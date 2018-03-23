Спецпроекты
Главное
Один день на борту "Теодора Рузвельта" - одного из мощнейших авианосцев в мире
Корреспондент Русской службы Би-би-си узнала как летают, где живут и чем питаются на борту авианосца.
- 23 марта 2018
Поколение Путина. Что 18-летние думают о жизни при одном президенте
Молодые люди рассказали Би-би-си об отношении к Владимиру Путину, Алексею Навальному, к выборам президента и о своем будущем в России.
- 12 марта 2018
Россия и Запад: история любви и ненависти
Участники "Дебатов Би-би-си" в Оксфорде спорят о том, кто виноват в охлаждении отношений между Россией и западными странами.
- 5 марта 2018
Право на убийство? Америка под следствием: документальный фильм Би-би-си
Из этого выпуска Panorama вы узнаете, как дискуссия о праве на ношение оружия вылилась в предвыборное противостояние между Обамой и Ромни.
- 16 марта 2018
Стволовые клетки и чудеса: документальный фильм Би-би-си
Из этого выпуска Panorama вы узнаете, что может ждать людей, готовых лечиться стволовыми клетками.
- 12 марта 2018
Убивающая красота: история юных смертниц в Нигерии
Боевики исламистской группировки "Боко харам" в Нигерии похищают и отправляют на верную смерть сотни молодых женщин. Некоторым удается избежать смерти и убежать, но вернуться к нормальной жизни им бывает очень непросто.
- 13 февраля 2018
Правосудие по-техасски: как в США реформируют тюремную систему
Из этого выпуска Panorama вы узнаете, как в Техасе реформируют тюремную систему, чтобы реабилитировать преступников.
- 2 марта 2018
Тайна смерти бин Ладена: что стоит за теориями заговора?
Документальный фильм программы This world про теории заговора вокруг операции по устранению Усамы бин Ладена.
- 9 февраля 2018
Запах мирного времени: жизнь украинской прифронтовой пекарни
Конфликт на востоке Украины почти исчез из мировой политической повестки. Но жизнь людей на линии соприкосновения трудно назвать мирной. Каково это - открыть пекарню на линии фронта?
- 18 января 2018
Секс в Белом доме: как любовь мешала президентам США
В 2018 году исполняется 20 лет скандалу, вспыхнувшему после сообщений о сексуальной связи президента США Билла Клинтона с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Однако Клинтон - далеко не первый американский лидер, чья личная жизнь изумляла общественность.
- 29 декабря 2017
Красный террор на Севере: как потомки жертв и палачей борются за правду
Российские северные города и деревни после Революции оказались в центре борьбы между красными и белыми. Исторические события плотно переплелись с жизнями людей. Одних до сих пор считают убийцами, других - предателями. Сто лет спустя потомки тех, кто казнил, и тех, кого казнили, пытаются добиться исторической правды и очистить имена своих дедов и прадедов.
- 22 декабря 2017
Белые пятна на карте: как в России умирали города
В России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Сотни тысяч людей потеряли работу и покинули дома, после того как развалились градообразующие предприятия. А какое будущее ожидает еще около 300 российских моногородов?
- 20 декабря 2017
Принц Гарри и Меган Маркл: все о королевской помолвке
В Британии объявлено о помолвке принца Гарри и его девушки - актрисы Меган Маркл. Свадьба весной 2018 года. Мы собрали самое интересное по теме на одной странице.
- 30 ноября 2017
Невидимая эпидемия: страх, невежество и ВИЧ в России
Русская служба Би-би-си рассказывает, с чем сталкивается в России человек, у которого обнаружили ВИЧ, и почему страх и невежество играют в распространении вируса не меньшую роль, чем недостаточное финансирование борьбы с ним.
- 1 декабря 2017
Der Wagon, или "Пломбированный Ленин"
Русская служба Би-би-си к 100-летию Революции напоминает об одном из самых судьбоносных путешествий XX века.
- 29 ноября 2017
Спецпроект: "Я и революция"
Октябрьская революция в России затронула миллионы судеб в разных уголках планеты. Зрители и читатели Би-си-си со всего мира - от Москвы до Владивостока, от Мали до Венесуэлы - поделились своими историями.
- 7 ноября 2017
Революция - 100
На этой странице мы собрали материалы, посвященные 100-летию Революции 1917 года: малоизвестные факты, календарь событий, свидетельства очевидцев.
- 8 марта 2017
О чем мечтает председатель Си
Сын опального революционера Си Цзиньпин пробился на вершину власти в Китае и не собирается останавливаться. На съезде компартии он переизбран генеральным секретарем ЦК. Кто такой Си, зачем он жил в пещере, есть ли у него чувство юмора и почему он сам платит за обед?
- 25 октября 2017
Зарядка для ума: все загадки
Мы собрали на одной странице все загадки, которые мы публиковали на наших страницах в последнее время.
- 31 августа 2017
"Бросило нашу семью в революцию, как в стиральную машину"
Арест по доносу собственного брата, смерть на поле боя и эмиграция — рассказ о семье Васильченко вполне мог бы стать главой в учебнике истории России XX века.
- 23 октября 2017