Спасибо за ваше письмо!

  • 30 ноября 2018

Ваше письмо отправлено, благодарим Вас за то, что нашли время для нас!

Мы очень внимательно относимся ко всем письмам.

Если вы направили нам жалобу, то мы постараемся рассмотреть ее в течение 14 рабочих дней, в зависимости от времени, необходимого для расследования.

Полная информация о том, как мы работаем с жалобами, содержится здесь (на английском языке).