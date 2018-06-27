"Мой чемпионат": Бен в Калининграде шлифует янтарь и ловит птиц

Калининград - самый западный город, принимающий чемпионат мира по футболу в России.

Наш видеоблогер Бен Тавенер побывал в четырех городах, принимающих мундиаль, чтобы узнать, чем там можно заняться приезжим.

А что необычного он разыскал в этой части России?

Он побывал в мистическом форте, где кирпичные стены однажды расплавились, научился шлифовать янтарь и побывал на Куршской косе, где узнал, как биологи окольцовывают диких птиц.

Первые три серии этого спецпроекта - из Нижнего Новгорода, Саранска и Казани - уже опубликованы.

Все выпуски регулярного проекта Бена - #Londonблог - можно найти по этой ссылке.