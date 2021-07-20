Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Богатейший человек мира Джефф Безос слетал в космос. Видео

19 минут назад

Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос успешно слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Прямую трансляцию полета вели в YouTube.

Ракета с капсулой стартовала с частного космодрома Безоса в пустыне на западе Техаса. Корабль отделился от ракеты-носителя и поднялся на высоту 100 км. Затем ракета приземлилась на выдвижных ногах, а вслед за ней на Землю успешно вернулась и капсула New Shepard, которая спустилась на парашютах.