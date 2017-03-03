Лица Февраля 17-го: революционеры поневоле - Георгий Львов

Правообладатель иллюстрации РИА Новости Image caption 28 февраля 1917 года власть перешла в руки Временного комитета Государственной думы. Сидят, слева направо: Владимир Львов, Владимир Ржевский, Сергей Шидловский, Михаил Родзянко; стоят, слева направо: Василий Шульгин, Иван Дмитрюков, комендант гарнизона Петрограда полковник Борис Энгельгардт, Александр Керенский

Среди деятелей Февраля нет ни одного большевика, и вообще левого. Революция началась неожиданно для профессиональных революционеров и свершилась без их участия.

Кто были эти люди, которые во время великого переворота в жизни России, порой не по своей воле, оказались на гребне событий.

Георгий Львов, 55 лет, председатель Всероссийского Союза земств и городов (возраст и положение персонажей даны на момент Февральской революции):

Правообладатель иллюстрации Российский государственный архив фотокинодокументо Image caption Георгий Львов

Тульский помещик, князь-Рюрикович, превосходивший знатностью Романовых. Выпускник юридического факультета Московского университета. Председатель Тульской губернской земской управы. Добрый знакомый Льва Толстого.

Для того чтобы спасти положение в стране, надо было разогнать Советы и стрелять в народ. Я не мог этого сделать Георгий Львов

Превратил доставшееся ему по наследству имение в образцовое хозяйство, наладил там выпуск популярной яблочной пастилы.

Известный филантроп. Занимался помощью крестьянам, переселявшимся в Сибирь в рамках столыпинской реформы. В 1909-м году изучал опыт адаптации иммигрантов в США и Канаде.

С началом войны возглавляемый Львовым Земгор ежегодно привлекал порядка 600 миллионов рублей общественных денег на нужды армии, поставлял одежду, обувь и продовольствие, содержал 75 санитарных поездов и 3 тысячи лазаретов, в которых получили медицинскую помощь около 2,5 миллиона раненых.

Мемуаристы, которые характеризовали деятельность Георгия Евгеньевича без прикрас и даже с явным оттенком критики, тем не менее, единодушно и твердо отмечали его личную непричастность к финансовым злоупотреблениям в Земсоюзе Илья Соснер, историк

Критики обвиняли Земгор в неэффективности и коррумпированности. Особое раздражение вызывало то, что его функционеры, прозванные в народе "земгусарами", получили право носить офицерскую форму без знаков различия и не подлежали призыву в армию.

При этом личную честность и порядочность Львова никто под сомнение не ставил.

В 1916 году его фамилия начала широко фигурировать в числе кандидатов на пост главы "министерства доверия", призванного заменить "правительство бюрократов".

2 (15 марта) Временный комитет Государственной Думы назначил Георгия Львова министром-председателем и министром внутренних дел Временного правительства. Одновременно соответствующий указ подписал за несколько минут до отречения Николай II, однако тогда этот факт не афишировался.

Георгий Евгеньевич обладал сильным характером, твердой волею, был человеком быстрых решений. Но он пытался не втягиваться ни в чьи интересы, раздиравшие страну на партии и кланы. Этим "бездействием" князь очень быстро приобрел множество врагов и разочарованных сторонников Тихон Полнер, личный секретарь Георгия Львова

Петроградские солдаты и рабочие встретили известие о назначении Львова выкриками: "Опять князья в ход пошли!"

Именно Львов в качестве главы МВД переименовал полицию в милицию.

7 (20) июля после провала июньского наступления и июльского выступления большевиков ушел в отставку, уступив место Александру Керенскому.

Зимой 1918 года был арестован большевиками в Тюмени и освобожден через три месяца. От имени Омской директории безуспешно пытался вести в США переговоры о содействии белым. Сотрудничать с Колчаком отказался, считая того диктатором.

Жил во Франции, возглавлял Русское политическое совещание в Париже, основал биржи труда для эмигрантов и русскую гимназию, потратил на помощь неимущим соотечественникам остатки средств Земгора, хранившиеся в американских банках. Умер в марте 1925 года.

"Историки еще напишут объективный портрет этого патриота, гуманиста и бессребреника. Жизненный путь первого председателя Временного правительства наглядно доказывает, что в нашей стране очень трудно и политикой заниматься, и чтобы руки остались чистыми. У князя Львова получилось. Однако применяемые им методы управления - увещевания и уговоры - оказались недейственными".

(Александр Петрушин, российский историк)

"Князь Львов был главой Земгора, игравшего важнейшую роль в организации жизни в тылу и снабжения армии. Именно по этой причине его выдвинули в премьеры, хотя он не был даже депутатом Думы. Считалось, что он получит поддержку и войск, и гражданского общества.

Вскоре после прихода к власти Львов сделал исключительно важное заявление: признал, что Временное правительство проистекает из революционной воли большинства, а не из институтов прежнего режима. Таким образом, он сломал линию преемства между императорской Россией и Временным правительством, которое возникло как бы ниоткуда.

Став одновременно министром внутренних дел, он упразднил не только жандармерию и охранку, но и обычную полицию, открыв путь к всевластию Советов".

(Джеффри Хоскинг, британский историк)