Основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье: как он жил, как погиб и как о нем врали

Клои Хаджиматеу

Би-би-си

14 минут назад

Автор фото, Mayday Rescue Подпись к фото, Спасатель из "Белых касок" достает ребенка из разбомбленного здания

Британец Джеймс Ле Мезюрье, основавший сирийскую организацию гражданской обороны "Белые каски", оказался в центре битвы за контроль над нарративом о сирийской войне. Пропагандисты, как в Сирии, так и в России и на Западе, обвиняли "Белые каски" в подделке свидетельств злодеяний - и сумели убедить некоторых на Западе в своей правоте. На фоне этого противостояния Ле Мезюрье неожиданно погиб в Стамбуле в ноябре 2019 года.

В свете заката и мерцающих на горизонте огней Стамбула за большими столами собрались дипломаты из нескольких стран, военные, журналисты и всевозможные активисты. Они прилетели со всего мира на свадьбу Джеймса Ле Мезюрье.

Лихой бывший армейский офицер 40 с небольшим лет, Ле Мезюрье получил известность как соучредитель "Белых касок" - группы из нескольких тысяч молодых сирийских мужчин и женщин, которые вытаскивали выживших и тела из-под обломков разбомбленных зданий в контролируемых повстанцами районах разоренной войной страны.

Его невеста Эмма Винберг раньше работала в министерстве иностранных дел Великобритании, но в последнее время помогала ему в управлении "Белыми касками". Она стала его третьей женой.

Автор фото, Emma Winberg

Молодожены жили на острове Бююкада, рядом со Стамбулом, в деревянном доме, по традиции выкрашенном в белый цвет. Этот небольшой остров когда-то имел репутацию излюбленного места всякого рода революционеров и шпионов: там в похожем деревянном доме несколько лет жил Лев Троцкий. Сегодня это место популярно у журналистов, художников и тех, кто просто хочет отдохнуть от городского хаоса.

Свадебная вечеринка летом 2018 года прошла в саду дома, где жили Джеймс и Эмма. Жених и невеста были одеты, как кинозвезды середины прошлого века. Ле Мезюрье внесли на плечах его сирийские гости, исполняя традиционный танец с мечом. Джеймс выглядел довольным.

Автор фото, Emma Winberg

Обстановка была романтической, было видно, что молодожены души друг в друге не чают. Однако за столом говорили в основном о конфликте в Сирии.

Даже в день свадьбы война присутствовала в жизни собравшихся. Разделить работу и личную жизнь они не могли.

Эмма понимала, что их совместное будущее не будет безоблачным. "Мы часто говорили: как бы плохо нам ни было, мы будем друг с другом. Мы знали, что это будет приключение", - говорит она.

А после свадьбы дела и впрямь пошли хуже - гораздо хуже, чем Эмма могла себе представить. Всего через полтора года Джеймс умер.

11 ноября 2019 года около пяти часов утра спешащий на утреннюю молитву прохожий обнаружил тело Джеймса Ле Мезюрье на мощеной мостовой в узком переулке в Стамбуле. По всей видимости, он выпал из окна квартиры над своим офисом. Эмма все еще спала, когда в ее дверь постучала полиция.

Турецкие следователи допросили ее, взяли у нее образцы ДНК и отпечатки пальцев, а затем осмотрели место происшествия. Возникли предположения, что Ле Мезюрье, как и саудовского журналиста Джамаля Хашогги годом ранее, убили иностранные агенты.

Новость о смерти 48-летнего Ле Мезюрье быстро разошлась по миру. Многие, в том числе друзья и соратники, предполагали, что он был убит. "Белые каски" были бельмом в глазу для правительств Сирии и России, освещая в интернете бомбардировки и убийства гражданского населения.

Российские телеканалы назвали его смерть "чисто английским убийством", утверждая, что его устранили "кураторы из МИ-6", когда он исчерпал свою полезность. Президент Сирии Башар аль-Асад позже дал интервью, в котором сравнил смерть Ле Мезюрье со смертью Джеффри Эпштейна, заявив, что оба они знали слишком много, чтобы им позволили жить.

Британское правительство поспешило опровергнуть эти обвинения.

"Обвинения российского МИДа в том, что Ле Мезюрье был шпионом, категорически не соответствуют действительности, - заявила Карен Пирс, посол Великобритании в ООН. - Он был настоящим гуманистом, и мир, и, в частности, Сирия, много потеряли из-за его смерти".

Если углубиться в прошлое Ле Мезюрье, то складывается впечатление, что в какой-то момент он действительно хотел стать шпионом. Отслужив в армии, он подал заявление о приеме в МИ-6 и - по крайней мере на бумаге - выглядел идеальным кандидатом. Однако после тщательной биографической проверки ему отказали; ему потребовалось несколько месяцев, чтобы оправиться от разочарования.

Старый друг Ле Мезюрье Алистер Харрис рассказывает, что тот был чем-то похож на Лоуренса Аравийского. По словам друзей, Ле Мезюрье и правда культивировал такой образ. Он имел вкус к изысканным вещам и сменил несколько домов на островах. В течение нескольких лет, когда Ле Мезюрье жил в Персидском заливе, он регулярно приезжал в город из своего дома на острове Футаиси в Абу-Даби, стоя за штурвалом лодки в костюме и брогах. Но Харрис, бывший британский дипломат, работавший с Ле Мезюрье над несколькими проектами на Ближнем Востоке, утверждает, что тот никогда не имел отношения к службам безопасности и разведке.

