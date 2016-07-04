История на bbcrussian.com
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Мафия, проституция, ЕС: краткая история референдумов
С 1793 года, когда во Франции избиратели голосовали за новую революционную конституцию, в мире прошло почти 3000 общенациональных референдумов, причем не всегда по жизненно важным для стран вопросам.
- 22 июня 2016
Загадки 22 июня 1941 года
В день начала войны, накануне и сразу вслед за ним, творились удивительные вещи, не укладывающиеся ни в логику подготовки к обороне, ни в логику подготовки к наступлению, пишет обозреватель Би-би-си Артем Кречетников.
- 22 июня 2016
Мир до 1914 года
Как Маркс, Ницше и Фрейд повлияли на жизнь человечества
Мы часто забываем об этом, но три философа XIX столетия - Карл Маркс, Фридрих Ницше и Зигмунд Фрейд - до сих пор во многом определяют то, как мы воспринимаем действительность.
Незаслуженно забытая супруга Чарльза Диккенса
Прапраправнучка Кэтрин и Чарльза Диккенсов рассказывает о том, какой на самом деле была жена знаменитого английского писателя и справедливо ли ее задвигали в тень.
Тайный мир тамплиеров в центре Лондона
Рядом с оживленной Флит-стрит, что в лондонском Сити, скрыт укромный уголок, радующий глаз палисадниками и изящными постройками. Это место хранит память о самых знаменитых рыцарях-храмовниках времен крестовых походов.
Странный мир викторианских пасхальных открыток
В виктоианскую эпоху британцы, как и сейчас, любили посылать друг другу пасхальные открытки. Если к этим открыткам приглядеться, можно обнаружить в них много странного.
Археологи: череп Шекспира, похоже, украден
Ученые, изучавшие могилу Уильяма Шекспира, пришли к выводу, что череп поэта, судя по всему, действительно был украден.
Загадочный закат цивилизации майя: виновата чудовищная засуха?
Возможно, скоро мы наконец узнаем, почему около тысячи лет назад майя покинули свои поразительные белокаменные города.
Как лондонский строитель заставил мир переходить на летнее время
Практика перехода на летнее время была введена в Великобритании 100 лет назад, и этому примеру вскоре последовали другие страны. Произошло это благодаря усилиям одного упорного англичанина по имени Уильям Уиллет.
"Исламское государство": история с начала
"Исламское государство" превзошло другие террористические группировки новейшего времени как размахом своей деятельности, так и своей нарочитой жестокостью. Джим Мьюир прослеживает исторические корни этой организации и источники ее идеологии.
Лев из Пальмиры: судьба дважды утраченной статуи
Завладев сирийским городом Пальмира боевики ИГ уничтожили множество исторических ценностей, некоторые из которых просуществовали не одно тысячелетие. Среди них оказалась и огромная скульптура льва, ставшая когда-то символом Пальмиры.
Страна, которой не было: самая дерзкая афера в истории
Что заставляет людей идти на поводу у обманщиков? В своей книге Мария Конникова разбирает приемы, применявшиеся одним из самых наглых аферистов в истории.
Пять любопытных фактов о високосном годе
Каждые четыре года в феврале к нашему календарю прибавляется лишний день, такой год называется високосным. За многие века это явление обросло множеством суеверий, примет и традиций. В России, например, високосный год принято считать не очень счастливым.
Как 180 лет назад Сэм Кольт "сделал всех равными"
Изобретатель и бизнесмен не только произвел революцию в оружейном деле, но, по мнению многих, внес немалый вклад в становление американской свободы и индивидуализма.
Методы лечения рака от средневековья до наших дней
Новый метод лечения, настраивающий иммунную систему человека на борьбу с раковыми клетками, вселил надежду в огромное число онкобольных по всему миру. А как лечили это страшное заболевание на разных этапах истории?
Хмельная тема: давний роман искусства с пьянством
Со времен глубокой древности и до наших дней художников влекла тема пьянства и хмельного разгула. Что они в ней искали и по-прежнему ищут?
Эти далекие острова когда-то были центром… всего?
Древний архитектурный комплекс на Оркнейских островах кардинально меняет наш привычный взгляд не только на строителей эпохи неолита, но и в целом на цивилизацию того времени.
