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"Я действовал законно". Лукашенко о перехвате рейса Ryanair

17 минут назад

Президент Беларуси впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair. На борту находился бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевича, которого задержали после экстренной посадки в Минске.

Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. При этом два дня назад белорусские власти говорили, что сообщение на английском языке о бомбе на борту было подписано "солдатами ХАМАС". Представители движения отвергли все обвинения.