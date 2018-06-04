ЧМ-2018 в России: все о футболе и не только
Города ЧМ-2018: Москва - один день в Диснейленде для взрослых
Современная Москва - это своего рода Диснейленд для взрослых. Что можно успеть посмотреть и попробовать за один день? Предлагаем несколько вариантов.
- 4 июня 2018
"Страх быть недостаточно сильными": как зарождался футбол в России
Сборная СССР вступила в ФИФА только после второй мировой - в 1946-м году. С кем до этого играли советские футболисты и почему клуб "Спартак" осудили за буржуазные нравы в команде? В преддверии чемпионата мира по футболу Русская служба Би-би-си поговорила с сотрудником правозащитного центра "Мемориал" о становлении советского футбола.
- 10 июня 2018
Таинственная жизнь футбольных ворот в России - фото
В преддверии Чемпионата мира по футболу, фотографы заинтересовались судьбой футбольных ворот по всей России.
- 1 июня 2018
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ЧМ-2018: кто, где и с кем играет
- 1 декабря 2017
Зарядка для ума: загадка для знатоков спорта
- 8 ноября 2017
Как сборная СССР вышла из "группы смерти" на ЧМ-1958. Вспоминает Никита Симонян
Во время чемпионата мира 1958 года, который проходил в Швеции, капитаном сборной СССР был Никита Симонян. Команда обыграла англичан на групповом этапе и вышла в четвертьфинал, но уступила хозяевам чемпионата. Легендарный футболист рассказал Би-би-си, как это было.