Суровые британские воины с устрашающими кинжалами
В 2015-16 годах исполняется 200 лет службы добровольцев-гуркхов из Непала в британских войсках. Кроме обычных вещей для солдата, гуркхи также носят большой, очень острый изогнутый кинжал. Именно этот кинжал и создал гуркхам их устрашающую репутацию.
Чем похожи современная Северная Корея и Древний Рим?
Между Древним Римом и КНДР можно провести определенные параллели в том, как правители избавляются от неугодных людей. Но и в том, и в другом случае следует остерегаться предвзятости информации.
Датировка древнего Корана из Бирмингема вызывает споры
Этим летом сотрудники Университета Бирмингема выяснили, что хранящиеся у них в библиотеке страницы рукописи Корана являются одним из древнейших в мире фрагментов священной книги мусульман. Эта новость стразу же облетела весь мир.
Как на самом деле выглядел Иисус Христос?
В изобразительном искусстве Запада образ Иисуса Христа использовался чаще всех других. Но как он выглядел на самом деле?
Фото: как британцы праздновали Рождество 100 лет назад
Британское Рождество 100 лет назад: поцелуи под веткой омелы, настоящие носки и жутковатый Санта Клаус.
Какие тайны до сих пор скрывают египетские пирамиды?
Современная наука и технологии не позволяют с уверенностью ответить на вопрос, какие загадки и сюрпризы для археологов скрываются в "секретных" комнатах и коридорах пирамид Гизы.
Странный мир викторианских рождественских открыток
Лягушки-убийцы, варящиеся в чайнике младенцы или мышь верхом на раке – все эти изображения, казалось бы, не имеют никакого отношения к рождественским поздравительным открыткам. Но в викторианские времена все это было абсолютно нормально.
Как Америка выдавливала из себя рабство
Ровно 150 лет назад, в 1865 году была принята 13-я поправка к конституции США, запрещающая рабство. Но на то, чтобы окончательно изжить наследие рабства, ушло еще много лет, пишет Артём Кречетников.
Христианство и секс: когда и почему это стало грехом?
Христианство последовательно осуждало гомосексуализм, а также супружескую неверность и неразборчивость в сексуальных связях. Но всегда ли интимные отношения между людьми были запретной темой?
Черноморские проливы: как Россия пыталась ими завладеть
Российско-турецкий кризис заставляет вспомнить о черноморских проливах. Ныне этот вопрос достаточно надежно урегулирован, а в XIX веке был едва ли не главным во всей мировой политике.
Двухтомник о России и Норвегии: 200 лет асимметричного соседства
Если со Швецией Россия за Финляндию некогда воевала, то российско-норвежская граница всегда, с момента ее официальной делимитации в 1826 году, оставалась мирной – и практически неизменной. А это ведь немалое достижение.
Циммервальд - место, где не хотят вспоминать о Ленине
В швейцарской деревне Циммервальд после столетнего забвения вспомнили о социалистической конференции с участием Ленина и Троцкого, которая стала предтечей Третьего Интернационала.
В Луксоре надеются обнаружить гробницу Нефертити
Радарное сканирование "с уверенностью в 90%" подтверждает наличие в пирамиде Тутанхамона скрытой камеры, в которой, по мнению исследователей, могут находиться останки его матери Нефертити.
История допинга: "Нам победа как воздух нужна"
Почему спорт больших достижений всегда сопровождался употреблением препаратов, так или иначе улучшающих спортивную форму? История допинга с древнейших времен до наших дней.
Деревня, которая пожертвовала собой и остановила чуму
350 лет назад, во время чумы, жители английской деревушки Иэм принесли себя в жертву, чтобы остановить распространение эпидемии.
Крекер с "Титаника": как есть 100-летнюю пищу?
Капитанский крекер с "Титаника" ушел с молотка за 23 тыс. долларов: 103-летнее печенье сохранило съедобный вид и тиснение "Пилот", а его счастливым обладателем стал греческий коллекционер-энтузиаст. Би-би-си изучает, как долго хранится пища, и поражается.
Ислам, Ближний Восток и война в Сирии: ключевые понятия
Центр тяжести мировой политики вновь сместился на Ближний Восток. Предлагаем читателям краткий глоссарий ключевых терминов и понятий, связанных с исламом, историей и современностью региона.
Какую историю рассказывают подземные реки Лондона?
Более века назад под улицами Лондона были погребены десятки рек и каналов. Как они выглядят теперь? Чтобы найти их следы, вам нужно знать, куда смотреть и куда идти.
