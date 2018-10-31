Соглашение о конфиденциальности

Нижеследующее соглашение касается правил Би-би-си относительно личной информации, предоставляемой администрации сайта пользователями.

1. Введение

Данное соглашение касается использования Би-би-си личной информации, получаемой от пользователей сайта bbcrussian.com. В этом документе также содержится информация о файлах cookie, об использовании файлов cookie Би-би-си и третьими сторонами, а также о том, как вы можете отказаться от такого рода файлов.

В некоторых случаях вы можете столкнуться с просьбой предоставить личные данные о себе (например, имя и адрес электронной почты), чтобы получать или пользоваться определенными услугами на сайте bbcrussian.com. Среди таких услуг - подписка на электронную рассылку новостей, конкурсы и участие в форумах сайта.

Предоставляя личную информацию в соответствующих полях, вы позволяете Би-би-си и другим поставщикам услуг Би-би-си обеспечивать вам доступ к выбранным вами услугам. Мы будем пользоваться полученной от вас информацией в соответствии с данным соглашением. При пользовании вашими личными данными Би-би-си будет поступать в соответствии с действующим британским законодательством и использовать общепринятые в интернете стандарты этики.

2. Информация для посетителей

Во время просмотра любой страницы сайта bbcrussian.com на ваш компьютер загружается сама страница, а также небольшой файл cookie. Такими файлами пользуются многие сайты, поскольку они позволяют осуществлять множество полезных действий.

К примеру, благодаря этим файлам владельцы сайтов могут определить, бывал ли конкретный компьютер (и, вероятно, его пользователь) на этом сайте раньше. Это происходит во время повторного посещения сайта посредством проверки компьютера пользователя на наличие файла cookie, оставшегося с прошлого посещения.

Информация, которую мы получаем посредством cookie-файлов, помогает предоставлять вам наши услуги в наиболее удобном для вас виде, а также может помочь нам составить представление о наших читателях. Например: если, зайдя на наш сайт, вы посетили раздел "Наука и техника", то в следующий раз мы можем узнать об этом из cookie и выделять статьи из этого раздела во время ваших последующих посещений сайта.

3. Что такое cookie

Файл cookie представляет собой небольшое количество данных, среди которых часто содержится уникальный анонимный идентификатор, посылаемый вашему браузеру компьютером сайта и сохраняемый на жестком диске вашего компьютера. Каждый сайт может посылать свои файлы cookie на ваш компьютер, если настройки вашего браузера разрешают это.

В то же время (чтобы сохранить конфиденциальность ваших данных) ваш браузер открывает сайтам доступ только к их собственным cookie, но не позволяет им пользоваться такими же файлами cookie, оставленными другими сайтами.

Многие сайты высылают cookie-файл, когда на них заходит посетитель: таким образом осуществляется подсчет количества посещений сайта.

В файлах cookie хранится информация о ваших предпочтениях в интернете. Пользователи могут настроить свои компьютеры так, чтобы они автоматически принимали все файлы cookie, либо предупреждали каждый раз, когда сайт пытается записать свой cookie на жесткий диск пользователя, либо вовсе не принимать никаких cookie-файлов.

Последний вариант означает, что некоторые персональные услуги не могут быть предоставлены пользователям, а также что пользователи, выбравшие такие настройки, не смогут получить полный доступ ко всем разделам сайта bbcrussian.com.

Каждый браузер уникален, так что обратитесь к функции "Помощь" вашего браузера, чтобы узнать, как настроить работу с файлами "cookie".

Если вы настроили свой компьютер на полный запрет приема "cookie" файлов, вы по-прежнему можете анонимно посещать сайт bbcrussian.com до тех пор, пока вы не пожелаете воспользоваться одной из услуг сайта. Для более подробной информации о файлах "cookie" посетите сайт www.aboutcookies.org.

