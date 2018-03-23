Спецпроекты

Российские северные города и деревни после Революции оказались в центре борьбы между красными и белыми. Исторические события плотно переплелись с жизнями людей. Одних до сих пор считают убийцами, других - предателями. Сто лет спустя потомки тех, кто казнил, и тех, кого казнили, пытаются добиться исторической правды и очистить имена своих дедов и прадедов.