Художники и куртизанки: роль проституции в искусстве
Проституция была неотъемлемой составляющей повседневной парижской жизни в конце XIX века. Это важно учитывать для понимания искусства того времени.
Загадочные туннели под Ливерпулем
Разветвленная сеть прорытых 200 лет назад туннелей пронизывает толщу грунта под улицами Ливерпуля. Назначение этих подземелий остается загадкой.
Анализ ДНК помог разрешить загадку басков
Анализ ДНК останков найденного на севере Испании древнего человека, судя по всему, помог разрешить тайну одного из самых загадочных народов Европы – басков.
Рядом со Стоунхенджем обнаружили "Суперхендж"
Используя дистанционное зондирование, сканеры и радары без проведения раскопок ученые обнаружили на юго-западе Англии крупнейший памятник эпохи неолита, состоящий из расположенных полукругом гигантских каменных глыб.
Удивительная история песни о звездном флаге США
У американцев это одна из самых любимых песен. При этом национальный гимн США имеет весьма колоритное прошлое.
Блог Артема Кречетникова: если бы Наполеон победил
О наполеоновских войнах знает каждый. А каким был бы организованный им мир?
Ролики: локомотив викторианской сексуальной революции
Катание на роликовых коньках - всем известное хобби, приятное занятие на свежем воздухе. Но что если их популярность изначально была связана с новыми возможностями для романтических отношений?
Импрессионизм был стартапом
Выставка "Изобретение импрессионизма" в лондонской Национальной галерее ставит акцент в создании этого направления в искусстве на до сих известной лишь специалистам фигуре арт-дилера Поля Дюран-Рюэля.
"Молла Насреддин": Charlie Hebdo по-азербайджански
За сто лет до того как экстремисты напали на журналистов французского еженедельника Charlie Hebdo, другой сатирический журнал играл важную роль в жизни мусульман Российской империи.
Ослы Конгресса: карикатура, ставшая партийным лого
145 лет назад знаменитый американский политический карикатурист Томас Маст нанес Демократической партии оскорбление, изобразив ее в образе осла. Демократы приняли этот образ, сделав своим символом.
"Марш Шермана": как и за что воевали Север и Юг в США
Главным итогом Гражданской войны в США стала отмена рабства. Однако мнение, что северяне сражались за высокую идею, не вполне отражает реальность, особенно на первом этапе.
Голая грудь - викторианское табу, которое все еще с нами
Многие запреты, определявшие поведение женщин в викторианскую эпоху, ушли в прошлое. Однако табу на обнаженную женскую грудь продолжает оставаться в силе. О причинах этого размышляет британская писательница Сара Шеридан.
Чем нас пугает маркиз де Сад?
Почему мрачный взгляд на человечество маркиза де Сада, распутника-вольнодумца XVIII века, выглядит пугающе уместным в современном мире?
Первая мировая: как человечество упустило свой шанс
Первая мировая война была величайшей ошибкой человечества, последствия которой сказываются и поныне, считает историк.
В районе Стоунхенджа найдены более древние памятники
Археологи представили карту земной поверхности под Стоунхенджем и вокруг него.
Шотландия и Англия: "Наш дорогой извечный враг"
Референдум о независимости Шотландии должен пройти 18 сентября 2014 года.
Столетие Панамского канала: настоящее и будущее
Что принесет будущее каналу, Панаме и всей Центральной Америке?
Учебники жизни: от древних рецептов до self-help
Всевозможные пособия и справочники, пытающиеся научить нас жить - это огромный бизнес. Как зародился этот жанр?
Женщина в смокинге: мужчины нервно курят
Марлен Дитрих сделала смокинг символом раскрепощения женщин.
Краткая история усов - от древних времен до наших дней
О переменчивой моде на пышное украшение мужской верхней губы.
Первая мировая: война новых технологий
Любая война - лучшая питательная среда для военной промышленности. Первая мировая не стала исключением.
Как началась Первая мировая: Сараево, далее везде
28 июня 1914 года назад в Сараево был убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Через месяц началась Первая мировая война.
Первая мировая: 100 лет спустя
В этом разделе вы можете найти архивные документы, воспоминания современников, комментарии экспертов о событиях тех лет.
