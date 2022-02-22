"Украину тоже нужно спасать". Совфед и Госдума одобрили договоры с ДНР и ЛНР
"Украину тоже нужно спасать". Совфед и Госдума одобрили договоры с ДНР и ЛНР
Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской "народными республиками".
Накануне Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Для этого он совал внеочередное заседание Совбеза России, а затем на телевидении показали обращение президента к россиянам.
Страны Запада назвали это нарушением международного права и заявили о намерении ввести против России новые санкции.