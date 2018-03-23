Спецпроекты

Главное

Один день на борту "Теодора Рузвельта" - одного из мощнейших авианосцев в мире

Авианосец

Корреспондент Русской службы Би-би-си узнала как летают, где живут и чем питаются на борту авианосца.

  • 23 марта 2018

Поколение Путина. Что 18-летние думают о жизни при одном президенте

Молодые люди рассказали Би-би-си об отношении к Владимиру Путину, Алексею Навальному, к выборам президента и о своем будущем в России.

  • 12 марта 2018

Россия и Запад: история любви и ненависти

Участники "Дебатов Би-би-си" в Оксфорде спорят о том, кто виноват в охлаждении отношений между Россией и западными странами.

  • 5 марта 2018

Право на убийство? Америка под следствием: документальный фильм Би-би-си

Из этого выпуска Panorama вы узнаете, как дискуссия о праве на ношение оружия вылилась в предвыборное противостояние между Обамой и Ромни.

  • 16 марта 2018

Стволовые клетки и чудеса: документальный фильм Би-би-си

Из этого выпуска Panorama вы узнаете, что может ждать людей, готовых лечиться стволовыми клетками.

  • 12 марта 2018

Убивающая красота: история юных смертниц в Нигерии

Боевики исламистской группировки "Боко харам" в Нигерии похищают и отправляют на верную смерть сотни молодых женщин. Некоторым удается избежать смерти и убежать, но вернуться к нормальной жизни им бывает очень непросто.

  • 13 февраля 2018

Правосудие по-техасски: как в США реформируют тюремную систему

Из этого выпуска Panorama вы узнаете, как в Техасе реформируют тюремную систему, чтобы реабилитировать преступников.

  • 2 марта 2018

Тайна смерти бин Ладена: что стоит за теориями заговора?

Документальный фильм программы This world про теории заговора вокруг операции по устранению Усамы бин Ладена.

  • 9 февраля 2018

Запах мирного времени: жизнь украинской прифронтовой пекарни

Конфликт на востоке Украины почти исчез из мировой политической повестки. Но жизнь людей на линии соприкосновения трудно назвать мирной. Каково это - открыть пекарню на линии фронта?

  • 18 января 2018

Секс в Белом доме: как любовь мешала президентам США

В 2018 году исполняется 20 лет скандалу, вспыхнувшему после сообщений о сексуальной связи президента США Билла Клинтона с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Однако Клинтон - далеко не первый американский лидер, чья личная жизнь изумляла общественность.

  • 29 декабря 2017

Красный террор на Севере: как потомки жертв и палачей борются за правду

Российские северные города и деревни после Революции оказались в центре борьбы между красными и белыми. Исторические события плотно переплелись с жизнями людей. Одних до сих пор считают убийцами, других - предателями. Сто лет спустя потомки тех, кто казнил, и тех, кого казнили, пытаются добиться исторической правды и очистить имена своих дедов и прадедов.

  • 22 декабря 2017

Белые пятна на карте: как в России умирали города

В России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Сотни тысяч людей потеряли работу и покинули дома, после того как развалились градообразующие предприятия. А какое будущее ожидает еще около 300 российских моногородов?

  • 20 декабря 2017

Принц Гарри и Меган Маркл: все о королевской помолвке

В Британии объявлено о помолвке принца Гарри и его девушки - актрисы Меган Маркл. Свадьба весной 2018 года. Мы собрали самое интересное по теме на одной странице.

  • 30 ноября 2017

Невидимая эпидемия: страх, невежество и ВИЧ в России

Русская служба Би-би-си рассказывает, с чем сталкивается в России человек, у которого обнаружили ВИЧ, и почему страх и невежество играют в распространении вируса не меньшую роль, чем недостаточное финансирование борьбы с ним.

  • 1 декабря 2017

Der Wagon, или "Пломбированный Ленин"

Русская служба Би-би-си к 100-летию Революции напоминает об одном из самых судьбоносных путешествий XX века.

  • 29 ноября 2017

Спецпроект: "Я и революция"

Октябрьская революция в России затронула миллионы судеб в разных уголках планеты. Зрители и читатели Би-си-си со всего мира - от Москвы до Владивостока, от Мали до Венесуэлы - поделились своими историями.

  • 7 ноября 2017

Революция - 100

На этой странице мы собрали материалы, посвященные 100-летию Революции 1917 года: малоизвестные факты, календарь событий, свидетельства очевидцев.

  • 8 марта 2017

О чем мечтает председатель Си

Сын опального революционера Си Цзиньпин пробился на вершину власти в Китае и не собирается останавливаться. На съезде компартии он переизбран генеральным секретарем ЦК. Кто такой Си, зачем он жил в пещере, есть ли у него чувство юмора и почему он сам платит за обед?

  • 25 октября 2017

Зарядка для ума: все загадки

Мы собрали на одной странице все загадки, которые мы публиковали на наших страницах в последнее время.

  • 31 августа 2017

"Бросило нашу семью в революцию, как в стиральную машину"

Арест по доносу собственного брата, смерть на поле боя и эмиграция — рассказ о семье Васильченко вполне мог бы стать главой в учебнике истории России XX века.

  • 23 октября 2017