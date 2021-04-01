Суд по делу об убийстве Джорджа Флойда: новое видео задержания

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Суд по делу об убийстве Джорджа Флойда: новое видео задержания

час назад

Во время третьего дня процесса над Дереком Шовином, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда, ряд свидетелей дали эмоциональные показания, а обвинение обнародовало новое видео задержания Флойда.

В мае 2020 года Джорджа Флойда задержали по подозрению в использовании фальшивой купюры в магазине. Полицейские повалили его на землю и надели на него наручники. Один из них, Дерек Шовин, больше восьми минут удерживал его, надавливая коленом на шею, из-за чего Флойд задохнулся.

Момент задержания засняли на видео прохожие и видео моментально распространилось в социальных сетях, вызвав волну протестов по всему миру.

Полицейских уволили, а прокуратура возбудила уголовное дело. Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности, ему грозит срок до 65 лет в тюрьме. Он отрицает свою вину.