Автор фото, Emma Winberg

Сын офицера, Ле Мезюрье получил степень по международной политике и стратегическим исследованиям, затем окончил британскую военную академию Сандхерст, причем был лучшим в своем выпуске. Его друзья тех времен описывают его как исключительно талантливого офицера, но "слишком хорошего парня, чтобы ему можно было всерьез завидовать".

Следующие 10 лет он провел на военной службе, но оставил ее, разочаровавшись в неудачах Запада в Косове, где ему довелось служить. К 2004 году он работал советником нового иракского правительства, но и на этом посту не задержался - он считал потраченными впустую возможности и деньги, пошедшие на проекты, которые не помогли восстановлению страны и не смогли заручиться поддержкой ее народа.

Поэтому, когда в 2011 году Алистер Харрис пригласил его переехать в Турцию и заняться проектами развития гражданского общества в соседней Сирии, Ле Мезюрье с готовностью согласился. Демократическое восстание, которое сирийское правительство пыталось подавить силой, переросло в гражданскую войну, а государственные услуги в контролируемых повстанцами районах отсутствовали.

Как глава стамбульского офиса "Ковчега" (Ark) - организации Харриса, - Ле Мезюрье занялся проектом по обучению молодых сирийцев работе пожарных, водителей скорой помощи и спасателей. Молодые мужчины и женщины и раньше пытались помогать своим родственникам и соседям, погребенным под обломками разбомбленных с воздуха зданий, но не имели для этого необходимых навыков.

Ле Мезюрье показалось, что, наконец-то, появился достойный проект на западные деньги. Во время войны эти новоявленные спасатели пользовались инстинктивным доверием соседей и воспринимались как герои. Он объединил этих добровольцев в одну структуру и обучал их необходимым профессиональным навыкам с помощью организации турецких специалистов по спасению от землетрясений, Akut.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Белые каски" на тренировках в Идлибе, сентябрь 2016 года

Один из коллег Ле Мезюрье по "Ковчегу", Шияр Мохаммед, вспоминает, что до обучения добровольцы бросались на место взрыва, желая помочь, но не имея представления о том, что делать, иногда лишь ухудшая ситуацию.

"Они даже не слышали о таких вещах, как поддержание открытыми дыхательных путей, - говорит Мохаммед. - Человека с травмой шеи могли поднять за руки и за ноги и усадить в кузов пикапа".

Ле Мезюрье и его команда привлекали финансирование от правительств Великобритании, Франции, Нидерландов, Японии, Германии и Канады: он хорошо умел убеждать дипломатов пожертвовать деньгами их собственных правительств.

Когда добровольцы, вооруженные новыми навыками, разъехались по домам, Ле Мезюрье начал искать деньги на закупку необходимого оснащения - лопат, медикаментов и касок. Красных шлемов, предназначенных для пожарных, не хватило, поэтому пришлось заказать белые - за эти каски в итоге спасатели и получили свое прозвище.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волонтер "Белых касок" у остатков взорванного здания в районе Аль-Каласа в Алеппо (июнь 2016 г.)

В "Ковчеге" "Белые каски" были одним из многих проектов, а Ле Мезюрье хотел сосредоточиться исключительно на них, поэтому в 2014 году - с благословения Харриса - он основал свою собственную некоммерческую организацию Mayday Rescue.

В беседе с Би-би-си в 2014 году Ле Мезюрье назвал спасателей обычными людьми: "Бывшие булочники, бывшие строители, бывшие студенты, которые ... предпочли остаться с очень небольшим количеством оборудования и поначалу без какой-либо подготовки, чтобы реагировать на бомбежки и обстрелы и пытаться спасти своих собратьев - мирных жителей Сирии".

Ле Мезюрье находился в Стамбуле, за сотни миль от идущих в Сирии спасательных операций. Единственным способом узнать, что там происходило, были видео, снятые самими спасателями. Поэтому он оснастил членов "Белых касок" прикрепленными к шлемам портативными камерами GoPro.

Кадры работы добровольцев быстро стали вирусными в социальных сетях. Их можно найти на странице организации в "Фейсбуке": сотни видеороликов, на которых мужчины и женщины во флисовых куртках раскапывают, иногда на протяжении часов, завалы и бетонные блоки под звуки криков запертых под ними людей. Часто они вытаскивают трупы, многие из них - дети, над телами рыдают родители. Иногда удается вытащить людей живыми, в пыли и крови, их тут же переправляют в машины скорой помощи.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Белые каски" спасают девушку, оказавшуюся под завалами в 2017 году в Дамаске

На большей части видеозаписей показаны разрушения, нанесенные сирийскими и российскими военными самолетами. Излюбленным оружием сирийских ВВС были бочки из-под нефтепродуктов, начиненные взрывчаткой - так называемые "бочковые бомбы", - которые сбрасывались с вертолетов на районы, занятые повстанцами. Иногда на видео плачут и сами спасатели, что напоминает о том, что они сами там живут и что жертвами, вероятно, были люди, которых они знали лично.

