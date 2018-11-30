Спасибо за ваше письмо!
- 30 ноября 2018
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Ваше письмо отправлено, благодарим Вас за то, что нашли время для нас!
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Если вы направили нам жалобу, то мы постараемся рассмотреть ее в течение 14 рабочих дней, в зависимости от времени, необходимого для расследования.
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