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Ежедневно в мире совершаются десятки открытий - больших и маленьких, важных и не очень. Какие-то из них помогают нам лучше понять, как устроен этот мир, на фундаментальном теоретическом уровне; другие имеют важное прикладное значение; третьи просто забавны.

О каких достижениях современной науки вы хотели бы узнать подробнее?

Спасибо всем большое за присланные вопросы. В течение следующих дней мы отберем несколько самых популярных вопросов и выставим их на голосование читателей.

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