Одно происшествие в Алеппо в 2014 году удалось заснять подробно: в ночи многие люди в панике лихорадочно роются в обломках в поисках своих соседей, похороненных под бетоном после авианалета. Женщину, попавшую в завалы, спасают относительно быстро, но ее двухмесячный ребенок все еще находится под завалами мусора.

На видео видно, как "Белые каски" разбирают бетонные обломки по частям, из-под них показывается голова ребенка. Они продолжают копать, добираются до него и спасатель по имени Халед Омар Харра вытаскивает малыша на поверхность.

"Мы спасли ребенка. Для всех нас это было невероятным достижением", - говорит Шияр Мохаммед. Он вспоминает этот момент восторга, осознания того, что их тяжелая работа и тренировки того стоили. Но радость сдерживали реалии войны.

"Это был всего лишь один младенец из тысяч и тысяч других младенцев, которые умерли, до которых было не добраться", - говорит он.

Подпись к фото, Халед Омар Харра погиб в результате авиаудара через два года после спасения этого ребенка

На Западе сцена спасения ребенка заметно повлияла на людей. Многие впервые увидели "Белые каски" за работой, и их это тронуло.

Ле Мезюрье в интервью Би-би-си рассказывал, что до войны Халед был художником и декоратором. Он пришел в "Белые каски" после сильной бомбардировки улицы, на которой он жил. Спасенный им младенец находился под полуметром бетона, и на его спасение ушло 19 часов.

Нашлись, однако, и те, кому вся эта сцена показалась подозрительной. Могли ли Ле Мезюрье и"Белые каски" сами срежиссировать эту сцену, чтобы получить поддержку и дополнительное финансирование? А в некоторых более радикальных кругах - где все, что финансируется Западом, считается "империалистической повесткой", - "Белые каски" стали обвинять в пропаганде и подстрекательстве к вмешательству Запада в сирийскую войну.

Видеозаписи не были постановочными, однако спасатели действительно документировали все то, что, по их мнению, можно считать военными преступлениями, включая неизбирательные бомбардировки жилых домов, рынков, школ и больниц. И хотя "Белые каски" не призывали Запад к прямому вмешательству, они настаивали на объявлении закрытой для полетов зоны над сирийскими городами. Контролировать ее должны были бы иностранные правительства, вернее, их военно-воздушные силы.

Не приходится сомневаться и в том, что эти кадры оказались чрезвычайно полезными при поиске спонсоров.

К 2017 году, когда документальный фильм Netflix о спасателях получил "Оскара", организация Ле Мезюрье Mayday Rescue получала миллионы долларов от государств по всему миру, включая США, Францию, Великобританию, Германию, Голландию, Японию и Катар. Деньги использовались для организации учебных лагерей для спасателей и отправки оборудования через границу в Сирию, включая пожарные машины и машины скорой помощи.

Но сирийские и российские власти настаивали на том, что Джеймс Ле Мезюрье и "Белые каски" манипулируют правдой. По их версии, сирийское государство с помощью России защищает преданное и благодарное население от злых джихадистов, некоторые из которых сами носят белые каски.

Президент Сирии Башар аль-Асад повторял эти обвинения в телеинтервью. Российские дипломаты начали публиковать то, что они представляли как свидетельства использования "Белыми касками" съемочных площадок для постановочных спасательных операций. Двое раненых детей - Омран и Айя - оказались в самой гуще этой истории.

Летом 2016 года российская бомба упала на квартал Аль-Катерджи в контролируемом повстанцами Восточном Алеппо. Взорвавшаяся бомба разрушила дом семьи Дагниш.

Прибывшие на место происшествия "Белые каски" вытащили из-под завалов пятилетнего Омрана вместе с его родителями и младшим братом. Его старший брат не выжил.

На видео один из "Белых касок" несет Омрана на руках и сажает в машину скорой помощи. Мальчик с ног до головы покрыт кирпичной пылью, как маленькое серое привидение. Он сидит совершенно ошеломленный, с отсутствующим выражением на лице.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фотография Омрана появилась на первых полосах газет по всему миру

Западное телевидение показало и еще одного ребенка - восьмилетнюю Айю. Ее засняли в больнице в Хомсе на западе Сирии. Когда после бомбежки в доме обрушился потолок, ей удалось спрятаться под столом.

Через неделю после того, как историю Айи показал телеканал CNN, президент Сирии дал интервью швейцарскому телевидению, где ему предъявили фотографию Омрана. Асад невозмутимо ответил, что Омран и Айя - это просто "реквизит", брат и сестра, которых "Белые каски" использовали в фейковых видео. Более того, Асад утверждал, что спасатели использовали их несколько раз, в разных видео.

Журналисты (в том числе из британского канала Channel 4 и французского France 24) провели свою проверку и пришли к выводу, что эти заявления ложны. Айю перепутали с другим ребенком, сфотографированным на руках у трех разных людей, но они были сделаны во время одной и той же спасательной операции с небольшим отрывом по времени. Журналисты также нашли свидетелей, в том числе отца Омрана, которые подтвердили, что принимали участие в спасательной операции.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Пост в Facebook о постановочной спасательной операции

Последовали новые обвинения и "доказательства". Посольство России в ЮАР разместило в Твиттере фотографию, якобы показывающую "Белые каски" в процессе съемок, с раздевалками на заднем плане и хлопушкой-нумератором перед камерой. Однако на снимке быстро опознали съемочную площадку фильма под названием "Человек революции".

