Партнеры Русской службы Би-би-си

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Материалы и программы Русской службы Би-би-си представлены на ряде интернет-сайтов, порталов, мобильных приложений и ТВ. Партнерство с этими организациями позволяет нам познакомить с нашими материалами более широкую аудиторию. Сейчас материалы или краткие новости Би-би-си можно увидеть на сайтах, перечисленных ниже.

Телевидение и видео

Телеканал Дождь - Каждый день по будням в 16:05 по Москве обозреватели Русской службы Би-би-си рассказывают в прямом эфире "Дождя" об актуальных на этот час международных новостях.

В 19:00 на "Дожде" в прямом эфире выходит наша 30-минутная программа о событиях в мире.

Она является частью блока "Би-би-си на "Дожде", который транслируется с понедельника по пятницу и включает в себя лучшие программы Би-би-си на русском языке.

Newstube - видеохостинг для хранения, доставки и показа видео в интернете и мобильной среде.

Ведущие российские и зарубежные СМИ, информационные агентства и крупнейшие новостные агрегаторы Рунета используют эту платформу для монетизации собственного и партнерского трафика.

В том числе здесь можно просмотреть сюжеты, подготовленные Русской службой Би-би-си.

Онлайн

Delfi.lv, Delfi.lt, Delfi.ee - крупнейшие в Латвии, Литве и Эстонии интернет-порталы. В русской версии порталов публикуются статьи Русской службы Би-би-си.

Новости Mail.ru оперативно освещают самые важные политические, экономические и общественные события.

Локализованные версии "Новостей" формируют картину дня для пользователей из 21 российского региона, а также из Беларуси, Казахстана и Молдавии.

Более того, материалы Би-би-си можно найти в многочисленных медиа-проектах mail.ru - Спорт@mail.ru, Леди@mail.ru, Hi-Tech@mail.ru, Дети@mail.ru, Здоровье@mail.ru и многих других.

MSN Россия - русская версия крупного интернет-провайдера и веб-портала, созданных компанией Microsoft. На MSN Россия публикуются новости, статьи и видеосюжеты Русской службы Би-би-си.

NUR.KZ- один из самых популярных интернет-ресурсов Казахстана с аудиторией более 1 млн уникальных пользователей в день.

TUT.BY - один из самых популярных и посещаемых информационных ресурсов Беларуси.

Ежедневная аудитория - 900 тыс. уникальных посетителей. Кроме новостей TUT.BY предлагает специализированные разделы и удобные сервисы: от прогноза погоды до афиши мероприятий.

Сервис Flipboard объединяет все интересы подписчиков в одном месте и представляет контент в удобном и красивом формате журналов.

Приложение ежедневно используют миллионы читателей и тысячи издателей по всему миру на 25 языках.

Flipboard позволяет следить за материалами крупнейших изданий, настраивать ленту в соответствии со своими интересами, собирать статьи и делиться контентом.

Подписаться на Русскую службу Би-би-си можно здесь.

News Republic - это ведущий агрегатор новостей, предлагающий ежедневные актуальные новости от более 1650 источников из России и со всего мира.

Легко настраиваемое и персонализируемое приложение гарантирует только те статьи и заголовки, которые вам интересны на разных языках.

News Republic входит в число лучших новостных приложений на Google Play в разделе "Выбор редакции Google Play".

Русская служба Би-би-си стремится работать с партнерами по всему миру, заинтересованными в качественном контенте и дорожащими доверием аудитории. Подробнее об условиях сотрудничества можно узнать, написав нам по адресу russian@bbc.co.uk и указав в заголовке письма слово PARTNER.