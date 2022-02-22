"Очень плохие новости": что в мире думают о признании Россией ЛНР и ДНР?
"Очень плохие новости": что в мире думают о признании Россией ЛНР и ДНР?
В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин объявил, что принял решение признать независимость Донецкой и Луганской "народных республик".
В ответ западные страны обещали ввести санкции против России. Но есть и те страны, которые решили поддержать Путина.
Заявления Владимира Зеленского, Бориса Джонсона и других политиков - в подборке Русской службы Би-би-си.