Сараево отмечает 100 лет со дня убийства эрцгерцога
Сараево отмечает 100-летие со дня убийства наследника престола Австро-Венгерской империи эрцгерцога Франца Фердинанда – события, которое привело к началу Первой мировой войны.
Первая мировая: как убили эрцгерцога Франца Фердинанда
Ровно 100 лет назад в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Через месяц началась Первая мировая война. Би-би-си в режиме реального времени восстанавливает трагические события 28 июня 1914 года.
Те, кого война лишила лица
Военный репортер Би-би-си Аллан Литтл - о том, что война делает с нами, и о том, что мы делаем с войной.
Первый шаг к разоружению: инициатива России
115 лет назад в Гааге открылась первая в истории международная конференция по разоружению.
Распятие: как римская казнь возродилась в нынешней Сирии
Почему форма казни, широко распространенная в Древнем Риме, вдруг оказалась востребованной участниками нынешней гражданской войны в Сирии?
Шекспир - это наше всё, или К юбилею Барда
Несмотря на века поклонения, Шекспир не превратился в забронзовевший монумент.
Падение колосса: 200 лет отречения Наполеона
Наполеон известен не только как величайший военный гений.
Бой под Раславицами - пиррова победа польской вольности
История Польши возвращает к вечным вопросам: об ответственности элиты за страну.
Петербург-1914: дверь в иной век
В последние мирные месяцы 1914 года Санкт-Петербург был полон имперской пышности и самой жалкой бедности, утопических надежд и предчувствия надвигающейся беды.
Вена-1914: танец над пропастью
Сто лет назад Вена была центром мира, находящегося на грани войны. Обозреватель Би-би-си размышляет над переменами, произошедшими в австрийской столице за век.
Берлин-1914: город амбиций и сомнений
100 лет назад Германия гордилась своей процветающей индустрией, а ее столица Берлин обещала стать великим городом мира. Но вслед за этим периодом последовали десятилетия катастрофы.
Париж-1914: конец "прекрасной эпохи"
Париж 1914 год. Прекрасный город, погруженный в тревогу о будущем.
Вечевая демократия: хорошо забытое старое
Руководить с Майдана 46-миллионной страной в XXI веке нельзя.
Кто развязал Первую мировую войну: 10 версий
Би-би-си обратилась к 10 историкам с просьбой высказать свое мнение.
Ученые обнаружили в Китае "Помпеи" мелового периода
Миллионы лет назад на северо-востоке Китая произошла катастрофа, напоминающая извержение Везувия.
Жена на продажу: любовь в викторианскую эпоху
Страсть и романы в, казалось, бы, пресную викторианскую эпоху могли быть драматическими и даже опасными.
Почта времен Первой мировой войны
12 млн писем в неделю доставляла британская почта солдатам Первой мировой войны. Большинство из них приходило на передовую.
Первая мировая война: 10 главных мифов
Многие из распространенных представлений о Первой мировой войне неверны. Историк Дэн Сноу берется опровергнуть основные мифы.
У древних европейцев была темная кожа
Ученым удалось выяснить, как выглядели наши предки, жившие на территории современной Европы.
В Британии воссоздадут фронтовой матч 1914 года
Английский футбольный клуб "Ньюарк Таун" решил воссоздать футбольный матч времен Первой Мировой войны.
В Англии восстановили памятник вражеским финским морякам
В городе Льюис прошла церемония открытия памятника финским морякам, плененным во время Крымской войны.
14 июля: праздник с двойным смыслом
Мало кто помнит, что главный национальный праздник Французской Республики был учрежден не в честь взятия Бастилии.
Первый авиалайнер: 100 лет полету самолета Сикорского
100 лет назад под Петербургом проходили испытательные полеты первого в истории многомоторного самолета "Гранд".
Война Севера и Юга в США: 150-летняя годовщина
Гражданская война между Севером и Югом, начавшаяся ровно 150 лет назад, оказалась самой кровопролитной в американской истории.
"Марсельезе" исполнилось 220 лет: "гений одной ночи"
220 лет назад мир узнал "Марсельезу" - государственный гимн Франции и, вероятно, самую знаменитую патриотическую песню всех времен.
Тамплиеры, Бейлис и Дрейфус: из истории судебных фарсов
История знает "процессы века", где налицо были сомнительные обвинения, политический подтекст, вмешательство высшей власти, громадный общественный резонанс и исторические последствия.