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Кадр с сайта фильма "Человек революции"

Особенно примечательно, что этот художественный фильм финансировался сирийским министерством культуры и рассказывал о коррумпированном западном журналисте, который едет в контролируемые повстанцами районы Сирии и помогает "Белым каскам" снимать постановочные видео. "Белые каски" на фотографии оказались актерами, работающими на сирийское государство.

Заявления правительств России и Сирии вряд ли скажутся на общественных настроениях в Великобритании. Но распространяют эти истории не только они - этим занимается и целая сеть сочувствующих западных блогеров и активистов. Самая плодовитая из них - Ванесса Били, дочь британского дипломата, которая лет 10 назад бросила работу на производстве и занялась освещением событий на Ближнем Востоке.

Били начала ездить в Газу, чтобы рассказывать о положении простых людей. Она завела блог и начала публиковать статьи о том, что ей довелось увидеть. Когда разгорелась война в Сирии, она вместе с группой пропалестинских активистов пришла к выводу, что восстание было спровоцировано западными марионетками.

Вскоре в поле зрения Били попали и "Белые каски". Она обвинила организацию в том, что это операция Запада по дезинформации под руководством британского шпиона Джеймса Ле Мезюрье. Били поддержала и утверждения о фальсификациях видео, особо упирая на то, что "Белые каски" - это джихадисты и они сами принимают участие в расправах.

Сирийское государство выдало ей визу и возило ее по недавно отбитым территориям, где ей охотно показывали исламистские надписи на стенах помещений "Белых касок".

В действительности видеозаписи Били свидетельствуют о том, что различные группы, некоторые из них и действительно джихадистские, действовали в тех же районах, что и "Белые каски", и, возможно, использовали одни и те же здания, но отнюдь не доказывают, что спасатели и исламисты когда-либо работали вместе.

Тем не менее, в интернете есть и другие фотографии и видео, на которых видно, как отдельные "Белые каски", поддерживающие джихадистов - из "Исламского государства" или "Фронта ан-Нусра", представляющего "Аль-Каиду" в Сирии [все три организации признаны террористическими и запрещены в России - ред.] - либо приветствуют их прибытие в район, либо, по-видимому, оказывают посильную помощь, увозя тела казненных джихадистами людей.

"Отрицать это невозможно, - говорит Нур (имя изменено), один из управляющих медиа-ресурсами "Белых касок" в интернете. - На фотографиях бывшие добровольцы размахивали флагами".

По его словам, в первые дни, в нескольких единичных случаях к "Белым каскам" присоединялись бывшие члены джихадистского подполья. В других случаях джихадистов воспринимали как возможное решение проблемы постоянных бомбардировок сирийской правительственной авиацией. Но организация быстро уволила всех, кто проявлял подобные симпатии, утверждает Нур. Ле Мезюрье разработал кодекс спасателей, который, помимо прочего, требовал независимости от всех вооруженных групп, и всем спасателям объяснили, почему это важно.

Что касается казней, объясняет Нур, в районах, контролируемых повстанцами, "Белым каскам" приходится заменять похоронные бюро. "Кто-то должен уважительно обращаться с телами и доставить их семьям", - говорит он, добавляя, что им просто сообщали, когда и где состоится казнь.

"Белые каски" заявляют, что лишь благодаря беспристрастности и следованию гуманитарным принципам им удалось сохранять организацию на протяжении стольких лет войны в очень разных областях, находившихся под контролем самых разных группировок.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Белые каски" спасают раненого бойца в пригороде Дамаска в 2017 году

"Есть множество примеров, когда команды "Белых касок" отправлялись в здания, не зная, кто находится внутри, и, несмотря ни на что, они продолжают работать", - сказал Джеймс Ле Мезюрье голландскому телевидению в 2015 году. - Они спасали из-под обломков и солдат режима, и они делали это нейтрально и беспристрастно. Для них важно спасти жизнь, неважно, чья она".

В 2016 году у Ванессы Били появился новый повод для обвинений в подделке.

"Манекен-челлендж" тогда был популярным флешмобом в интернете. Люди притворялись манекенами - замирали на время, а затем внезапно вновь начинали двигаться, как оживший манекен. "Белые каски" сняли собственный манекен-челлендж. На видео они застыли в процессе попытки вытащить человека из-под завалов. Для недоброжелателей это стало еще одним доказательством того, что вся организация - это группа ловких мошенников.

Выступая на российском канале RT вскоре после своего первого визита в Москву, Ванесса Били назвала видео диким. "Какой бы ни была причина, по которой "Белые каски" устроили это экстраординарное мероприятие, мы видим реакцию, которая, как я полагаю, обернулась против них", - сказала она, добавив, что видео представляет собой издевательство над страданиями сирийского народа.

Когда разразился скандал, Джеймс Ле Мезюрье пришел в ярость. Его жена Эмма говорит, что никогда не видела его таким рассерженным: "Он считал, что это был самый глупый "гол в свои ворота". Джеймс был очень расстроен, потому что противники "Белых касок" постоянно использовали это видео".

