Машина времени

Вопреки распространенному мнению, глобальное потепление и вызванные им экстремальные проявления погоды затронут Россию ничуть не меньше других стран. Более того, Россия пострадает чуть ли не в первую очередь, поскольку Арктика нагревается существенно быстрее, чем планета в среднем, а две трети территории страны располагается в зоне вечной мерзлоты.

11 августа 2021