Карл Маннергейм: человек, сделавший невозможное
Карл-Густав Маннергейм вступил в жизнь, окруженный атрибутами наполеоновских войн, а закончил ее в эпоху атомной бомбы и компьютеров.
Пенсия: от монаршей милости к естественному праву
Принцип всеобщего государственного обеспечения по старости утвердился, по историческим меркам, вчера.
Несостоявшаяся Шотландская империя
300 лет назад Шотландия попыталась составить конкуренцию другим морским державам - и обанкротилась.
Забытая война: 200 лет назад Финляндию присоединили к России
Финляндия была одной из самых своеобразных, и, несомненно, самой свободной провинцией Российской империи.
Военная служба: профессия, право, долг?
Главный дом Британии
Битва при Стоунхендже
Великий парусник
В понедельник из Лондона пришло печальное известие: сгорел один из самых знаменитых кораблей мира - клипер "Катти Сарк".
"Джон Д. Наполеон"
Потрясатель Вселенной и его империя
Глобалисты Средневековья
Первая мировая - чего добивалась Россия?
Стоунхендж: краткая история
Русское чудо: 125 лет Транссиба
Современники называли Транссиб одним из величайших технических достижений человечества, сравнивали его пуск с прокладкой Суэцкого канала и даже с открытием Америки.
Кто на самом деле изобрел радио?
Многие историки полагают, что однозначно определить приоритет на одно из главных изобретений человечества невозможно в принципе.
Тюремный замок Тобольска: добро пожаловать в бывший ад
Тюремный замок в Тобольске в Тюменской области России не так давно открыл свои двери для любопытствующих и туристов.
Блог Кречетникова. Паровая машина и КПД общества
Почему изобретение Ивана Ползунова было заброшено через три месяца, а машина Джеймса Уатта породила Промышленную революцию?
"Война и мир": о челках, туфельках и мундирах
В Британии завершился показ телесериала по роману Льва Толстого "Война и мир", снятого Би-би-си совместно с американской The Weinstein Company. Знаток моды александровской эпохи искусствовед Раиса Кирсанова делится своими впечатлениями о нарядах героев.
Блог Кречетникова: митинг на Сенатской площади
Декабристы были либеральными реформаторами, а не революционерами. Они не планировали брутального переворота, не собирались что-то штурмовать, кого-то убивать или арестовывать.
Мерещились ли Годунову кровавые мальчики?
Многие историки считают "царя Бориса" дельным и прогрессивным правителем, и связывают его крах не с политикой и экономикой, а с изменениями климата. Никто не знает, убил ли он царевича Димитрия.
Русско-японская война: не маленькая и не победоносная
Уроки русско-японской войны 1904-05 годов актуальны и сегодня: увлечение "расширением пределов" вместо внутреннего развития до добра не доводит, а внешний конфликт укрепляет власть, только если он быстрый и бескровный.
Киевский князь Владимир Святой и политическая злоба дня
Рюрик создал государство восточных славян, Владимир дал ему религию и культуру и поставил в ряд с державами того времени. Отчего личность киевского князя обрела политическую злободневность?
"Государево питейное дело": от Ивана III до Путина
С 1474 года, когда великий князь Иван III впервые установил монополию на производство и продажу крепкого алкоголя, водка неизменно является в России вопросом государственной важности.
Блог Кречетникова: о Николае I и экс-министре Сердюкове
На дворе XXI век. Я не предлагаю никого сажать в сырые казематы. Но не кажется ли вам, что в современной России палка перегибается иногда в другую сторону?
Русская Америка: как Россия приобрела и потеряла Аляску
230 лет назад было.основано первое постоянное русское поселение на острове Кадьяк.
17 октября 1854 года: начало осады Севастополя
160 лет назад Севастополь подвергся первой бомбардировке во время Крымской войны.
Россия в Первой мировой войне: первые победы и неудачи
Насколько Россия была готова к войне?
Переименование Петербурга в 1914 году: роковая смена имени
Сто лет назад 31 августа 1914 года Петербург переименовали в Петроград. Город менял названия четырежды.
Самсоновская операция: поражение, которое спасло Францию
Масштабное наступление русской армии в Восточной Пруссии в августе 1914 года закончилось разгромом 2-й армии генерала Александра Самсонова. Однако катастрофа самсоновской армии в итоге спасла Францию от поражения в войне.