Мне удалось разыскать молодого сирийца, снимавшего видео. Он не был членом "Белых касок" - простым медиа-активистом. Он надеялся, что видео поможет людям на Западе понять, что происходит в Сирии. Ему и в голову не приходило, что "манекен-челлендж" будут использовать как доказательство того, что видео "Белых касок" фейковые.

Ванесса Били настолько твердо убеждена, что "Белые каски" работают на западную разведку (и заодно с исламистскими боевыми группировками), что она даже предлагала считать их законными целями для сирийских вооруженных сил.

"Белые каски" не могут считаться гуманитарной организацией, если они связаны с признанной террористической организацией "Аль-Каида" и, конечно же, с ИГИЛ и другими вооруженными группами ... Они не ведут себя как гуманитарная организация внутри Сирии, и, следовательно ... они сами являются законной мишенью в условиях войны" - сказала она в интервью UK Column News в октябре 2020 года. В таком же духе она высказывалась и раньше.

Увидев это в "Твиттере", Джеймс Ле Мезюрье пришел в ужас.

"У меня просто нет слов. Это явно легитимизировало нападения на мирных жителей, —говорит его жена Эмма. - А тот факт, что Били - гражданка Великобритании и на Russia Today ее представляли в качестве независимого журналиста-расследователя, еще больше подставил их под удар".

Подпись к фото, Ванесса Били на совместной российско-сирийской презентации в ООН в декабре 2018 г.

Еще до заявлений Ванессы Били сирийские и российские власти начали применять тактику двойных и тройных ударов - по всей видимости, имея целью бомбить спасателей. После первого бомбового удара самолеты не уходят на базы, а ожидают прибытия спасателей на место, после чего бомбят его повторно, а иногда - и в третий раз. Почти четверть всех "Белых касок" - в разгар войны в 2016-17 годах их насчитывалось около 4300 - были убиты или серьезно ранены в ходе своей работы; это одна из самых опасных профессий в мире.

Но, возможно, самое дикое утверждение Ванессы Били состоит в том, что Джеймс Ле Мезюрье имел отношение к криминальному бизнесу по добыче человеческих органов. В 2018 году ее пригласили участвовать в совместной российско-сирийской презентации в ООН, где она выступала вместе с российским исследователем.

На показанных видеозаписях были представлены "свидетели", у которых брали интервью. Они заявлял, что видели, как "Белые каски" возвращали тела жертв семьям без всех органов. Оказывали ли на этих людей давление - мы никогда не узнаем, а никаких других доказательств представлено не было. "Белые каски" утверждают, что никогда не слышали подобных заявлений от кого-либо в районах, где они действуют.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Белые каски" исследуют обрушившийся дом в сельской местности к западу от Алеппо в феврале 2020 года

Обвинения в причастности Ле Мезюрье к убийству и изъятию органов могли бы показаться неправдоподобными, но тот факт, что их озвучили в ООН, придал им несколько более серьезную окраску. Дезинформация о сирийской войне стала настолько повсеместной, что привела к появлению эффекта, который психологи называют, "эффектом иллюзорной правды", когда большинство людей в итоге на бессознательном уровне принимают на веру даже некоторые ложные сведения. Когда я впервые начала изучать деятельность "Белых касок", у меня возникло ощущение, что они не совсем те, за кого себя выдают, хотя я не смогла бы объяснить, почему и где я об этом слышала.

Все это не могло не сказаться на Ле Мезюрье. Как рассказывают его коллеги, в какой-то момент ему отказали в открытии нового банковского счета из-за опасений, что он может быть причастен к торговле органами. По словам Эммы, он опасался, что после окончания войны его репутация будет испорчена настолько, что он больше не сможет найти работу.

Ванесса Били отрицает, что поддерживает Асада, несмотря на восхваления президентской четы и сирийской армии в социальных сетях. Сейчас она живет в Дамаске и ездит по городу на ярко-розовом "фольксвагене" Beetle 1970-х годов с фотографией Башара Асада, на заднем стекле.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Розовый Фольксваген с портретом Башара Асада на заднем стекле

Она отказалась дать мне интервью, но мы обменялись электронными письмами. Она сказала мне, что не получает правительственной поддержки, ведет свою деятельность на собственные средства и что ее заботит только поиск истины. Она также дала понять, что считает Би-би-си рупором британского правительства, ведущим целенаправленную пропаганду против Асада.

Иногда Били заявляет, что была финалисткой престижной премии имени Марты Геллхорн в области журналистики. Но когда я связалась с членом комитета по присуждению премии Джеймсом Фоксом, он сказал: "У премии Геллхорн в области журналистики нет ни финалистов, ни "призеров". Комитет не составляет и не публикует таких списков. Публикуются только имена победителей или особые награды".

В Британии у Асада есть и другие сторонники. Один из них - Питер Форд, посол Великобритании в Сирии с 2003 по 2006 год. Он утверждает, что "Белые каски" сфальсифицировали почти все спасательные операции, были причастны к отрубаниям голов и сыграли решающую роль в инсценировке химических атак - по его мнению, фальшивых. Форд полагает, что сирийскую революцию спровоцировали западные правительства с целью свергнуть президента Асада.

