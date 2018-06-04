ЧМ-2018 в России: все о футболе и не только

"Страх быть недостаточно сильными": как зарождался футбол в России

Сборная СССР вступила в ФИФА только после второй мировой - в 1946-м году. С кем до этого играли советские футболисты и почему клуб "Спартак" осудили за буржуазные нравы в команде? В преддверии чемпионата мира по футболу Русская служба Би-би-си поговорила с сотрудником правозащитного центра "Мемориал" о становлении советского футбола.