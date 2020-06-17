Психическое здоровье
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Депрессия, тревожность и бессонница: как укрепить психическое здоровье?
По оценкам ВОЗ, каждый четвертый из нас сталкивается с нарушениями психического здоровья. А пандемия коронавируса этому только поспособствовала, обострив депрессии, психозы и посттравматические расстройства у многих из нас.
Склонность к самоповреждению можно распознать в раннем детстве
Первые признаки будущей предрасположенности к нанесению себе физического вреда, в том числе к суициду и самоповреждению (также известному как "селфхарм") можно выявить примерно за 10 лет до того, как это явление начинает проявляться, утверждают исследователи из Кембриджского университета.
Ковид на нервах. Как пандемия вернула богатые страны к проблеме психического здоровья
Пандемия Covid-19 вывела людей из душевного равновесия и заставила богатые страны на время забыть об охране психического здоровья. Результат - первое ухудшение за 20 лет. Рецепт - с новыми силами взяться за старую проблему.
Видео, Как британский фермер случайно стал звездой ASMR в 84 года, Продолжительность 2,47
Его голос вызывает у зрителей ощущение спокойствия и безопасности, некоторые даже называют его копией мастера Йоды.
Антидепрессанты: рецепт на убийство?
В одной только Великобритании в год выписывается более 40 миллионов рецептов на антидепрессанты класса СИОЗС. Мало кто из пациентов знает о редких побочных эффектах, которые возникают в единичных случаях, но которые потенциально могут привести к психозу, агрессии и даже убийству.
Мужские самоубийства: как их предотвратить и помочь близким
Почему именно мужчины чаще решаются на самоубийство, какие шаги должно предпринять государство, и что может сделать каждый из нас, чтобы удержать близкого человека от страшного шага - в документальном фильме Би-би-си этими и другими вопросами задаются психологи, врачи, спасатели и люди, потерявшие родных.
Ловушка токсичной позитивности: почему излучать жизнерадостность не всегда хорошо
"Если с вами не все в порядке - это нормально". Это новая мантра психологов, предупреждающих об опасности "токсичного позитива" и требования всегда излучать жизнерадостность.
Карантин как ночной кошмар и летающие киты. Что людям снится в пандемию Сovid-19
Мы уже больше года живем в условиях пандемии. Видите ли вы во сне людей в масках, соблюдающих социальную дистанцию? Би-би-си попросила читателей по всему миру описать свои сновидения.
"Ребенок не откажется играть с другим только потому, что он на коляске". Почему инклюзия важна
В России дети с особенностями развития до сих пор часто сталкиваются если не с прямой агрессией, то с явным неприятием окружающих. Что нужно сделать, чтобы инклюзия была не только на словах, но и на деле?
Лонгрид
"Меня вытащили, и вас вытащат". Как волонтеры борются за людей из интернатов
Благодаря карантину весной 2020 года подопечные российских психоневрологических интернатов смогли на время покинуть их. Люди, большая часть жизни которых прошла в закрытых учреждениях, оказались в обычной среде - дома у волонтеров. Теперь благотворительные организации пытаются отстоять тех, кто не хочет возвращаться в ПНИ, но изменить систему сложно.
Слушать, "Би-би-си.doc". Как Арина забрала к себе Нину, Продолжительность 44,02
И как Злата Онуфриева сняла об этом документальный фильм для Би-би-си.
Что говорят ученые
"Другим человеком не станете, но тормозов лишитесь". Как травмы мозга могут приводить к преступлениям
40-60% заключенных имеют травмы головного мозга или заболевания, которые влияют на их поведение. Существуют опасения, что, выйдя на свободу, такие люди могут снова совершить преступление.
"Нет сил, чтобы жить": пандемия резко подняла спрос на психологическую помощь в России
Страх смерти и болезни, социальная изоляция и постоянная тревога за близких - эти и другие эмоции сопровождали большинство людей в этом году. В России это привело к резкому росту спроса на психологическую помощь.
Ученые: искусственный интеллект сможет диагностировать деменцию за один день
Ученые тестируют систему, которая сможет определить болезнь задолго до появления симптомов и значительно улучшить результаты лечения.
Британские ученые: соцсети и смартфоны не вызывают психических проблем у подростков
Британские ученые не обнаружили усиления связи между использованием гаджетов и психическим здоровьем подростков за последние 30 лет. Это противоречит популярному утверждению о пагубном влиянии смартфонов и соцсетей на молодых людей.
Как пережить ковидную зиму и не поддаться унынию: пять простых советов
Уходящий год был тяжелым. Новогодние праздники уже остались позади, а впереди - долгие темные зимние месяцы, которые и без пандемии могут кого угодно вогнать в тоску и уныние. Однако ведущие британские эксперты по душевному здоровью утверждают, что с негативом можно бороться совсем простыми способами.
Исторический ракурс
Чего боялась Вирджиния Вулф? Икона феминизма, проигравшая битву с душевной болезнью
28 марта исполняется 80 лет со дня смерти британской писательницы Вирджинии Вулф, которая стала не только одним из главных авторов модернизма, но и феминистской иконой.
Счастье - призрак? Почему мы гонимся за ним впустую?
Большинство людей считает достижение счастья главной целью в жизни. Но что такое счастье, и как его достигнуть?
Ковид и самоубийства в Японии. Почему среди женщин жертв больше
Впервые за 11 лет число самоубийств среди японских женщин выросло, и пандемия играет в этом определенную роль.
Ковидное поколение: как пандемия влияет на психику британских подростков
Русская служба Би-би-си разбирается в исследованиях британских ученых на тему того, как пандемия коронавируса повлияла на психическое здоровье детей и подростков.
"Вирус лезет в голову". Как депрессия и другие проблемы настигают переболевших ковидом
Даже после выздоровления от коронавируса многие пациенты страдают от тяжелых осложнений. Это явление получило название "постковидный синдром". Психические расстройства, апатия и суицидальные мысли - одни из таких осложнений. Откуда они берутся и что с ними делать? Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как люди, перенесшие коронавирус, месяцами - и не всегда успешно - пытаются вернуть себе прежнюю жизнь.