Машина времени
Главное
Глава Microsoft: 1984 год Оруэлла может наступить уже в 2024 году
Президент Microsoft предупредил, что жизнь, изображенная в книге Джорджа Оруэлла "1984", "может стать реальностью в 2024 году", если законодатели не защитят нас от искусственного интеллекта.
Google создал "кристалл времени". Он переворачивает представление о базовых законах физики
В конце июля компания Google объявила, что ее инженерам удалось создать внутри квантового компьютера новое состояние материи - так называемый кристалл времени (или темпоральный кристалл), само существование которого, кажется, бросает вызов известным нам фундаментальным законам физики.
"Нет, весь я не умру..." Возможно ли цифровое бессмертие - и кому оно нужно?
Можем ли мы заменить ушедших близких их виртуальной копией или заранее позаботиться о собственном "цифровом бессмертии"? И почему одних перспектива виртуальной жизни после смерти пугает, а другим, наоборот, кажется заманчивой?
Видео, CES: 5 технологий, которые скоро войдут в нашу жизнь, Продолжительность 2,56
Самые интересные экспонаты международной выставки потребительской электроники (CES). В этом году она проходила онлайн.
Лунная гонка началась. Кто и как пишет правила игры?
Россия, Китай, США и Евросоюз в ближайшие 15-20 лет намерены построить на Луне постоянные базы, чтобы подробно заняться ее изучением и добычей полезных ископаемых. Несмотря на декларативно общие цели, согласованность действий практически отсутствует.
Рукотворные беды
"Ударит там, где не ждем". Почему Россия не выиграет от глобального потепления
Вопреки распространенному мнению, глобальное потепление и вызванные им экстремальные проявления погоды затронут Россию ничуть не меньше других стран. Более того, Россия пострадает чуть ли не в первую очередь, поскольку Арктика нагревается существенно быстрее, чем планета в среднем, а две трети территории страны располагается в зоне вечной мерзлоты.
"Чернобыль XXI века": можно ли было предотвратить пандемию?
Авторы независимого отчета называют пандемию коронавируса "Чернобылем XXI века" и винят ВОЗ и мировое сообщество в бездействии.
Глобальное потепление: локдаун дал планете передышку, но не пошел на пользу
Почти целый год заводы не дымили, а самолеты не летали - но планета продолжила нагреваться. А в этом году выбросы вернутся на доковидный уровень. Проблема глобального потепления вновь выходит на первое место.
Биткоин - пузырь, который лопнет? Почему криптовалюте угрожают ее гигантские энергозатраты
Производство криптовалюты требует огромных энергетических затрат, и это может стать серьезным препятствием для расширения сферы ее применения. Некоторые эксперты даже считают, что высокая энергоемкость биткоина угрожает его стабильности.
Сход подводной лавины у берегов Африки чуть не оставил мир без связи. Как предотвратить это в будущем?
Ученые сообщают о самом мощном сходе подводной лавины из всех, за которыми океанографам когда-либо доводилось наблюдать. Это произошло в подводном каньоне у побережья Западной Африки, берущему начало у устья реки Конго. В результате пострадала система коммуникаций, передающая 99% всех данных в мире.
Что будет завтра
Конец эпохи бензоколонок? Не торопитесь
Оптимисты предсказывают, что с повсеместным распространением электромобилей автозаправочные станции исчезнут едва ли не через десять лет. Насколько это вероятно?
Универсальный солдат. Как близко мир подошел к созданию "идеального бойца"?
Американская разведка полагает, что Китай уже давно пытается создать собственного "универсального солдата", или "Капитана Америку", то есть бойца, тактические возможности которого значительно улучшены за счет современных технологий. Впрочем, эта идея далеко не нова, не столь уж диковинна - и интерес к ней проявляют не только китайцы.