100 лет назад Россия вступила в “забытую войну”
Поводом стал отказ России выполнить условия германского ультиматума об отмене всеобщей мобилизации.
Неизвестный Распутин: борец за мир
В роковом июле 1914 года "старец" был, возможно, единственным человеком в мире, способным предотвратить катастрофу.
Сергий Радонежский: воплощение русского православия
Самый известный русский святой был прославлен не волей правительства или церковных иерархов, а мнением народным.
Пушкин: "наше все" и "солнце русской поэзии"
Он подарил соотечественникам величайшее богатство - современный русский язык.
Смертная казнь: как Россия на 200 лет опередила Европу
По мнению историков, Россия вправе гордиться тем, что в свое время первой в мире отказалась от смертной казни.
"Замирение Кавказа": конец 60-летней войны
150 лет назад завершилась Первая Кавказская война - самая продолжительная в истории России.
Власть и революция: игра в четыре руки
Как правительство и революционеры сообща подталкивали Россию к катастрофе.
Крымская война: история на современном фоне
Любая попытка силой изменить мировой баланс ни для кого добром не кончается.
Как сдерживали Россию: прошлое и настоящее
За крымским кризисом неизбежно последует период изоляции и сдерживания России.
Так чья же земля Крым?
Разговоры о том, где и чья земля, хороши для теоретических упражнений. Попытки строить на них реальную политику добром не кончаются.
Кто придумал славянское братство?
По мнению многих специалистов, никакого притяжения между славянскими народами не существует.
Прописка: непереводима и неистребима
В России внутренние паспорта ввел Петр I указом от 30 октября 1719 года. Так родился институт прописки.
Как начиналась династия Романовых
Михаил Федорович Романов самый малоизвестный широкой публике русский царь, притом что правил он 32 года, и был первым.
1150-летие российского государства: "Рюриковичи мы!"
Что будет праздновать Россия в 2012 году по указу Дмитрия Медведева?
Отцы города: кто правил Москвой до Собянина
За 304 года в Москве сменилось 77 градоначальников. Одни много сделали для столицы, другие подвизались на общероссийской политической сцене и рассматривали руководство городом не как цель, а как средство.
Юбилей "Ё": что изменила одна буква алфавита
230 лет назад первый президент Российской академии княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести в алфавит букву "Ё". Эту идею тогда поддержали многие видные литераторы, однако до сих пор употребление этой буквы в русском языке вызывает споры.
400-летие дома Романовых: полузабытый юбилей
Россия вот уже несколько месяцев отмечает четырехсотлетие дома Романовых.
400-летие Романовых: кто и почему сел на русский трон?
Избранию 16-летнего Михаила Федоровича сопутствовала сложная и отнюдь не бутафорская борьба.
Как Петербург покупал украинскую элиту
230 лет назад Екатерина II ввела в Малороссии крепостное право, что заставило местную элиту забыть о казацких корнях.
"Век золотой Екатерины": великолепие и грязь
34 года правления Екатерины Великой были эпохой исторического оптимизма, просвещения и культуры, военных побед, и одновременно небывалого лицемерия и лжи, разгула коррупции и фаворитизма.
"Царь Васька": самый незадачливый русский монарх
Исторический парадокс состоит в том, что правитель, приведший Россию на грань утраты государственности, всегда выступал с позиций ультра-патриотизма, исконного православия и антизападничества.
Россия и Польша: 500-летний "спор славян между собою"
Лозунг Пьера де Кубертена: "Спорт - вне политики" всегда оставался благим пожеланием. А российско-польские отношения, по оценкам историков, носят особый характер.
Перепись населения: всех на карандаш
По мнению специалистов, сейчас, как и сто лет назад, всеобщие переписи населения являются безальтернативным источником ценных знаний о стране.
Михаил Сперанский: изобретатель Государственной думы
Взлет и падение Михаила Сперанского: как 200 лет назад не удалась попытка обустроить Россию
250 лет вольностей российского дворянства
Благодаря изданному 250 лет назад указу о вольности дворянства в России впервые появились свободные и наделенные юридическим правами люди.
"Вертикали власти" - 290 лет
В январе 1722 года Петр I ввел в России Табель о рангах. Это нововведение почти на 200 лет определило структуру общества и путь развития страны.
Прутский поход Петра I: за двумя зайцами
Через два года после Полтавы Петр I повторил ошибки Карла XII и ввязался в непродуманную и плохо подготовленную военную авантюру.
