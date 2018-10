Помощь и часто задаваемые вопросы

Темы:

Что такое GMT

Гринвичское время (Greenwich Mean Time, GMT) - это время на нулевой долготе Земли, или Нулевом меридиане. Он тянется от Северного полюса к Южному и проходит через Старую королевскую обсерваторию в лондонском районе Гринвич.

С 1884 года эта линия называется Гринвичский меридиан; именно на ней берут начало долготы Земли и от нее отмеряют часовые пояса.

Таким образом, если страна, в которой вы находитесь, расположена к востоку от Гринвичского меридиана, то Ваше время обгоняет GMT (к примеру, местное время в Москве - это GMT+3 часа зимой и GMT+4 часа летом).

К западу от Гринвичского меридиана местное время отстает от GMT (к примеру, время в Нью-Йорке - это GMT-5 часов зимой и GMT-4 часа летом).

Всемирная служба Би-би-си и GMT

Время, которым пользуется Всемирная служба Би-би-си, - это обычно время по Гринвичу, GMT (однако на наших сайтах указывается также и местное время).

Международная линия перемены дат

Разделительная линия между востоком (GMT+) и западом (GMT-) на противоположной от Гринвичского меридиана стороне Земли - это Международная линия перемены дат. Это меридиан 180° (с некоторыми отклонениями), проходящий по Тихому океану от Северного полюса к Южному.

Сезонные изменения

Время по Гринвичу (GMT) остается неизменным на протяжении всего года. В зимние месяцы местное время в Соединенном Королевстве идентично GMT, однако в марте местное время передвигается на час вперед, и страна переходит на британское летнее время (British Summer Time, BST) до конца октября. Переход на летнее время осуществляют и многие другие страны.

UTC

Некоторые вещатели указывают время в UTC (Координированное универсальное время). В общем, это то же, что и GMT, но UTC измеряется атомными часами и, таким образом, является более точным показателем - на доли секунды. Используется обычно в научных целях.