Чисто английское меню
Центр и Юго-Восток
Лондон, или "Все страны в гости будут к нам"
Лондон в Соединенном Королевстве существует особо. Как и всякий мегаполис, он уже давно и основательно перемешал и людей, и нравы, поэтому и лондонское меню будет с откровенно иностранным уклоном.
Бакингемшир: утки, лебеди и (очень английский) пирог с макаронами
Бакингемшир знаменит королевскими лебедями на Темзе и утками для всех остальных в городе Эйлсбюри. Местный рецепт требует зеленого горошка и жареного салата. Еда, достойная премьер-министра, тем более, что в этом графстве расположена его загородная резиденция.
Кент: пирог из хвостов и цыганский тортик
Графство Кент вполне справедливо называют "садом Англии", но кроме фруктов в его классических рецептах встречаются и очень странные вещи. Хотя теперь их уже почти и не готовят.
Сассекс: угри, омары и баноффи пай
Графство Сассекс, возможно, является единственным, кулинария которого была воспета в стихах. Далеко не все эти рецепты стоит пробовать изготовлять в домашних условиях, но за "баноффи пай" я ручаюсь.
Хартфордшир: загадка плюшек в форме женского тела
Находящийся недалеко от Лондона Хартфордшир известен как родина единственного английского папы римского и графство, где живут бунтари. Здесь также есть богатые – и довольно необычные – кулинарные традиции, о которых рассказывает Яна Литвинова.
Как готовить по-эссекски без особых усилий
Графство Эссекс, близ Лондона, известно своей историей, а также местными блюдами. Вот несколько примеров.
Хэмпшир: пудинг с беконом и жеруха-водяной кресс
Графство Хэмпшир оставило гораздо более заметный след в английской истории, нежели в кулинарии. Самое почетное место в его меню занимает трава жеруха обыкновенная, всем более известная под названием водяной кресс или кресс-салат.
Оксфорд, Толкиен и "Властелин колец" - еда сказочных героев
Во "Властелине колец" о еде сказано мало, но даже эти редкие упоминания дают неплохое представление о том, как сам Толкиен видел простую, традиционную английскую еду.
Чисто английское меню: королевский Беркшир, или История в кастрюле
Графство Беркшир расположено так близко от Лондона и до такой степени напичкано аристократами и миллионерами, что от оригинальной кулинарии в нем почти ничего не осталось. Зато можно поговорить о блюдах исторических, связанных с королями.
Юго-Запад
Корнуолл: пирог шахтера и рыбака
Фирменные блюда Корнуолла связаны во-первых, с морем, во-вторых, с шахтами. Приготовить их не слишком сложно, тем более что они не требуют ни омаров, ни мраморной говядины, ни ананасов в шампанском. Начинаем наше путешествие по Британским островам с кастрюлей и поварешкой.
Девон: сладкое мясо и оладьи из овоща
Английское графство Девон славится и мясом, и рыбой, и овощами с фруктами. В принципе, из них можно с легкостью приготовить любой гастрономический щедевр, но давайте посмотрим на традиционные рецепты.
Дорсет: мясо в мясном соусе, шишки и пудинг короля
Графство Дорсет вошло в анналы британской кулинарии сухими булочками, королевским пудингом и традиционным блюдом из тушеной говядины. И вот некоторые рецепты.
Сомерсет: один сплошной чеддер
Самый знаменитый продукт графства Сомерсет - это сыр чеддер, который помогает улучшить вкус многих очевидных и не слишком очевидных блюд
Глостершир: "вонючий епископ" и голубиный пирог из бараньих обрезков
Графство Глостершир настолько напичкано историческими местами и природными красотами, что о кулинарии можно особо не беспокоится. Тем не менее и оно может внести свой вклад в английское меню.
Уилтшир - ода свинье и пирог друидов
Графство Уилтшир знаменито Солсберийским собором и Стоунхенджем. К последнему можно как-то привязать "Пирог друидов", но первое место в местной кулинарии принадлежит не друидам, а свинье.
Северо-Запад и Северо-Восток
Чешир: кот, сыр и пирог из кекса
Графство Чешир знаменито сыром и пирогом из... старого пирога. Узнайте, как готовить блюда из графства всем известного Чеширского кота.
Ланкашир: креветки, кровь и плюшки с изюмом
Кулинарные особенности Ланкашира: как делать кровяную колбасу и традиционные булочки с изюмом
Нортамберленд: пирог с аристократического стола и поющие милашки
Нортамберленд - самое северное графство Англии. Его история определилась постоянными конфликтами с шотландцами, а меню - суровостью климата. Однако суровость отнюдь не означает, что это невкусно.
Остров Мэн: селедка, пирог безотцовщины и сложнохвостые коты
На острове Мэн любят селедку и готовят ее разнообразными, хотя и не совсем привычными нам с вами способами. А также пекут особый сладкий хлеб.
Мидлендс
Херефордшир: "непоседливая свинина" и поедатели грехов
Хотите готовить еду как истинный житель английского графства Херефордшир? Яна Литвинова вас этому научит.
Норгемптоншир. Пирог с пореем из Эрл-Бартон и линь от графа Спенсера
История Нортгемптоншира мало чем отличается от истории всей остальной Англии: тут побывали римляне, которые построили парочку дорог и несколько поселений. Самое крупное из них располагалось на месте современного города Тоучестер и называлось красиво: Лактодорум.
Вустершир: одноименный соус - и что делать, когда его нет
Самый главный пищевой продукт Вустершира - это Вустерширский же соус. Что можно приготовить с ним, и как обращаться с железами внутренней секреции телят и баранов.
