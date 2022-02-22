"Очень плохие новости": что в мире думают о признании Россией ЛНР и ДНР?

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"Очень плохие новости": что в мире думают о признании Россией ЛНР и ДНР?

15 минут назад

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин объявил, что принял решение признать независимость Донецкой и Луганской "народных республик".

В ответ западные страны обещали ввести санкции против России. Но есть и те страны, которые решили поддержать Путина.