Суд по делу об убийстве Джорджа Флойда: новое видео задержания
Во время третьего дня процесса над Дереком Шовином, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда, ряд свидетелей дали эмоциональные показания, а обвинение обнародовало новое видео задержания Флойда.
В мае 2020 года Джорджа Флойда задержали по подозрению в использовании фальшивой купюры в магазине. Полицейские повалили его на землю и надели на него наручники. Один из них, Дерек Шовин, больше восьми минут удерживал его, надавливая коленом на шею, из-за чего Флойд задохнулся.
Момент задержания засняли на видео прохожие и видео моментально распространилось в социальных сетях, вызвав волну протестов по всему миру.
Полицейских уволили, а прокуратура возбудила уголовное дело. Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности, ему грозит срок до 65 лет в тюрьме. Он отрицает свою вину.
Трое его сослуживцев, обвиняются в пособничестве убийству. Их будут судить отдельно от Шовина.