевским пудингом и традиционным блюдом из тушеной говядины. И вот некоторые рецепты.

  • Сомерсет: один сплошной чеддер

    Самый знаменитый продукт графства Сомерсет - это сыр чеддер, который помогает улучшить вкус многих очевидных и не слишком очевидных блюд

  • Глостершир: "вонючий епископ" и голубиный пирог из бараньих обрезков

    Графство Глостершир настолько напичкано историческими местами и природными красотами, что о кулинарии можно особо не беспокоится. Тем не менее и оно может внести свой вклад в английское меню.

  • Уилтшир - ода свинье и пирог друидов

    Графство Уилтшир знаменито Солсберийским собором и Стоунхенджем. К последнему можно как-то привязать "Пирог друидов", но первое место в местной кулинарии принадлежит не друидам, а свинье.

Северо-Запад и Северо-Восток

Мидлендс

Йоркшир и Хамбер

  • Йоркшир: фальшивый гусь и ревеневый треугольник

    Йоркшир обогатил английскую кулинарию не только одноименным пудингом, но и блюдом, которое могло прийти в Англию еще во времена викингов. Готовить его, кстати, совсем просто.

  • Обед имени войны Алой и Белой розы

    Участники войны Алой и Белой розы Ланкастеры и Йорки имели в своем распоряжении одноименные графства: Ланкашир и Йоркшир. Каждое из них имеет свое собственное фирменное блюдо, с которым можно устроить тематическую трапезу. Хоть и не традиционно, но интересно.

  • А поутру они проснулись: чисто английское похмелье

    К сожалению, праздники подразумевают некоторые излишества. В том числе и излишества алкогольные. Излишнее потребление зеленого змия заканчивается головной болью, тошнотой и общим скверным самочувствием. Практически у каждой семьи есть свой собственный рецепт, как боротсья с нехорошими последствиями. Беда с ними только одна: кто-то должен это все готовить.

  • Чисто английское Рождество: чем угостить гостей и не влезть в долги

    Рождественский стол - дело хорошее, но, честно говоря, не слишком разнообразное. Главный шарм столу придают не мясо с птицей, а гарниры и десерты, многие из которых не требуют длительного времени, но отлично насыщают тела колориями. а душу - красивым видом.

Восточная Англия и Нормандские острова

Чисто (не)английское меню: Шотландия