Форд является сопредседателем Британского сирийского общества вместе с тестем Асада Фавазом Ахразом, который живет в Лондоне и недавно попал под санкции США как один из "пособников государства ... в его зверствах". Сегодня эта организация многими воспринимается как пропагандистская контора, работающая на сирийский режим, хотя Питер Форд изо всех сил старается убедить окружающих в том, что не получает от нее денег. Он также ясно дал понять, что считает, что "кураторы Ле Мезюрье" заказали Би-би-си обелить "Белые каски".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Питер Форд - бывший посол Великобритании в Сирии

Похожих взглядов придерживается Рабочая группа по сирийской пропаганде и СМИ, возглавляемая группой британских профессоров из нескольких ведущих университетов страны. Она также утверждает, что химические атаки в Сирии, вероятно, фейковые.

В 2020 году три члена Рабочей группы выступили с презентацией в Portcullis House (это одно из зданий британского Парламента), посвященной химической атаке в пригороде Дамаска Дума в апреле 2018 года. В ней утверждалось, что трупы и канистры с газом перемещали с места на место, а представленные в качестве доказательства химической атаки фотографии подверглись манипуляции, и что эта инсценировка потребовала активного участия "Белых касок".

Атака на Думу - одно из самых спорных событий в сирийской войне, причем как сирийское правительство, так и их российские союзники утверждают, что это была атака "под чужим флагом", совершенная повстанцами против их собственной стороны, чтобы затем обвинить в этом сирийское правительство - и в тот раз США, Франция и Великобритания действительно ответили ракетным ударом.

(По мнению правительств России и Сирии, все химические атаки, в которых обвиняется Сирия, — это фальшивки, спонсируемые Западом. В ответ на вышедший ранее подкаст об этой истории посольство России в Лондоне заявило, что "Белые каски" "совершили ряд циничных действий, направленных на дискредитацию сирийских властей и продвижение западного нарратива, нацеленного на смену режима в Дамаске. Это включает фальшивые химические атаки и атаки под чужим флагом и так далее".)

Расследование инцидента в Думе, проведенное Организацией по запрещению химического оружия, пришло к выводу - как обычно, используя весьма осторожные формулировки - что существуют разумные основания полагать, что в атаке применялся газообразный хлор и что он был доставлен с воздуха, что указывает на сирийские или российские вооруженные силы, поскольку у других сторон конфликта нет авиации.

Но два члена следственной группы ОЗХО отвергли этот отчет, заявив, что США оказывали давление на организацию, дабы она пришла именно к такому выводу. Их также интересовало, могло ли ограниченное количество сброшенного газа убить столько людей, а также могли ли канистры пробить бетонный потолок, не получив серьезных повреждений. ОЗХО заявила, что эти бывшие сотрудники не участвовали в полном расследовании и не имели доступа ко всем фактам и независимым отчетам. Несмотря на это, Рабочая группа сочла эти доводы убедительными, но теперь ей пришлось объяснять, как более 40 жертв, тела которых сняли на видео на месте нападения, умерли одновременно и по одной и той же причине.

Один из членов Рабочей группы, профессор Пол Маккейг из Эдинбургского университета, специализирующийся в области генетической эпидемиологии и статистической генетики, предположил, что, скорее всего, жертвы были казнены в газовой камере, а затем их тела перенесли в жилой дом и разложили так, чтобы сымитировать смерть от газовой атаки.

Я связалась с представителем Рабочей группы бывшим профессором Шеффилдского университета Пирсом Робинсоном. Он сказал, что они не согласны с трактовкой своих предположений как "теории заговора". По его словам, результаты их расследования были объективными и точными, и когда их собственных знаний оказывалось недостаточно, они активно консультировались со специалистами.

Жена Джеймса Ле Мезюрье, Эмма, говорит, что из-за всех этих событий он находился в состоянии сильного стресса.

Она считает вполне вероятным, что постоянные просмотры роликов "Белых касок" на протяжении многих лет нанесли мужу серьезную психологическую травму. Большинство из тех, кого удавалось достать из-под завалов, были уже мертвы, в том числе непропорционально большое количество детей.

Я просмотрела десятки этих видео - а на странице "Белых касок" в "Фейсбуке" их сотни. Такое забыть невозможно. Коллегу Ле Мезюрье в "Ковчеге", Шияра Мохаммеда, это тоже травмировало.

"Я насмотрелся такого количества шокирующих материалов, что в итоге в голове у меня застряли в основном ужасающие сцены. Я представляю себя на месте жертв", - говорит он.

Автор фото, Emma Winberg

По словам Мохаммеда, в кругу спасателей существовала мачо-культура, Ле Мезюрье и его коллеги считали себя "крепкими орешками" и не думали, что ужас войны как-то на них отразится. Это было наивно, признает Мохаммед. К тому времени, когда он покинул "Ковчег", он уже не мог нормально функционировать в повседневной жизни: панические атаки настигали его каждые пару часов.

Была ли у Ле Мезюрье похожая травма? Я спросила об этом Эмму, и вместо ответа она показала мне фотографии и видео, которые оказались у него в мобильном телефоне в день смерти.