Полтавская битва и судьбы России и Швеции
По влиянию на историю немного событий могут сравниться с Полтавской битвой. Ее итоги до сих пор определяют судьбу России, Швеции, и отчасти всей Европы.
"Злогорькое иго": Россия между Ордой и Западом
775 лет назад началось татаро-монгольское нашествие на Русь, за которым последовали 240 лет "ига". Дискуссии о давних событиях проецируются на современную политику.
Петр Столыпин: реформы, прерванные выстрелами
Одни историки уверены, что Петр Столыпин мог спасти Россию, другие убеждены, что он в любом случае не удержался бы у власти.
Почему украинцы и русские пошли друг на друга?
350 лет назад единственный и, будем надеяться, последний раз в истории украинцы и русские сошлись на поле масштабной битвы.
Почему Наполеон не отменил в России крепостное право?
По мнению историков, образованные русские дворяне были для Наполеона противниками в войне, но людьми одной с ним цивилизации.
Бегство Наполеона: фатальное невезение и "генерал Мороз"
24 ноября 1812 года отступавшая армия Наполеона достигла реки Березины в западной Белоруссии, за которой лежала Европа. По имеющимся данным, до 80% французских потерь при отступлении от Москвы до Березины составили умершие от холода.
Наполеон в Кремле: "Шумел, горел пожар московский"
18 октября 1812 года (6 октября по старому стилю) Наполеон приказал оставить Москву. Отступление, вскоре превратившееся в беспорядочное бегство, стало началом конца наполеоновской армии и империи.
"Недаром помнит вся Россия про день Бородина"
По оценкам современных историков, Бородинское сражение со стороны Наполеона явилось результатом стратегического просчета, а со стороны России - данью политической необходимости.
"А в это время Бонапарт переходил границу": отчего грянула "гроза 12-го года"?
По мнению большинства историков, "гроза 12-го года" была неминуема. К войне шли и Париж, и Петербург.
Расстрел на берегах Лены: демократия против олигархии
Сто лет назад, 4 апреля 1912 года, войска расстреляли несанкционированное шествие бастующих рабочих золотых приисков в районе города Бодайбо на притоках Лены. Власть реагировала на протест, как привыкла, но после 1905 года Россия стала другой.
Казачество в России: как дважды войти в одну реку?
По мнению большинства экспертов, бояться современного казачества не следует, но и связывать с ним надежды на возрождение России не стоит.
"Цыганерство": игра для взрослых длиной в полтора века
Русский человек умирает два раза: за родину, и когда слушает цыган (Поговорка XIX века)
Музей имени Пушкина: "окно в мир" и "культурный шок"
Один из крупнейших художественных музеев России отметил 100-летний юбилей. В годы "оттепели" 1950-х годов он сыграл уникальную роль в духовной жизни СССР.
Питомник элиты: Царскосельскому лицею - 200 лет
Два века назад в России открылось знаменитое учебное заведение, которое окончил Александр Пушкин. В наши дни идея специальных школ для будущей элиты вызывает неоднозначное отношение.
Храм Василия Блаженного: визитной карточке России - 450
В Москве празднуют юбилей храма Василия Блаженного. История самого знаменитого архитектурного памятника России окружена легендами.
Милицейские истории: от царей до комиссаров
Криминальная обстановка в России бывала разной: порой выйти из дома значило играть со смертью, порой наступала почти идиллия.
Путинская дума кое в чем уступает царским
Политическая система современной России во многом напоминает ту, что была введена манифестом 17 октября 1905 года. В некоторых отношениях, у президента сегодня больше прав, чем было у императора.
Российская оппозиция: от Курбского до Каспарова
Ювелир Его Императорского Величества
Самый известный ювелир всех времен, Карл Фаберже был одним из многих этнических иностранцев, своим трудом и талантом принесших славу России.
Михаил Ломоносов: ученый, поэт и придворный лоббист
300 лет назад, 19 ноября 1711 года, родился Михаил Ломоносов - первый русский академик, основатель Московского университета, который, по выражению Пушкина, "сам был нашим первым университетом".
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За последние десятилетия франкоговорящая канадская провинция Квебек дважды пыталась объявить независимость и проводила референдум. Вопрос до сих пор не снят с повестки дня, однако, похоже, борьба за независимость для Квебека - уже в прошлом.