Линкольншир: фаршированный хребет и деликатесная водоросль
О графстве Линкольншир можно сказать, что оно знаменито не яблоками, а тем самым яблоком, упавшем на голову Ньютона. И конечно тем, что в нем широко произрастает морской критмум, он же солерос, который называют спаржей бедняков.
Уорикшир: гастрономическая археология – готовим голубя и варим мед
Графство Уорикшир находится почти в самом центре Англии. Кто здесь только не жил, и, соответственно, готовил всевозможные блюда! Вот несколько аппетитных примеров.
Шропшир: очень жирная утка и печенье из города с непонятным произношением
Графство Шропшир до определенной степени является terra incognita для многих туристов и коренных жителей Британских островов - и совершенно напрасно.
Стаффордшир: тушеные кости, овсяные блины и алкоголь со сливками
Английское графство Стаффордшир отметилось в английской кулинарии дважды: прямо и косвенно. Оно является родиной популярной приправы "Бренстонские пикули", и керамической посуды.
Дербишир: тарталетка против пудинга и немного овса
Графство Дербишир обогатило страну двумя конкурирующими десертами и борьбой рабочего класса за доступ к красотам природы. Как готовить Бейквелл-пудинг и одноименную тарталетку.
Лестершир: Охраняемый пирог со свининой и казус “Стилтона”
О Лестершире, в графстве района Мидландс, можно рассказывать долго и с многочисленными подробностями. Подробности эти относятся как к истории, так и кулинарии.
Ноттингемшир: свиной пирог без свинины и горох с мятой
Ноттингемшир прославился не только Робин Гудом, но и Гусиной ярмаркой. На ней подавали традиционный горох с мятой, который вы можете приготовить у себя дома.
Йоркшир и Хамбер
Йоркшир: фальшивый гусь и ревеневый треугольник
Йоркшир обогатил английскую кулинарию не только одноименным пудингом, но и блюдом, которое могло прийти в Англию еще во времена викингов. Готовить его, кстати, совсем просто.
Обед имени войны Алой и Белой розы
Участники войны Алой и Белой розы Ланкастеры и Йорки имели в своем распоряжении одноименные графства: Ланкашир и Йоркшир. Каждое из них имеет свое собственное фирменное блюдо, с которым можно устроить тематическую трапезу. Хоть и не традиционно, но интересно.
А поутру они проснулись: чисто английское похмелье
К сожалению, праздники подразумевают некоторые излишества. В том числе и излишества алкогольные. Излишнее потребление зеленого змия заканчивается головной болью, тошнотой и общим скверным самочувствием. Практически у каждой семьи есть свой собственный рецепт, как боротсья с нехорошими последствиями. Беда с ними только одна: кто-то должен это все готовить.
Чисто английское Рождество: чем угостить гостей и не влезть в долги
Рождественский стол - дело хорошее, но, честно говоря, не слишком разнообразное. Главный шарм столу придают не мясо с птицей, а гарниры и десерты, многие из которых не требуют длительного времени, но отлично насыщают тела колориями. а душу - красивым видом.
Восточная Англия и Нормандские острова
Саффолк - еда не для слабых желудков
От рыбной запеканки до говядины в пиве и взбитых сливок с вином и сахаром - чем знаменита кулинария графства Саффолк.
Норфолк: ангелы и демоны, крабы из Кромера и заяц в кувшине
Сандрингем и мамонты, Эйнштейн и Покахонтас, яблочный пирог и заяц в кувшине - чем знаменито графство Норфолк, когда-то самое богатое в Королевстве.
Кембриджшир, баранья нога и трясущийся пирог
Университетский Кембридж и окружающее его графство на востоке Англии сравнительно небогаты фирменными блюдами. Но Яна Литвинова все-таки нашла несколько неожиданных рецептов.
Бедфордшир: что такое клангер и при чем здесь хиппи
Яна Литвинова продолжает знакомить с английской кухней со всеми ее причудами. На очереди - графство Бедфордшир.
Остров Уайт: Армада, Виктория, призраки и немного еды
Остров Уайт расположен рядом с английским побережьем и много раз играл ключевую роль в истории страны. Несколько блюд, которые любила королева Виктория, любившая проводить время в своем поместье Осборн.
Джерси: яблоки, коровы и "чудеса" на черном масле
На острове Джерси очень любят яблоки, как в Нормандии, и очень уважают сливки, как в Англии, а также история вязания, сидра и особого сорта картошки.
Чисто (не)английское меню: Шотландия
Эдинбург: ода хаггису и немного тумана на закуску
У шотландской столицы есть свой собственный десерт, а также все о хаггисе и как его готовить.
Стратклайд: заварной крем из копченой рыбы и пирог с макаронами
Как приготовить рыбу с английским акцентом и кому нужен пирог с макаронами?
Дамфрис-энд-Галловей: Скёрли-мёрли и брак над наковальней
Пограничные районы между Англией и Шотландией долгое время не знали, к какой же стороне они принадлежат. В кулинарных пристрастиях прослеживается влияние и той, и другой.
Королевство Файф: "Овсянка, сэр!" и запеканка того, кто пасет уток
Файф - район, тесно связанный с королями, овсянкой и угольными шахтами. Как приготовить овсянку по-шотландски и что такое тушеное мясо по-шахтерски?
Центральная Шотландия: суп из картофельного топора и вредоносная плюшка
Центральный район Шотландии - центр не только географии, но и исторических событий. Как готовить шотландские блюда из местных продуктов, и пирог, привезенный Марией Стюарт из Франции.
Скоттиш-Бордерс: пюре с грохотом и лепешки для королевы Виктории
Пограничный район между Англией и Шотландией существует некоторым образом сам по себе, и даже в кулинарии сумел смешать черты двух кухонь. Как приготовить Рамбледетампс и лепешки из Селкерка.