Фотографии с острова Бююкада, где он гуляет со своей собакой Баллу, а в выходные развлекает двух маленьких дочерей от предыдущего брака, перемежаются снимками, присланными ему "Белыми касками": замотанные в тряпки мертвые дети, видео родителей, рыдающих над трупами - десятки ужасающих образов насилия и смерти.

И это был не просто ужас войны - в итоге его сломило отрицание всего этого ужаса. Ле Мезюрье казалось, что сирийское и российское правительства перевернули все с ног на голову и превратили героев войны в злодеев.

Вот почему, кроме снимков ужасов войны, в телефоне Ле Мезюрье также были и бесчисленные скриншоты онлайн-сообщений, в которых его называли лжецом, торговцем органами и джихадистом.

Однако последней каплей стала дезинформация, пришедшая изнутри его собственной организации.

Хотя Ле Мезюрье и преуспел в отношениях со спонсорами, финансы оказались его ахиллесовой пятой. Он никогда не вникал в детали бухгалтерии Mayday Rescue, через которую в год проходили десятки миллионов долларов - этим занимались его коллеги. И именно финансовые последствия одной крупной спасательной операции его добили.

Автор фото, Emma Winberg Подпись к фото, Джеймс Ле Мезюрье (справа) с лидером "Белых касок" Раедом Салахом

На этот раз спасать пришлось самих "Белых касок". Летом 2018 года спасатели на юге страны оказались зажаты между силами президента Асада и исламистами ИГ.

Разработав смелый план под названием Operation Magic Carpet - операция "Волшебный ковер", Ле Мезюрье организовал эвакуацию 800 "Белых касок" и их семей через три пограничных пункта в Израиль - страну, которая десятилетиями находится в состоянии войны с Сирией. Ему пришлось организовать переговоры на высоком уровне с правительствами Канады, Великобритании, Германии и Нидерландов, а также Иордании и Израиля. Переговоры продолжались даже на его свадьбе, на которой присутствовали некоторые из ключевых игроков. План эвакуации был составлен за столом, уставленным закусками и бараниной.

Эмма рассадила гостей так, чтобы те, кому нужно было поговорить друг с другом, оказались за столом рядом. Пять дней спустя Ле Мезюрье вылетел в Амман, чтобы наблюдать за операцией. Он был в своей стихии - все его таланты в области разработки стратегии, полученные в Сандхерсте и отточенные за десятилетие службы в армии, сыграли свою роль.

"Белые каски" и их семьи несколько дней скрывались возле заборов из колючей проволоки и бетонных сторожевых башен на спорной границе с Израилем на Голанских высотах. Им пришлось покинуть свои дома, когда сирийские военные начали наступление на их города. Опасаясь ареста и пыток - они видели видеозаписи "признаний", выбитых из их коллег, - спасатели бежали налегке, взяв лишь кое-какую одежду.

Ле Мезюрье был полон решимости эвакуировать всех. Вечером 21 июля 2018 года израильские военные наконец открыли огромные металлические ворота на двух пограничных переходах и пропустили спасателей и их семьи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский авиаудар в Сирии, вид с израильских Голанских высот 23 июля 2018 г.

На организацию этой международной операции потребовалось всего несколько недель, но и этого оказалось недостаточно. Один маршрут успел стать слишком опасным - несколькими днями ранее он попал под контроль боевиков ИГ - и половина из тех, кого Ле Мезюрье надеялся спасти, не смогли выбраться. Неизвестно, что случилось с этими 400 людьми - им посоветовали сжечь форму и скрыться. Сотрудники "Белых касок" сказали мне, что, по их мнению, многих оставшихся в Сирии поймали и подвергли пытками или убили.

Ле Мезюрье удалось спасти 400 "Белых касок", но огромной политической ценой. Теперь в глазах многих он сам и вся организация были напрямую связаны с Израилем, и его недоброжелатели - и без того склонные всюду видеть сионистские заговоры - получили в свое распоряжение новые аргументы.

"Это было крайне неприятно, не только из-за того, что на него не прекращались личные нападки, но и потому, что некоторые люди этому поверили. Я помню, как он однажды спросил: "А я смогу после этого когда-нибудь найти себе работу?" Думаю, для него это был огромный груз", - говорит Робин Веттлауфер, один из соавторов операции "Волшебный ковер", бывший в то время специальным представителем Канады по Сирии.

Ле Мезюрье вернулся в Стамбул совершенно истощенным. Он не спал несколько дней и в этом измученном состоянии совершил роковую ошибку.

Чтобы покрыть расходы во время спасательной операции, Ле Мезюрье взял 50 тысяч долларов наличными из сейфа Mayday Rescue. На деле он потратил всего около девяти тысяч долларов. Спустя несколько месяцев после его возвращения в Стамбул его финансовый директор, голландец Йохан Элевельд, спросил, куда делись оставшиеся деньги. Ле Мезюрье не мог вспомнить.

"Он мог потерять их, возможно, забыл в аэропорту. Он не мог вспомнить, - признается его жена Эмма. - Джеймс совершил ошибку".

