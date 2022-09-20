Тюрьма в подвале освобожденной Харьковской области. Видео
Тюрьма в подвале освобожденной Харьковской области. Видео
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С начала сентября ВСУ смогли провести успешное контрнаступление в Харьковской области. Значительную часть оккупированной территории удалось освободить.
В небольшом населенном пункте Казачья Лопань, который находится недалеко от границы с Россией, в подвале обнаружили самодельную тюрьму. Украинские власти заявили, что там российские военные содержали и пытали местных жителей.