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Тюрьма в подвале освобожденной Харьковской области. Видео

8 минут назад

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С начала сентября ВСУ смогли провести успешное контрнаступление в Харьковской области. Значительную часть оккупированной территории удалось освободить.

В небольшом населенном пункте Казачья Лопань, который находится недалеко от границы с Россией, в подвале обнаружили самодельную тюрьму. Украинские власти заявили, что там российские военные содержали и пытали местных жителей.