Подпись к фото, На записке на книжной полке в доме Ле Мезюрье - цитата Черчилля: "У тебя есть враги? Это хорошо. Значит, в жизни ты когда-то что-то отстаивал"

За ней последовала еще более грубая ошибка. На встрече с несколькими высокопоставленными сотрудниками, включая Элевельда, Ле Мезюрье принял решение выплатить недостающие деньги из своей зарплаты. Но опасаясь, что, публично признавшись в потере такой суммы, он будет выглядеть непрофессионально, он также решил подделать отчетность, чтобы она выглядела так, как если бы он вернул неизрасходованные деньги сразу по возвращении из Иордании.

В ноябре 2019 года аудиторская компания проверяла текущую отчетность Mayday Rescue, Йохан Элевельд помогал им в работе. В какой-то момент они наткнулись на фальшивую квитанцию. Ле Мезюрье сразу же признался. Аудиторская фирма также отметила ссуды и авансы, которые брала его жена Эмма, и предупредила Ле Мезюрье, что ему предстоит ответить на некоторые непростые финансовые вопросы.

Эмма Ле Мезюрье говорит, что их отношения с Йоханом Элевельдом ухудшались уже в течение некоторого времени и он не отвечал на телефонные звонки. По словам других сотрудников Mayday Rescue, Элевельд рассказывал им, что взятая Эммой ссуда (которую она выплатила в течение нескольких дней) и фальшивая квитанция приравнивается к мошенничеству - и что существует большая вероятность того, что Ле Мезюрье попадет в тюрьму.

Йохан Элевельд отказался беседовать со мной, сославшись на соглашение о неразглашении, но в электронном письме он отрицал слова о том, что Джеймс может получить тюремный срок.

За две ночи до своей смерти Ле Мезюрье написал правительствам, спонсировавшим "Белые каски", что берет на себя ответственность за любые финансовые нарушения и предложил уйти в отставку. Спонсоры отставку не приняли, но заявили, что им потребуется судебно-аудиторская проверка, до завершения которой все операции Mayday Rescue необходимо приостановить. Это означало, что "Белые каски" останутся без зарплаты, обучения и оборудования как раз в то время, когда бомбардировки сирийских городов усилились.

Эмма говорит, что Ле Мезюрье страдал три дня, будучи уверен, что совершенная им глупая ошибка заставит страдать самых уязвимых людей в Сирии - тех, кого он годами пытался защитить.

Он думал, что будет публично унижен, и всерьез рассматривал вероятность того, что попадет в тюрьму.

Возможно, после многих лет борьбы с кампанией дезинформации, превратившейся в войну против него лично, и постоянных столкновений с ужасами войны Джеймс Ле Мезюрье слишком устал и бороться дальше уже не мог.

Пара провела вечер 10 ноября в своей квартире над офисом Mayday Rescue в центре Стамбула. Вечер был тяжелым. Джеймс лег спать, Эмма бродила по квартире в раздумьях. Около четырех часов утра он встал, предложил ей снотворное и встал у окна с сигаретой, ожидая, пока она заснет. Через час Эмму разбудила стучавшая в дверь полиция.

Турецкая полиция в итоге пришла к выводу, что смерть Джеймса была самоубийством. Следователь рассказал мне, что высокотехнологичная система охраны не позволила бы посторонним проникнуть в квартиру и полиция не нашла никаких следов борьбы.

Шесть месяцев спустя обширное независимое финансовое расследование, проведенное Grant Thornton International, пришло к выводу, что бухгалтерия Mayday Rescue велась небрежно, но они не смогли найти никаких признаков финансовых злоупотреблений или мошенничества со стороны Эммы или Джеймса Ле Мезюрье.

Просматривая переписку, аудиторы обнаружили электронные письма от Ле Мезюрье в финансовый отдел летом 2018 года, вскоре после спасательной операции. Оказалось, что деньги никуда не пропадали. Из писем видно, что он оставил у себя наличные деньги и просил бухгалтеров вычесть эту сумму из его зарплаты. Но он так устал, что совершенно забыл об этом.

Автор фото, Emma Winberg

Mayday Rescue перешла под внешнее управление в июле 2020 года, и в настоящее время все финансы "Белых касок" находятся в ведении американской фирмы Chemonics. Но, будучи коммерческой организацией, они берут значительно больше за свои услуги, чем Mayday Rescue, поэтому "Белые каски" получают меньше средств.

Самоубийство — это тот единственный момент из тысяч других моментов, по которому мы потом оцениваем жизнь человека. Оно переворачивает его биографию, поэтому мы рассматриваем все, что он сделал, сквозь призму его смерти. И это не всегда справедливо.

Джеймс Ле Мезюрье был человеком, прожившим несколько жизней. Он был солдатом, путешественником по Ближнему Востоку, отцом и мужем, и был гуманистом. И, как и народ Сирии, он стал жертвой дезинформации.

Сейчас его жена Эмма живет в Амстердаме, в квартире, которую они вместе купили на острове в центре города. Она часами сидит у маленького алтаря, построенного для Джеймса; его фотография с бутылкой вина и дерзкой, слегка скособоченной улыбкой стоит на деревянном ящичке с его прахом, окруженная цветами и свечами.

"Я разговариваю с ним, и он мне отвечает", - говорит она прерывающимся голосом.

"Он был необычайно крепким и стойким человеком. Но он был истощен, и мы были проигравшей стороной. Но я не хочу строить догадки о том, о чем думал Джеймс [в свои последние минуты жизни]. Не думаю, что у кого-то есть на это право ".