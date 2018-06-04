ЧМ-2018 в России: все о футболе и не только

Города ЧМ-2018: Москва - один день в Диснейленде для взрослых

Современная Москва - это своего рода Диснейленд для взрослых. Что можно успеть посмотреть и попробовать за один день? Предлагаем несколько вариантов.

  • 4 июня 2018

"Страх быть недостаточно сильными": как зарождался футбол в России

Сборная СССР вступила в ФИФА только после второй мировой - в 1946-м году. С кем до этого играли советские футболисты и почему клуб "Спартак" осудили за буржуазные нравы в команде? В преддверии чемпионата мира по футболу Русская служба Би-би-си поговорила с сотрудником правозащитного центра "Мемориал" о становлении советского футбола.

  • 10 июня 2018

Таинственная жизнь футбольных ворот в России - фото

В преддверии Чемпионата мира по футболу, фотографы заинтересовались судьбой футбольных ворот по всей России.

  • 1 июня 2018
Видео 2:20

Черный русский: как живут чернокожие россияне?

  • 28 мая 2018
Видео 2:30

Стадион на поле боя. Как ищут павших в Волгограде

  • 29 мая 2018
Видео 1:42

Каково быть девушкой-диджеем в Петербурге?

  • 31 мая 2018
Видео 2:09

"Мне нравится Месси". Пожилые волонтеры готовятся к ЧМ-2018

  • 1 июня 2018
Видео 2:23

Слежка за съемочной группой Би-би-си в Нижнем

  • 8 июня 2018

Пейзаж в день жеребьевки: 4 факта о чемпионате мира по футболу

  • 1 декабря 2017

Когда футбол - огонь. Фанаты на "горящих" стадионах

  • 14 мая 2018

Чем ближе, тем дороже: ЧМ-2018 разгоняет цены на билеты и отели

  • 17 ноября 2017

Британские эксперты: на ЧМ-2018 фанатам бояться нечего

  • 11 мая 2018

Кому фонтан, кому тараканы: как живут полицейские, охраняющие ЧМ-2018

  • 24 мая 2018

Студенты попросили ФИФА не строить фан-зону у здания МГУ

  • 31 июля 2017

Чичерина рассказала об отмене концерта на ЧМ-2018. Что говорят в ФИФА?

  • 7 июня 2018

"Сидеть и молчать невозможно": студент МГУ о деле за граффити против фан-зоны

  • 5 июня 2018

ЧМ-2018: кто, где и с кем играет

  • 1 декабря 2017

Кто победит на ЧМ-2018: спрогнозируйте финал с помощью нашей игры

  • 6 июня 2018

Зарядка для ума: загадка для знатоков спорта

  • 8 ноября 2017