4. Использование и хранение ваших личных данных

Когда вы предоставляете любую личную информацию сайту bbcrussian.com (к примеру, для участия в конкурсах или для подписки на рассылку новостей), то, как мы используем эту информацию, регулируется действующим законодательством. Мы обязаны, собирая информацию, объяснить, как мы ей воспользуемся (в каждом конкретном случае мы объясняем, для чего нам необходима та или иная информация о вас). Мы также обязаны сообщить вам о своих намерениях передавать эту информацию кому-то еще.

Как правило, любая информация, предоставленная вами Би-би-си, используется только Би-би-си и представителями или поставщиками услуг корпорации. Вашу информацию мы раскрываем только в тех случаях, когда того требует или позволяет законодательство. Кроме того, в случае применения вами на сайте bbcrussian.com оскорбительной, неуместной или сомнительной лексики или в случае другого рода неадекватного поведения с вашей стороны на сайте Би-би-си оставляет за собой право использовать всю имеющуюся у компании информацию о вас, чтобы прекратить такого рода поведение.

Среди прочих мер Би-би-си может сообщить о вашем поведении заинтересованным третьим лицам, как, например, вашему работодателю, школе, интернет-провайдеру и правоохранительным органам.

Мы будем хранить ваши личные данные в нашей системе все время, пока вы пользуетесь сайтом и запрошенными вами услугами, и удалим ее, как только предоставление услуги закончится, либо когда вы выразите желание отказаться от услуг bbcrussian.com. По соображениям безопасности Би-би-си может хранить в течение шести месяцев данные о ваших сообщениях (в том числе содержимое сообщений, имена пользователя, время и даты написания сообщений), оставленных на сайте.

В тех случаях, когда Би-би-си хранит информацию о пользователях, которые еще не зарегистрировались, но уже пользовались некоторыми услугами bbcrussian.com (к примеру, форумами), эта информация хранится столько времени, сколько необходимо для обеспечения бесперебойной работы соответствующей услуги. Мы обязуемся обеспечить полную сохранность ваших личных данных в соответствии с британским Законом о защите информации 1998 года.

Если на одной из страниц сайта bbcrussian.com вы видите предупреждение о том, что Би-би-си может воспользоваться вашей информацией, чтобы связаться с вами по "технической необходимости", это означает, что Би-би-си может связаться с вами по всевозможным вопросам, связанным с теми услугами, на которые вы подписались.

Например, мы можем предоставить вам услугу напоминания вашего пароля или предупредить вас о том, что выбранная вами услуга временно не предоставляется из-за профилактических работ. Мы не будем связываться с вами в рекламных целях, к примеру, с сообщениями об улучшениях и изменениях в наших услугах или о новых услугах сайта, за исключением случая, когда вы сами дадите согласие на получение такого рода сообщений от bbcrussian.com во время регистрации на сайте или позже, если вы захотите подписаться на подобные рассылки.

5. Доступ к вашей личной информации

Вы имеете право попросить предоставить вам копию личной информации, имеющейся о вас у Би-би-си, а также попросить исправить любые обнаруженные неточности (стоимость одной копии составляет 10 фунтов стерлингов). Ваши просьбы направляйте по адресу: Data Protection Officer, MC3 D1, Media Village, 201 Wood Lane, London, W12 7TQ (адрес электронной почты: dpa.officer@bbc.co.uk).

6. Пользователи младше 16 лет

Если вам 16 лет или меньше, пожалуйста, получите разрешение ваших родителей/опекунов, прежде чем предоставлять личную информацию Би-би-си. Пользователям, не получившим такого разрешения, закон запрещает предоставлять нам такую информацию.

7. Как посмотреть ваш код cookie

Чтобы открыть файл cookie, просто кликните на него. Вы увидите небольшое количество текста и цифр. Эти цифры являются вашим личным опознавательным кодом, который виден только тому серверу, который записал этот cookie на ваш компьютер.

Ознакомиться с полным и обновленным "Соглашением о конфиденциальности" вы можете на основном сайте Би-би-си (на английском языке): http://www.bbc.co.uk/privacy