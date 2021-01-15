Машина времени

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Рукотворные беды

Что будет завтра

  • Конец эпохи бензоколонок? Не торопитесь

    Оптимисты предсказывают, что с повсеместным распространением электромобилей автозаправочные станции исчезнут едва ли не через десять лет. Насколько это вероятно?

  • Универсальный солдат. Как близко мир подошел к созданию "идеального бойца"?

    Американская разведка полагает, что Китай уже давно пытается создать собственного "универсального солдата", или "Капитана Америку", то есть бойца, тактические возможности которого значительно улучшены за счет современных технологий. Впрочем, эта идея далеко не нова, не столь уж диковинна - и интерес к ней проявляют не только китайцы.